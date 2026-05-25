Nová komédia je absolútnym hitom Netflixu. Diváci tvrdia, že sa schuti zasmiali

Záznam zo snímky Ladies First, foto: Netflix

Niektorým pripomína české komédie Po čom muži túžia alebo Po čom ženy túžia.

Komédia, ktorá by mala byť povinnou literatúrou pre mužov, vtipným spôsobom nastavuje mužom zrkadlo. Ukazuje totiž, ako by svet vyzeral, keby sa ženy správali ako muži. Ako by to vyzeralo, keby ženy mali sexistické poznámky na mužov, keby ich podceňovali v práci len kvôli ich pohlaviu, kriticky sa pozerali na ich vzhľad či vek alebo sa nechali doma obsluhovať.

Z patriarchátu k matriarchátu

Len pred pár dňami streamovací gigant pridal do svojej ponuky novú romantickú komédiu s názvom Ladies First, ktorá je absolútnym hitom prakticky na celom svete vrátane Slovenska, ako sme si všimli na FlixPatrole.

Film sleduje arogantného, ale charizmatického sukničkára, ktorý sa ocitne v paralelnom svete ovládanom ženami. Jeho pôvodný svet sa mu tak obráti naruby. Aby sa mohol vrátiť späť do reálneho sveta, už viac nemôže byť šovinista vyznávajúci patriarchát praktizujúci vzťahy len na jednu noc.

Komédia zachádza do úplných detailov, Mona Lisa je muž, Victoria’s Secret je Victor’s Secret, na depiláciu „bikini oblastí“ chodia muži, rovnako aj na plastiku či botox.

V hlavnej úlohe sa predviedla herečka Rosamund Pike, ktorú môžete poznať z úspešného trileru Gone Girl a herec Sacha Baron Cohen, ktorého preslávila úloha Borata. Vedľajšie postavy si zahrali aj hviezdy z Harryho Pottera – Fiona Shaw, známa ako Petunia Dursleyová a Kathryn Hunter, známa ako pani Figgová, obidve však stvárnili postavy, v ktorých by ste nečakali, že ich niekedy uvidíte. Jedna si zahrala nymfomanku v stredných rokoch a druhá veľkú šéfku.

Na filmovom portáli ČSFD diváci novej komédii udelili hodnotenie 57 %. Tvrdia, že aj napriek tomu, že ide o klišé scenár, v ktorom si muži prehodia roly so ženami, sa schuti zasmiali.

Niektorým divákom snímka Ladies First údajne pripomína české komédie Po čom muži túžia alebo Po čom ženy túžia.

„Vtipná komédia, určite si zaslúži lepšie hodnotenie.“

„Skvelá oddychová komédia, pri ktorej úplne vypnete,“ chvália diváci.

