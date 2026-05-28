Opľuli ho a prepadli. Jánovi Jackuliakovi seriálová rola zmenila život. Ľudia si ho mýlili s násilníkom

Foto: Profimedia

Frederika Lyžičiar
Seriálová postava mu priniesla slávu, no aj reakcie, ktoré by si v skutočnom živote neželal zažiť žiadny herec.

Niektoré herecké úlohy dokážu divákov zasiahnuť natoľko, že si ich začnú spájať priamo s človekom, ktorý ich stvárnil. Pre hercov to môže byť dôkaz presvedčivého výkonu, no zároveň aj náročná skúška v bežnom živote.

Herec Ján Jackuliak prezradil pre expres, že po jednej zo svojich výrazných seriálových úloh čelil reakciám, ktoré ďaleko prekročili hranice televíznej obrazovky. Diváci si ho začali spájať s násilníckou postavou zo seriálu Ordinácia v ružovej záhrade a niektorí mu dávali najavo hnev aj v situáciách, ktoré s herectvom nemali nič spoločné.

 

Rola, ktorá sa mu preniesla do života

Ján Jackuliak patrí medzi hercov, ktorí sa neboja stvárniť ani negatívne postavy. Práve jedna z nich mu však priniesla nepríjemné skúsenosti mimo kamier. V seriáli Ordinácia v ružovej záhrade hral muža, ktorý znásilnil postavu Dany Morávkovej, a časť divákov mala problém oddeliť fikciu od reality.

 

„Staršia pani si predo mnou odpľula, pretože som v Ordinácii znásilnil Danu Morávkovú,“ priznal herec. Reakcie ľudí boli podľa neho miestami veľmi vyhrotené. Niektorí ho vraj vnímali ako násilníka, hulváta či hrubiána aj v skutočnom živote, hoci šlo len o seriálovú postavu a súčasť jeho práce. „Niekoľkokrát sa mi stalo, že ma prepadli na ulici,“ dodal Jackuliak.

Nepríjemný zážitok na hlavnej stanici

Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
