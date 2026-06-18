Pláž Mogren je najlepšia v Európe. Za trojdňový pobyt v hoteli tu zaplatíte 225 € a pivo si dáte za 1,50 €

Pri predstave dokonalej plážovej dovolenky sa mnohým v hlave vynorí azúrové more, nekonečný pás piesku alebo dokonca sklonená palma pri západe slnka. Ako však skutočne vyzerá najlepšia pláž v Európe, ktorá bola korunovaná týmto titulom? Poďme sa na ňu pozrieť.
Keď si plánujeme dovolenku, môžeme naraziť na množstvo odporúčaní na to “naj”, čo vo vysnívanej destinácii zažiť. Napríklad, ak sa chystáte do Chorvátska, za najkrajšiu pláž mnohí považujú Zlatni Rat na ostrove Brač. Platforma Quotezone, ktorá sa zameriava na porovnávanie poisťovacích ponúk, vytvorila index, na základe ktorého zostavila rebríček najlepších európskych pláží na rok 2026. Nachádza sa v ňom aj pláž Zlatni Rat, avšak prvé miesto putuje do Čiernej Hory.
Odborníci pri zostavovaní rebríčka brali ohľad na faktory, akými sú teplota mora, ceny, vzdialenosť od najbližšieho letiska alebo počet 5-hviezdičkových recenzií. Porovnali desať najobľúbenejších pláží svetadiela a ich poradie môže niektorých dovolenkárov prekvapiť.
Najlepšou európskou plážou je pláž Mogren v Čiernej Hore
Na prvom mieste sa nachádza pláž Mogren, ktorá sa skrýva v Čiernej Hore, neďaleko mesta Budva. Priemerná teplota v júli tu dosahuje 25,5 °C a priemerná cena hotela za trojdňový pobyt je 225 eur. Rebríček dokonca uvádza aj cenu najlacnejšieho čapovaného piva, za ktoré tu dáte 1,50 eura.
Čierna Hora je jednou z európskych destinácií, kam sa zo Slovenska môžeme vybrať na letnú dovolenku aj autom. Ak milujete roadtripy, určite ju neprehliadajte. Jej návštevu môžete spojiť napríklad s Chorvátskom, Bosnou a Hercegovinou alebo sa vybrať až do Albánska. Všetky tieto krajiny majú čo ponúknuť, od nádhernej prírody až po chutné jedlo a milých domácich.
A keď už budete v Čiernej Hore, nevynechajte najlepšiu pláž Mogren. Cesta autom z Bratislavy vám sem zaberie 12 hodín čistého času a vedie cez Bosnu a Hercegovinu, kde si môžete urobiť medzizastávku. Na googli jej svieti hodnotenie 4,3 z 5 hviezdičiek a mnohí návštevníci v recenziách nešetria chválou a dávajú jej prívlastky ako “absolútne nádherná” a voda na kúpanie “perfektná”.
Nachádza sa medzi skalami a prechádzka zo Starého mesta vám sem zaberie asi 10 minút, takže dostať sa na ňu po vlastných, nie je problém, práve naopak, ešte po ceste načerpáte unikátnu atmosféru mesta Budva.
Nasleduje Cyprus a Kanárske ostrovy
Druhé miesto rebríčka najlepších pláží obsadila pláž Nissi, ktorú nájdete na Cypre, v letovisku Ayia Napa. Nissi obstála v hodnotení dovolenkárov ešte lepšie a na základe ich recenzií získala hodnotenie 4,5 z 5 hviezdičiek.
Priemerná teplota mora počas top sezóny tu siaha k 27,4 °C a priemerná cena hotela za 3-dňový pobyt je necelých 370 eur. No a ak vás zaujíma aj najnižšia cena piva, tak je to 2,40 eura.
Hlavnú trojicu uzatvára pláž Maspalomas, za ktorou sa môžete vydať na Kanárske ostrovy. Ide o piesočnú pláž vyrážajúcu dych, ktorá sa nachádza neďaleko piesočných dún. Od turistov si vyslúžila vysoký rating 4,6 z 5 hviezdičiek a prívlastok “jedinečná”.
Priemerná teplota mora je tu v júli o niečo nižšia ako pri prvých dvoch spomínaných, a to 22 °C. Za hotel na 3 dni zaplatíte v priemere 423 eur a najlacnejšie čapované pivo si tu dáte za 2 eurá.
Chorvátsky klenot Zlatni Rat sa umiestnil na siedmom mieste. Čaká tu na vás more teplé v priemere 24,6 °C a za hotel na tri noci zaplatíte priemerne 404 eur.
Najlepšie európske pláže na rok 2026 podľa indexu Quotezone:
- Pláž Mogren, Čierna Hora
- Pláž Nissi, Cyprus
- Pláž Maspalomas, Kanárske ostrovy
- Pláž Irakli, Bulharsko
- Pláž Elafonissi, Grécko
- Pláž Falesia, Portugalsko
- Pláž Zlatni Rat, Chorvátsko
- Pláž Pelosa, Taliansko
- Pláž Bournemouth, Anglicko
- Pláž Palombaggia, Francúzsko
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