Sako, ktoré hýbe Slovenskom: Gašpar tvrdí, že potom by mohli poslanci nosiť aj nápisy „Toxická Hlina nechceme“

Foto: TASR - Jaroslav Novák, Alojz Hlina/Facebook

Nina Malovcová
TASR
Gašpar tvrdí, že Hlina porušil rokovací poriadok.

Podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar trvá na tom, že opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Alojz Hlina (SaS) porušil rokovací poriadok parlamentu, keďže neprišiel vo vhodnom odeve do rokovacej sály. Vzhľadom na novú úpravu rokovacieho poriadku považuje za provokáciu to, že hneď v prvý deň schôdze prišiel Hlina do sály so sakom s nášivkou.

„Nemá naštudované rokovacie pravidlá, pretože sme povedali, že do parlamentu sa chodí v nejakom formálnom odeve, a okrem toho sme povedali, že na odeve sa nesmú zobrazovať politické reklamy, urážlivé zobrazenia a všetko, čo sme chceli zadefinovať,“ povedal Gašpar na štvrtkovej tlačovej konferencii s tým, že novou úpravou rokovacieho poriadku chceli predísť tomu, aby poslanci nosili na sebe nevhodné oblečenie, napríklad tričká s urážlivými zobrazeniami.

Gašpar označil Hlinovo sako za provokáciu

„No ako inak mám hodnotiť to, čo urobil poslanec Hlina hneď v prvý deň rokovania podľa nového rokovacieho poriadku, keď si na sako dal vyšiť túto nálepku ako sprostú provokáciu? Inak sa to, samozrejme, nazvať nedá,“ uviedol Gašpar. Nerozumie, prečo sa Hlina čuduje tomu, že musel opustiť sálu.

„Keď si toto sako obliekol a ja som predsedal, jednoznačne som povedal, že je to v rozpore s rokovacím poriadkom a pravidlami, a vyzval som ho, aby to odstránil najprv neoficiálnou výzvou. Náprava nenasledovala, takže som mu dal oficiálnu výzvu, ani po tejto výzve neurobil to, čo mal, a preto prišlo vykázanie, až potom položil sako a odišiel zo sály,“ opísal Gašpar utorkovú (26. 5.) situáciu.

Hlina podľa Gašpara pravidlá porušil opakovane

Hlina toto zopakoval podľa neho aj na druhý deň. „Tam tomu vykázaniu predišiel, pretože si uvedomil, že za to je prísnejšia sankcia, a už by to asi pocítila aj jeho peňaženka,“ skonštatoval. „Dnes som sa ráno dozvedel, že to urobil tretíkrát a opätovne sa pokúšal v tomto saku byť a pravdepodobne testuje predsedajúcich,“ dodal. Vykázanie poslanca zo sály sa má podľa nového rokovacieho poriadku sankcionovať stratou mesačného platu.

Opozičný poslanec prišiel v saku s nášivkou s nápisom „Smer mafia nechceme“. Predstavitelia Smeru-SD vo štvrtok priblížili, že ak by sa takáto nášivka akceptovala, potom by mohli chodiť do parlamentu aj s nášivkami na saku s nápismi ako „Dubajskí alkoholici nechceme“ alebo „COVID 20 000 obetí nechceme“ alebo „Toxická Hlina nechceme“.

Hlina tvrdí, že nápis nemieril na stranu Smer-SD

Hlina ešte v utorok vysvetľoval, že Gašpar si nápis sám vyložil ako stranu Smer-SD, ale on tým myslel smerovanie krajiny. Deklaruje, že rokovací poriadok neporušil. „Berte to ako výraz vzdoru,“ odkázal vo štvrtok novinárom. „Ak to niekoho uráža, ak sa to niekomu zdá trápne a nenáležité, ospravedlňujem sa. Avšak je dôležité na veci upozorňovať. Myslím si, že forma, ktorú som zvolil, je vcelku prijateľná, nikoho neuráža,“ skonštatoval s tým, že sa len snaží upozorniť na to, že v parlamente sa po novom obmedzuje rozprava. Plánuje otestovať reakciu ďalších predsedajúcich v parlamente.

Alojz Hlina ukázal nové sako: Dal si ho šiť na mieru, môžu ho zaň vykázať…

Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
