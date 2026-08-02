O život prišli dvaja ľudia: Festival po tragických úmrtiach musí skončiť predčasne

Hudobný festival Ozora v strednom Maďarsku, sa skončí predčasne po tom, čo tam zahynuli dvaja ľudia, oznámili v nedeľu organizátori. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
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Mohlo ísť o úmyselný čin
Polícia pre miestny spravodajský portál FEOL uviedla, že 45-ročný Američan v sobotu vyliezol na jednu z konštrukcií pri hlavnom pódiu a po páde na zem zomrel. Úrady a organizátori sa domnievajú, že mohlo ísť o úmyselný čin.
Skôr v ten istý deň utrpela 39-ročná Maďarka zástavu srdca, pravdepodobne v dôsledku intenzívnej horúčavy. Napriek pokusom o oživenie zomrela, dodal portál FEOL. „Vzhľadom na tieto tragické udalosti sa všetky hudobné programy dnes o polnoci skončia vrátane tých na pódiu Pumpui,“ uviedli organizátori na sociálnej sieti Facebook.
Týždenný festival každoročne priláka desiatky tisíc návštevníkov. Nedeľa bola posledným dňom festivalu. Hudobné vystúpenia na pódiu Pumpui však mali podľa pôvodného programu trvať až do pondelkového rána. V Maďarsku od štvrtka platí najvyšší stupeň výstrahy pred horúčavami. Počas víkendu teploty dosahovali až 40 stupňov Celzia.
Extrémne horúčavy trápia aj Slovensko
Operačné stredisko (OS) záchrannej zdravotnej služby (ZZS) SR eviduje za sobotu (1. 8.) do 16.00 h v súvislosti s kolapsovými stavmi 56 zásahov ambulancií ZZS. „V prípade 34 pacientov bol potrebný transport do nemocnice,“ informovala hovorkyňa OS ZZS Petra Klimešová.
„Najviac výjazdov bolo uskutočnených v Banskobystrickom kraji, a to desať, najmenej v Trnavskom kraji, kde záchranári pomáhali pri kolapse z tepla trom pacientom,“ dodala Klimešová. Záchranári v časoch horúčav odporúčajú pravidelne piť tekutiny aj bez pocitu smädu, vyhýbať sa pobytu na slnku medzi 11.00 a 16.00 h, nosiť ľahké svetlé oblečenie a pokrývku hlavy, vetrať domácnosť ráno a večer, počas dňa zatieniť okná a obmedziť fyzickú námahu počas najväčších horúčav.
Upozorňujú, že medzi varovné príznaky prehriatia patria výrazná slabosť, závraty, zmätenosť, bolesti hlavy, nevoľnosť, kolaps či poruchy vedomia. V takýchto prípadoch je potrebné postihnutého premiestniť do chladnej miestností, začať s ochladzovaním organizmu a v prípade zhoršenia stavu kontaktovať tiesňovú linku 155. Záchranári zároveň vyzývajú venovať zvýšenú pozornosť seniorom, deťom, tehotným ženám a chronicky chorým.
Horúčavy potrápia Slovensko aj počas nasledujúcich dní. V pondelok má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Cez deň
ojedinele, v horských oblastiach miestami, prehánky alebo búrky. Mimoriadne teplo a lokálne dusno. Najvyššia denná teplota 34 až 39, na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov C.
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