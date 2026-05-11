Má slávne herecké obsadenie. Nový film valcuje rebríčky sledovanosti

Máte chuť na príjemnú romantiku? Nenechajte si ujsť nový film na streamovacej službe so slávnym hereckým triom, ktorý vás prevedie milostným trojuholníkom v New Yorku.
V kinách mal úspech
Pred pár dňami na streamovaciu platformu HBO Max dorazila romantická komédia s názvom Dokonalá zhoda (Materialists). V hlavných úlohách sa predstavili slávni herci – Dakota Johnson, Pedro Pascal a Chris Evans. Podľa divákov ide o veľmi príjemnú romantiku.
Snímka mala premiéru v kinách v lete 2025, jej celosvetové tržby dosiahli sumu 91 miliónov eur, z toho v slovenských kinách takmer 350-tisíc eur. Rovnaký úspech žne aj teraz na HBO Max, pretože je aktuálne najsledovanejším filmom, ako sme si všimli na FlixPatrole.
O Dakotu Johnson sa pobijú Pedro Pascal a Chris Evans
Hlavnou postavou je Lucy, talentovaná dohadzovačka s presným okom na ideálne páry, ktorú stvárnila známa herečka Dakota Johnson. Lucy v práci zažíva úspech, jej klienti nachádzajú „dokonalú zhodu“, no v súkromí sa jej nedarí. Jej vlastná matematika lásky na ňu jednoducho nefunguje. To sa však zmení, keď stretne charizmatického, bohatého a bezchybného muža, ktorého si zahral Pedro Pascal.
Vyzerá to ako splnený sen. Lenže život má zvláštny zmysel pre humor. Na scénu sa totiž vráti jej bývalý partner, v podaní Chrisa Evansa, ktorý je nenapraviteľný romantik.
Diváci mali od filmu väčšie očakávania
Kým na filmovom portáli ČSFD mu diváci udelili priemerné hodnotenie – len 57 %, tak na Rotten Tomatoes získal až 78 %.
Podľa divákov je to veľmi príjemná a oddychová romantická komédia, ale keďže má veľmi slávne herecké obsadenie, čakali od toho o čosi viac.
