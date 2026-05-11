Má slávne herecké obsadenie. Nový film valcuje rebríčky sledovanosti

Klaudia Oselská
Tip na film
Máte chuť na príjemnú romantiku? Nenechajte si ujsť nový film na streamovacej službe so slávnym hereckým triom, ktorý vás prevedie milostným trojuholníkom v New Yorku. 

V kinách mal úspech

Pred pár dňami na streamovaciu platformu HBO Max dorazila romantická komédia s názvom Dokonalá zhoda (Materialists). V hlavných úlohách sa predstavili slávni herci – Dakota Johnson, Pedro Pascal a Chris Evans. Podľa divákov ide o veľmi príjemnú romantiku.

Snímka mala premiéru v kinách v lete 2025, jej celosvetové tržby dosiahli sumu 91 miliónov eur, z toho v slovenských kinách takmer 350-tisíc eur. Rovnaký úspech žne aj teraz na HBO Max, pretože je aktuálne najsledovanejším filmom, ako sme si všimli na FlixPatrole.

O Dakotu Johnson sa pobijú Pedro Pascal a Chris Evans

Hlavnou postavou je Lucy, talentovaná dohadzovačka s presným okom na ideálne páry, ktorú stvárnila známa herečka Dakota Johnson. Lucy v práci zažíva úspech, jej klienti nachádzajú „dokonalú zhodu“, no v súkromí sa jej nedarí. Jej vlastná matematika lásky na ňu jednoducho nefunguje. To sa však zmení, keď stretne charizmatického, bohatého a bezchybného muža, ktorého si zahral Pedro Pascal.

Vyzerá to ako splnený sen. Lenže život má zvláštny zmysel pre humor. Na scénu sa totiž vráti jej bývalý partner, v podaní Chrisa Evansa, ktorý je nenapraviteľný romantik.

Diváci mali od filmu väčšie očakávania

Kým na filmovom portáli ČSFD mu diváci udelili priemerné hodnotenie – len 57 %, tak na Rotten Tomatoes získal až 78 %.

Podľa divákov je to veľmi príjemná a oddychová romantická komédia, ale keďže má veľmi slávne herecké obsadenie, čakali od toho o čosi viac.

Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
