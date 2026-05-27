Slovenské mesto sa objavilo v rebríčku toho najlepšieho. Umiestnilo sa v top 5

Trenčín, foto: Profimedia

Klaudia Oselská
Tip na výlet
Vyberieme sa na západ našej krajiny.

Za krásnym a zároveň lacným mestským pobytom nemusíte cestovať do zahraničia. Na západe Slovenska sa totiž nachádza mesto, ktoré sa čoraz častejšie objavuje v rôznych prestížnych cestovateľských rebríčkoch. 

Ako informoval portál Euronews, nový prieskum odhalil destinácie, ktoré turistom ponúkajú najlepšiu hodnotu za peniaze po ich príchode a, naopak, ktoré by ich mohli prinútiť zaplatiť oveľa viac. V rebríčku tých najlacnejších piate miesto obsadilo jedno slovenské mesto, ktoré sa ukrýva na západe našej krajiny, a je ním Trenčín.

Viac z témy Tip na výlet:
1.
Už čoskoro sa tu budete môcť okúpať: Jedna z najkrajších nádrží na Slovensku prešla čistením
2.
Navštívili sme očarujúce miesto. Môžete si tu opekať aj sa okúpať zadarmo
3.
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Zobraziť všetky články (132)

Rebríčky zostavil britský Post Office Travel Money, pričom analyzoval náklady 12 bežných turistických položiek pre dve osoby v 50 mestách.

Zamerali sa na ceny ubytovaní a v reštauráciách aj na náklady na dopravu, ako napríklad na spiatočný transfer autobusom alebo vlakom z letiska a 48-hodinový cestovný lístok. Pozreli sa aj na cenu okružnej jazdy autobusom po meste, návštevu najvýznamnejšej turistickej atrakcie, najvýznamnejšieho múzea a najvýznamnejšej umeleckej galérie. No a nakoniec pridali náklady na dvojdňové ubytovanie v trojhviezdičkovom hoteli pre dve osoby.

Trenčín v poslednom období získava jeden titul za druhým. Okrem toho, že je tento rok vyhlásený za Európske hlavné mesto kultúry, nedávno sa umiestnil aj na výbornom treťom mieste v rebríčku najobľúbenejších mestských pobytov na tento rok po boku Milána a Viedne. Mesto sa tiež objavilo aj v rebríčku top 10 miest v Európe, ktoré treba navštíviť v roku 2026.

Trenčín však začal zbierať ocenenia ešte predtým, ako sa stal Európskym hlavným mestom kultúry. Napríklad v roku 2019 bol označený za jedno z najromantickejších miest v strednej Európe. O tom, že Trenčín je skutočne nádherné mesto, tak nemožno pochybovať.

Trenčín, foto: Pexels

10 najlacnejších pobytov v európskych mestách

  1. Sarajevo, Bosna a Hercegovina
  2. Bukurešť, Rumunsko
  3. Tirana, Albánsko
  4. Belehrad, Srbsko
  5. Trenčín, Slovensko
  6. Riga, Lotyšsko
  7. Lille, Francúzsko
  8. Vilnius, Litva
  9. Štrasburg, Francúzsko
  10. Podgorica, Čierna Hora

Kým tie najlacnejšie mestské pobyty sa nachádzali prevažne vo východnej Európe, tak tie najdrahšie v západnej a v severnej časti nášho svetadiela.

10 najdrahších pobytov v európskych mestách

  1. Oslo, Nórsko
  2. Kodaň, Dánsko
  3. Edinburgh, Škótsko
  4. Ženeva, Švajčiarsko
  5. Barcelona, ​​Španielsko
  6. Dublin, Írsko
  7. Amsterdam, Holandsko
  8. Cork, Írsko
  9. Benátky, Taliansko
  10. Madrid, Španielsko
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Tip na výlet
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Slováci a Česi v zahraničí
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Letná dovolenka
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac