„Nezabudnuteľný film.“ Vyšiel pred 25 rokmi, mladým Slovákom možno ušiel

k-pax

Foto: MovieStillsDB

Michaela Olexová
Tip na film
„Niečo natoľko dojímavé, múdre a pritom hravé a zároveň zvláštne, som ešte nevidel,“ píše jeden z recenzentov.

V zoznamoch najobľúbenejších filmov sa najčastejšie objavujú epické diela na štýl franšízy Duna, nadčasové klasiky ako Pulp Fiction, či strhujúce drámy, ktoré sa divákovi vryjú pod kožu.

Občas sa však medzi nimi objaví aj niečo, čo sa úplne vymyká norme. A práve to je prípad dnešného tipu na starší film, ktorý síce nie je neznámy, no v tieni výraznejších mien často neprávom zapadá.

Každý víkend vám prinášame tip na film, ktorý je nadčasový a nemal by ostať v minulosti. Odporučili sme vám už napríklad Sin City, American Beauty, Apocalypto či českú snímku Samotáři. A dnes vám prinášame dielo, ktoré s vami pohne a po jeho dopozeraní už nikdy nebudete rovnakí. K-PAX je totiž snímkou, na ktorú len tak nezabudnete.

Muž, ktorý prišiel z inej planéty

V slovenčine toto dielo z roku 2001 poznáme pod názvom Svet podľa Prota a jeho príbeh stojí na dynamike dvoch hlavných postáv.

Prvou je záhadný muž (Kevin Spacey), ktorý tvrdí, že pochádza z inej planéty. Tou druhou je skúsený psychiater (Jeff Bridges), ktorý sa snaží zvláštneho pacienta liečiť. A to napriek tomu, že ten zdanlivo nereaguje na žiadne bežné terapeutické postupy.

Film sa dá len ťažko zaradiť do jedného konkrétneho žánru. Hoci býva formálne umiestnený v zozname sci-fi filmov, v skutočnosti sa tomuto rámcu vymyká. Nenájdete v ňom technológiu, futurizmus ani epický dej plný súbojov a vojny. Práve naopak – ide o počin, ktorý je prekvapivo ľudský a jemný. Okrem toho je presýtený myšlienkami, ktoré v divákovi odznievajú ešte dlho po dopozeraní.

„Niečo natoľko dojímavé, múdre a pritom hravé a zároveň zvláštne, som ešte nevidel,“ spomína jeden z recenzentov, ktorý snímke udelil plný počet hviezdičiek. Ďalší diváci snímku opisujú ako zaujímavú, príjemnú, prepracovanú či výnimočnú. „Nádherný film. Nezabudnuteľný,“ napísal jeden z nich. Väčšina ľudí sa zhodla na tom, že ide o mimoriadne silné dielo s presným načasovaním, poetickým spracovaním a so schopnosťou diváka priviesť k hlbokému zamysleniu.

Medzi jeho ďalšie veľmi oceňované prvky patrí scenár, ktorý podľa názoru mnohých dovoľuje, aby si každý divák film interpretoval tak trochu inak. Veľkú rolu zohráva aj hviezdne herecké duo (Kevin Spacey a Jeff Bridges). Ich spoluprácu diváci vychválili do nebies a tvrdia, že obaja herci boli pre tieto postavy ako stvorení.

Má 86 % na ČSFD

