Slovenské mesto sa objavilo v rebríčku toho najlepšieho. Umiestnilo sa v top 5

Za krásnym a zároveň lacným mestským pobytom nemusíte cestovať do zahraničia. Na západe Slovenska sa totiž nachádza mesto, ktoré sa čoraz častejšie objavuje v rôznych prestížnych cestovateľských rebríčkoch.
Ako informoval portál Euronews, nový prieskum odhalil destinácie, ktoré turistom ponúkajú najlepšiu hodnotu za peniaze po ich príchode a, naopak, ktoré by ich mohli prinútiť zaplatiť oveľa viac. V rebríčku tých najlacnejších piate miesto obsadilo jedno slovenské mesto, ktoré sa ukrýva na západe našej krajiny, a je ním Trenčín.
Rebríčky zostavil britský Post Office Travel Money, pričom analyzoval náklady 12 bežných turistických položiek pre dve osoby v 50 mestách.
Zamerali sa na ceny ubytovaní a v reštauráciách aj na náklady na dopravu, ako napríklad na spiatočný transfer autobusom alebo vlakom z letiska a 48-hodinový cestovný lístok. Pozreli sa aj na cenu okružnej jazdy autobusom po meste, návštevu najvýznamnejšej turistickej atrakcie, najvýznamnejšieho múzea a najvýznamnejšej umeleckej galérie. No a nakoniec pridali náklady na dvojdňové ubytovanie v trojhviezdičkovom hoteli pre dve osoby.
Trenčín v poslednom období získava jeden titul za druhým. Okrem toho, že je tento rok vyhlásený za Európske hlavné mesto kultúry, nedávno sa umiestnil aj na výbornom treťom mieste v rebríčku najobľúbenejších mestských pobytov na tento rok po boku Milána a Viedne. Mesto sa tiež objavilo aj v rebríčku top 10 miest v Európe, ktoré treba navštíviť v roku 2026.
Trenčín však začal zbierať ocenenia ešte predtým, ako sa stal Európskym hlavným mestom kultúry. Napríklad v roku 2019 bol označený za jedno z najromantickejších miest v strednej Európe. O tom, že Trenčín je skutočne nádherné mesto, tak nemožno pochybovať.
10 najlacnejších pobytov v európskych mestách
- Sarajevo, Bosna a Hercegovina
- Bukurešť, Rumunsko
- Tirana, Albánsko
- Belehrad, Srbsko
- Trenčín, Slovensko
- Riga, Lotyšsko
- Lille, Francúzsko
- Vilnius, Litva
- Štrasburg, Francúzsko
- Podgorica, Čierna Hora
Kým tie najlacnejšie mestské pobyty sa nachádzali prevažne vo východnej Európe, tak tie najdrahšie v západnej a v severnej časti nášho svetadiela.
10 najdrahších pobytov v európskych mestách
- Oslo, Nórsko
- Kodaň, Dánsko
- Edinburgh, Škótsko
- Ženeva, Švajčiarsko
- Barcelona, Španielsko
- Dublin, Írsko
- Amsterdam, Holandsko
- Cork, Írsko
- Benátky, Taliansko
- Madrid, Španielsko
