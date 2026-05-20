Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila

Hyrox fenomén dobýja svet a teší sa obrovskej popularite. Jedným z jeho lákadiel je, že za ním môžeme cestovať rôzne po svete, no zároveň to môže byť pre niekoho aj prekážkou. Na Slovensku sa tieto preteky nekonajú, no u našich susedov nájdeme ich alternatívu, ktorú účastníci vo svojich videách na internete nazývajú „českou verziou Hyroxu“, aj keď ide o úplne samostatné preteky. Zúčastnila som sa českého Bcross Runu, ktorý je kombináciou bežeckej súťaže s workout prekážkami a porovnala ho s Hyroxom.
Je pravda, že tieto dva závody majú niečo spoločné, no v mnohom sa aj líšia. Podľa Hyrox nášiviek umiestnených na ruksakoch niektorých súťažiacich bolo zrejmé, že sa pravidelne zúčastňujú oboch. Ja som si vyskúšala preteky Bcross už minulý rok, dokonca dvakrát – v Brne a v Prahe. Uplynulý víkend som sa ich zúčastnila opäť, tentoraz v Českých Budějoviciach. Zatiaľ čo disciplíny sú pri Hyroxe všade na svete úplne totožné, organizátori Bcrossu ich obmieňajú a hrajú sa aj s dĺžkou behu, ktorá tu nie je stanovená striktne na 1000 metrov pri každej jednej súťaži. A práve toto ozvláštnenie niektorí vnímajú ako pozitívum.
8 disciplín a 6 behov
Na pretekoch v Českých Budějoviciach sme museli absolvovať 1000 metrov na veslárskom trenažéri (row), 1000 metrov na lyžiarskom trenažéri (ski), nasledoval prvý beh v dĺžke 850 metrov, ďalej 50 výstupov na box, druhý beh, 2000 metrov na echo biku, tretí beh, angličáky so skokom vpred na 60-metrovej dráhe, štvrtý beh, 100 metrov dráhy s dvoma kettlebellmi nad hlavou, piaty beh, ťahanie saní na dráhe dlhej 60 metrov, no a napokon šiesty beh a 50 opakovaní cviku gound to overhead s dvoma jednoručkami.
Pre nepriaznivé počasie bol jeden z cvikov na poslednú chvíľu zmenený, čo sa napokon pre mňa ukázalo ako skvelá správa.
Bcross je rozdelený na niekoľko kategórií. Môžete ho absolvovať sólo i vo dvojiciach – dve ženy a dvaja muži, alebo v mix tímoch. Môžete si taktiež zvoliť úroveň podľa váhy komponentov, s ktorými sú cviky vykonávané, a vybrať si buď kategóriu Fun alebo Sport. Beh musí zvládnuť každý súťažiaci v plnej dĺžke a cviky si v tímoch môžu súťažiaci deliť, ako chcú. Ja som súťažila vo dvojici v kategórii Mix Sport a naším realistickým cieľom bolo zvládnuť preteky do 1 hodiny a 10 minút. Napokon sme boli príjemne prekvapení.
Ako dvojica sme zaplatili 194 eur
