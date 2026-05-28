Krvavá dráma na stanici neďaleko hokejových MS: Muž vytiahol nôž a pobodal troch ľudí

Aktuálna správa
Roland Brožkovič
TASR
Internetom sa šíri video z útoku.

Na železničnej stanici vo švajčiarskom Winterthure tridsaťjedenročný muž vo štvrtok pobodal a zranil tri osoby. Po incidente bol zadržaný, informuje TASR podľa správy agentúry AP.

K útoku došlo krátko po 8.30 h, uviedla vo vyhlásení regionálna polícia v Zürichu. Motív páchateľa zatiaľ nie je známy. Švajčiarske noviny Blick uviedli, že získali video, na ktorom muž vybehne zo stanice a kričí „Allahu Akbar“, čo v arabskom preklade znamená „Boh je veľký“.

Zatiaľ málo informácií

Zranení sú švajčiarski občania vo veku 28, 43 a 52 rokov a boli prevezení do nemocníc. Viac informácií o závažnosti ich zranení neboli bezprostredne k dispozícii. Winterthur sa nachádza v blízkosti Zürichu v nemeckojazyčnej časti Švajčiarska. Žije v ňom približne 123 000 obyvateľov.

