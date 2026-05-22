Zatvorené sú už aj posledné predajne, celá značka definitívne skončila. Známa spoločnosť nemala na výber

Foto: Jerónimo Martins

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Viaceré snahy o záchranu značky nevyšli, v krajine mala 18 predajní.

Portugalská spoločnosť Jerónimo Martins má vo svojom portfóliu viacero reťazcov. Azda najznámejší je pre Slovákov ten s lienkou v logu – Biedronka. Okrem toho prevádzkuje aj značky ako Hebe, Pingo Doce, Recheio, Ara a Jeronymo. Donedávna k tejto skupine patril Hussel, ktorý je už ale minulosťou.

O plánoch portugalskej skupiny sme vás prvý raz informovali ešte v januári, keď padlo rozhodnutie, že značka z tamojšieho trhu zmizne. Ako teraz informovali zahraničné médiá Wiadomosci Handlowe a The Portugal News, na konci apríla bola zatvorená posledná pobočka.

Viaceré negatívne aspekty

Reťazec Hussel pôsobil na portugalskom trhu a známy bol vďaka predaju čokolády, praliniek či prémiových cukroviniek. Ešte vlani mal v krajine dve desiatky predajní, podľa januárových dát ich bolo iba 18. Podobne, ako viaceré iné európske reťazce, aj Hussel doplatil na náročné podmienky a zvyšujúce sa prevádzkové náklady, ktoré už nedokázal vykrývať.

Materská spoločnosť Jerónimo Martins sa preto rozhodla, že sa so značkou postupne rozlúči – zatvorí všetky zostávajúce predajne a približne 60 zamestnancov presunie do štruktúr iných reťazcov, hlavne do Pingo Doce. Ten si v Portugalsku drží pozíciu trhového lídra medzi supermarketmi a otvorených má viac ako 500 pobočiek. Posledná predajňa Hussel bola zatvorená 27. apríla.

„Rozhodnutie o ukončení prevádzky spoločnosti Hussel vychádza z viacerých faktorov, ktorých trvalý vplyv viedol k pochopeniu, že spoločnosť sa nachádza v neudržateľnej situácii bez rozumných vyhliadok na zvrátenie,“ uviedla na prelome rokov v stanovisku spoločnosť Jerónimo Martins.

Prvý výrazný problém vo fungovaní siete Hussel nastal ešte v roku 2024. Počas tohto obdobia totiž Jerónimo Martins prišiel o významného nemeckého partnera, ktorý nezvládol zhoršujúcu sa situáciu vyplývajúcu z covidového obdobia a vyhlásil platobnú neschopnosť. Tento faktor spôsobil problémy v dodávkach tovaru.

Druhým významným bodom bola neustále sa zvyšujúca cena kakaa, ktorá nie je iba európskym, ale tiež globálnym problémom. Pri poklese produkcie a zvyšujúcom sa dopyte po tejto surovine sa tak jej cena tlačí nahor, čo spôsobuje komplikácie viacerým výrobcom a odráža sa tiež v cenách na pultoch obchodných reťazcov.

Foto: Jerónimo Martins

Širokospektrálnejším problémom sú tiež zvyšujúce sa bežné prevádzkové náklady ako ceny energií, prenájmy či mzdy zamestnancov. Viaceré popredné európske siete preto v posledných mesiacoch pristúpili k optimalizácii podnikateľského modelu. Dialo sa tak buď prepúšťaním, prípadne zatváraním kamenných predajní.

V portfóliu portugalskej spoločnosti Jerónimo Martins sa nachádza viacero reťazcov, prevažne s potravinovým zameraním. Najpočetnejšie zastúpenia má Biedronka, ktorá v Poľsku a od vlaňajška aj na Slovensku prevádzkuje viac ako 3 700 predajní. Silnú pozíciu má v rámci Južnej Ameriky reťazec Ara, ktorý v Kolumbii otvoril už cez 1 400 obchodov.

