Iný kraj, iný mrav: Maďarsko chce výrazne znížiť platy poslancov. Tisza navrhla tvrdé škrty aj rušenie benefitov

Nina Malovcová
TASR
Tisza navrhuje výrazné zníženie platov poslancov.

Maďarská vládna strana Tisza vo štvrtok predložila v parlamente návrh na drastické zníženie platov poslancov, ktoré budú namiesto doterajšieho trojnásobku priemernej mzdy už iba 1,8-násobkom. S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Od júla by mali členovia Národného zhromaždenia znížené mzdy v priemere v prepočte o 2460 eur, priemerný plat poslanca by tak klesol na 3687 eur. Podľa servera to je iba základný plat, ktorý poslanci poberajú, ak sú členmi žiadneho výboru a nezastávajú žiadnu funkciu v parlamente. Tisza mieni znížiť aj príplatky za rôzne parlamentné funkcie.

Návrh počíta aj so škrtmi benefitov

Návrh okrem plošného zníženia základných platov zahŕňa aj škrty v rozpočtoch na asistentov, prenájom kancelárií a úhradu cestovných nákladov. Zrušený má byť aj príspevok na mobilný telefón pre poslancov. Hoci telefóny a mobilné služby bude naďalej poskytovať Kancelária Národného zhromaždenia, náklady na túto službu budú odrátané z platu poslanca.

Návrh tiež ruší pravidlo, ktoré od roku 2022 umožňovalo poslancom a politickým frakciám previesť nevyužité finančné poslanecké benefity na svoje strany. V budúcnosti ich bude dostávať Kancelária Národného zhromaždenia a vráti ich do štátneho rozpočtu. Cieľom legislatívneho návrhu, ktorý predložila predsedníčka frakcie Tiszy Andrea Bujdosó a jej poslankyňa Kinga Kalázdi-Kerekes, je obmedziť plytvanie štátnymi prostriedkami a stanoviť transparentnejšie pravidlá fungovania Kancelárie Národného zhromaždenia. Zmena by mala vstúpiť do platnosti od júla 2026.

„Donalda Trumpa" ušetria pred porážkou, presunú ho do zoo. Známy byvol napokon prežije

