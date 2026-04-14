Múka, cestoviny či bravčové mäso: Prečo sa ceny základných potravín na Slovensku neustále menia, a kto ich drží pri zemi?

Ceny potravín sú témou, ktorá v roku 2026 hýbe každou slovenskou domácnosťou. Pozreli sme sa na to, ako a prečo sa menia naše výdavky na suroviny, bez ktorých si nevieme predstaviť nedeľný obed, a ako sa nenechať „zlomiť“ cenovkami.
Slováci milujú bravčové mäso
Vedeli ste, že priemerný Slovák skonzumuje ročne viac ako 35 kilogramov bravčového mäsa? Je to fascinujúce číslo, ktoré nás radí k európskej špičke. Bravčové je základom našej kuchyne – od nedeľných rezňov až po domáce guláše.
Problémom však je, že bravčové mäso je jednou z najcitlivejších komodít. Jeho cena závisí od ceny krmiva (obilnín), energií na farmách a dokonca aj od logistických nákladov. Stačí menší výkyv na svetovom trhu s kukuricou a cena vášho obľúbeného karé môže vystreliť nahor v priebehu pár dní. Podobne sú na tom cestoviny či múka, ktorých cena priamo kopíruje úrodu pšenice na opačnej strane planéty.
Ako sa vyvíjali ceny základných surovín?
Ak by sme sa pozreli na krivku cien základných surovín za posledné dva roky, nebol by to pekný pohľad. Inflačné vlny a neistota na trhoch spôsobili, že kým v roku 2024 sme za kilo bravčového stehna platili určitú sumu, o pár mesiacov neskôr to bolo o 15 – 20 % viac.
- Múka: Cena pšenice na svetových burzách zaznamenala v poslednom kvartáli výkyvy až o 30 %, čo sa okamžite prelieva do ceny hladkej múky v regáloch. Po dramatickom vrchole v polovici roka 2025, keď ceny pšenice na svetových burzách zaznamenali značné výkyvy, sa situácia v roku 2026 začala upokojovať.
- Cestoviny: Tu je situácia ešte komplikovanejšia, pretože do ceny vstupuje nielen pšenica (najmä tvrdá pšenica na semolinu), ale aj náklady na plyn potrebný na sušenie. Cena rástla v posledných rokoch stabilne, aktuálne sa však ich cenová hladina ustálila.
- Bravčové: Tu sme svedkami cyklov – keď rastie cena krmiva, chovatelia znižujú stavy, čo následne vedie k nedostatku mäsa a k ďalšiemu prudkému nárastu cien. Aktuálne majú ceny mierne klesajúci trend. Pri niektorých druhoch, ako je bravčová krkovička, priemerný mesačný pokles ceny dosahoval približne 0,4 %.
Existujú tri hlavné faktory, ktoré v roku 2026 držia ceny v napätí:
- Klimatické zmeny: Extrémne suchá alebo záplavy v kľúčových poľnohospodárskych oblastiach spôsobujú, že úroda základných plodín je nepredvídateľná.
- Energie: Spracovanie mlieka, mletie múky či chladenie mäsa vyžaduje obrovské množstvo energie, ktorej cena sa prelieva do konečnej sumy na bločku.
- Logistika: Doprava tovaru klesá a stúpa v závislosti od cien pohonných hmôt a globálnej dostupnosti prepravcov.
Strategické šetrenie namiesto „lovenia“ letákov
Pre moderného človeka je čas najvzácnejšia komodita. Namiesto behania po piatich obchodoch a lovenia týždňových akcií sa čoraz viac Slovákov spolieha na predvídateľnosť. Takúto stratégiu u nás razí napríklad Lidl pod hlavičkou „Cenový líder“.
Ide o kategóriu dlhodobo zlacnených produktov, pričom znížené ceny sa týkajú najmä základných surovín. Čo to znamená v praxi? Že pri produktoch, ktoré kupujeme denne – mliečne výrobky, múka, cestoviny či bravčové mäso – sa reťazec snaží držať nízku cenu stabilne a dlhodobo, bez ohľadu na to, či je práve pondelok alebo sa blížia sviatky.
