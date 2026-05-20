Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec

Karolína Piliarová
1 na 1
Hosťom relácie interez 1 na 1 bol tentoraz šéfredaktor spravodajského webu Aktuality.sk Peter Bárdy.

Minulý týždeň sa vojna na Ukrajine dostala najbližšie k slovenským hraniciam od začiatku konfliktu. V noci z 13. na 14. mája Rusko spustilo jeden z najväčších kombinovaných útokov na Ukrajinu za dlhé mesiace. Prvýkrát od začiatku vojny bol vo väčšom rozsahu zasiahnutý aj Užhorod a Zakarpatská oblasť – oblasť vo vzdialenosti jedného kilometra od našich hraníc. Slovenská vláda takmer dva dni mlčala a nezvolala sa ani Bezpečnostná rada štátu.

A dnes už vidíme aj diplomatické dôsledky zahraničnej politiky Roberta Fica. Po jeho návšteve Moskvy podľa informácií z diplomatických kruhov odmietol stretnutie nemecký kancelár Friedrich Merz. Najnovšie sa k odmietnutiu pridal aj predseda poľského parlamentu. A v čase, keď európske krajiny koordinujú postup k bezpečnosti a vojne na Ukrajine, slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár minulý týždeň na rokovaní ministrov v Bruseli chýbal. Slovensko tak podľa expertov na zahraničnú politiku namiesto aktívnej diplomacie vysiela signál pasivity a dobrovoľne sa vytráca z kľúčových európskych rokovaní.

Karolína Piliarová sa okrem týchto aktuálnych zahraničných aj domácich politických témach rozprávala so šéfredaktorom webu Aktuality.sk aj o jeho najnovšej knihe Radičová. Peter Bárdy vo veľmi osobnom rozhovore približuje život Ivety Radičovej. V knihe spomína aj na jej súkromné straty, tlak moci, zákulisie politických konfliktov a opisuje osobne život ženy, ktorá sa stala prvou premiérkou Slovenska.

