Zatvorené sú už aj posledné predajne, celá značka definitívne skončila. Známa spoločnosť nemala na výber

Portugalská spoločnosť Jerónimo Martins má vo svojom portfóliu viacero reťazcov. Azda najznámejší je pre Slovákov ten s lienkou v logu – Biedronka. Okrem toho prevádzkuje aj značky ako Hebe, Pingo Doce, Recheio, Ara a Jeronymo. Donedávna k tejto skupine patril Hussel, ktorý je už ale minulosťou.
O plánoch portugalskej skupiny sme vás prvý raz informovali ešte v januári, keď padlo rozhodnutie, že značka z tamojšieho trhu zmizne. Ako teraz informovali zahraničné médiá Wiadomosci Handlowe a The Portugal News, na konci apríla bola zatvorená posledná pobočka.
Viaceré negatívne aspekty
Reťazec Hussel pôsobil na portugalskom trhu a známy bol vďaka predaju čokolády, praliniek či prémiových cukroviniek. Ešte vlani mal v krajine dve desiatky predajní, podľa januárových dát ich bolo iba 18. Podobne, ako viaceré iné európske reťazce, aj Hussel doplatil na náročné podmienky a zvyšujúce sa prevádzkové náklady, ktoré už nedokázal vykrývať.
Materská spoločnosť Jerónimo Martins sa preto rozhodla, že sa so značkou postupne rozlúči – zatvorí všetky zostávajúce predajne a približne 60 zamestnancov presunie do štruktúr iných reťazcov, hlavne do Pingo Doce. Ten si v Portugalsku drží pozíciu trhového lídra medzi supermarketmi a otvorených má viac ako 500 pobočiek. Posledná predajňa Hussel bola zatvorená 27. apríla.
„Rozhodnutie o ukončení prevádzky spoločnosti Hussel vychádza z viacerých faktorov, ktorých trvalý vplyv viedol k pochopeniu, že spoločnosť sa nachádza v neudržateľnej situácii bez rozumných vyhliadok na zvrátenie,“ uviedla na prelome rokov v stanovisku spoločnosť Jerónimo Martins.
Prvý výrazný problém vo fungovaní siete Hussel nastal ešte v roku 2024. Počas tohto obdobia totiž Jerónimo Martins prišiel o významného nemeckého partnera, ktorý nezvládol zhoršujúcu sa situáciu vyplývajúcu z covidového obdobia a vyhlásil platobnú neschopnosť. Tento faktor spôsobil problémy v dodávkach tovaru.
Druhým významným bodom bola neustále sa zvyšujúca cena kakaa, ktorá nie je iba európskym, ale tiež globálnym problémom. Pri poklese produkcie a zvyšujúcom sa dopyte po tejto surovine sa tak jej cena tlačí nahor, čo spôsobuje komplikácie viacerým výrobcom a odráža sa tiež v cenách na pultoch obchodných reťazcov.
Širokospektrálnejším problémom sú tiež zvyšujúce sa bežné prevádzkové náklady ako ceny energií, prenájmy či mzdy zamestnancov. Viaceré popredné európske siete preto v posledných mesiacoch pristúpili k optimalizácii podnikateľského modelu. Dialo sa tak buď prepúšťaním, prípadne zatváraním kamenných predajní.
Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:
- 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
- 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Nahlásiť chybu v článku