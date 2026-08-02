VIDEO: Vo vzduchu sa zrazili dva hasičské vrtuľníky. Jeden z nich explodoval a zrútil sa k zemi

Ilustračná záber vrtuľníka nad požiarom v Grécku

Ilustračná foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
TASR
S jednou z posádok sa zatiaľ nepodarilo nadviazať spojenie.

Dva hasičské vrtuľníky sa v nedeľu zrazili v oblasti Psatha západne od gréckej metropoly Atény. Dvojčlenná posádka jedného z nich je nažive a kontaktovala operačné stredisko hasičského zboru, s druhou posádkou sa zatiaľ nepodarilo nadviazať spojenie, informuje TASR podľa správy agentúry AFP a portálu gréckeho denníka Kathimerini.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Vrtuľník explodoval vo vzduchu

Grécke médiá zverejnili video zachytávajúce zrážku, na ktorej vidno, ako jeden z vrtuľníkov explodoval a zrútil sa na zem po tom, čo jeho rotor kolidoval so spodkom druhej helikoptéry.

Ako informovala televízia ERTnews, vrtuľníky boli prenajaté, ich kapitán nie je Grék a na palube bol grécky dôstojník ako koordinátor. Grécko momentálne sužujú požiare na viacerých miestach. Predseda vlády Kyriakos Mitsotakis uviedol, že Grécko zažíva „extrémne poveternostné podmienky“ s vetrom, ktorý miestami dosahuje rýchlosť až 100 kilometrov za hodinu.

„Keď vietor fúka s takouto intenzitou, ani desiatky lietadiel, ktoré máme k dispozícii, nedokážu operovať bezpečne,“ napísal premiér na sociálnej sieti Facebook. „Sú momenty, keď príroda a intenzita poveternostných javov prevýšia akékoľvek ľudské plánovanie a akékoľvek operačné kapacity,“ dodal.

Požiar sa rozhorel aj v obľúbenej destinácii

Takmer 500 hasičov bojovalo s plameňmi v okolí obľúbenej prímorskej dediny Porto Germeno, ktorá sa nachádza približne 70 kilometrov severozápadne od Atén. Hasiči sa snažili zabrániť požiaru v postupe k západnému okraju Atén po tom, ako plamene v noci prekonali horský masív.

Približne 100 hasičov bojovalo s ďalším požiarom v oblasti Aigialia v severnej časti Peloponézu. Nový požiar vypukol v sobotu neskoro večer aj na ostrove Kefalónia v Iónskom mori, ktorý je obľúbenou dovolenkovou destináciou. Podľa gréckej tlačovej agentúry ANA zatkli v nedeľu na Kefalónii 44-ročného muža pre podozrenie z úmyselného založenia tohto požiaru.

Server meteo.gr uviedol, že podľa predbežných odhadov zhorelo v dôsledku požiarov v Korintskom zálive, ktoré zasiahli aj Porto Germeno, viac ako 6 500 hektárov územia. Meteorologické podmienky zostávajú nepriaznivé najmä pre silný severný vietor, ktorý však v porovnaní s predchádzajúcimi dňami čiastočne zoslabol.

K leteckému nešťastiu došlo aj na Slovensku

Tragická nehoda malého lietadla si v katastri obce Očová vyžiadala tri obete. Podľa predbežných informácií malo lietadlo v čase pádu absolvovať vyhliadkový let.

„Dnes v popoludňajších hodinách došlo v Očovej k tragickej udalosti. Pri páde malého lietadla prišli podľa doposiaľ potvrdených informácií o život tri osoby. Napriek okamžitému zásahu všetkých záchranných zložiek utrpeli všetci členovia posádky zranenia nezlučiteľné so životom. Medzi obeťami je 48-ročný pilot, 38-ročný muž a maloleté dieťa. Na mieste naďalej zasahujú všetky záchranné zložky a prebiehajú procesné úkony smerujúce k objasneniu príčin a okolností tejto tragickej udalosti,“ informovala policajná hovorkyňa Nikola Žabková.

Následky nešťastia v Očovej
Foto: TASR – Ján Krošlák

S ohľadom na citlivosť prípadu, ako aj prebiehajúce vyšetrovanie podľa nej nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie.Ako pre TASR uviedol starosta obce Očová Peter Sámeľ, lietadlo sa zrútilo do areálu ich poľnohospodárskeho družstva. Jeho pád nevidel, len to, ako po dopade horí. Lietadlo vraj vzlietlo z miestneho letiska, údajne však nešlo o let miestneho Aeroklubu Očová a ani o ich pilota.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
O život prišli dvaja ľudia: Festival po tragických úmrtiach musí skončiť predčasne

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jej rodina žila od výplaty k výplate, Zendaya je dnes milionárkou. Z hanblivého dieťaťa sa stala ikona
Jej rodina žila od výplaty k výplate, Zendaya je dnes milionárkou. Z hanblivého dieťaťa sa stala ikona
Tajný bankrot Československa: Ľudia v roku 1953 museli odovzdať svoje peniaze, štát ich okradol, dostali ruské nepodarky
Tajný bankrot Československa: Ľudia v roku 1953 museli odovzdať svoje peniaze, štát ich okradol, dostali ruské nepodarky
Prvým známym sériovým vrahom bola žena. Locusta vyčíňala v rovnakom storočí, ako žil Ježiš
Prvým známym sériovým vrahom bola žena. Locusta vyčíňala v rovnakom storočí, ako žil Ježiš
Štefan Hamran v 1 na 1: Gašpar je extrémne pomstychtivý. Ficova vláda vybrakuje všetko
1 na 1
Štefan Hamran v 1 na 1: Gašpar je extrémne pomstychtivý. Ficova vláda vybrakuje všetko
Realitný maklér Michal Palko: Neexistujú drahé a lacné nehnuteľnosti. Inzerát je marketingový nástroj
Realitný maklér Michal Palko: Neexistujú drahé a lacné nehnuteľnosti. Inzerát je marketingový nástroj
Slovák premenil odpad z vinárne na revolučný výživový doplnok: Regeneruje bunky už za 7 minút, užívajú ho aj top športovci
Slovák premenil odpad z vinárne na revolučný výživový doplnok: Regeneruje bunky už za 7 minút, užívajú ho aj top športovci
Politológ Štefančík v 1 na 1: Ak bude vládnuť opozícia, dávam im maximálne dva roky. Ukazujú, že nie sú pripravení na vládnutie
1 na 1
Politológ Štefančík v 1 na 1: Ak bude vládnuť opozícia, dávam im maximálne dva roky. Ukazujú, že nie sú pripravení na vládnutie
Boli sme na mestskej pláži, vstup je zadarmo. Voda je čistá, ale nezaplávate si v nej
Tip na výlet
Boli sme na mestskej pláži, vstup je zadarmo. Voda je čistá, ale nezaplávate si v nej
Zatiahli ho do gej klubu a sexualizovali od 15 rokov. Najkrajšiemu chlapcovi sveta zničil život film
Zo zákulisia filmov
Zatiahli ho do gej klubu a sexualizovali od 15 rokov. Najkrajšiemu chlapcovi sveta zničil život film
Eliška študuje v Južnej Kórei: Jeden semester stojí 5-tisíc eur. Zmenilo mi to život
Slováci a Česi v zahraničí
Eliška študuje v Južnej Kórei: Jeden semester stojí 5-tisíc eur. Zmenilo mi to život
Lietadlá Concorde: Do Ameriky zaleteli za 3 hodiny, boli symbolom luxusu v oblakoch. Ich slávu zničila náhoda
Úžasné lietadlá
Lietadlá Concorde: Do Ameriky zaleteli za 3 hodiny, boli symbolom luxusu v oblakoch. Ich slávu zničila náhoda
Z malého sna je úspešná reštaurácia. Dana má otvorené už 26 rokov, na východ priniesla ikonické jedlá
Z malého sna je úspešná reštaurácia. Dana má otvorené už 26 rokov, na východ priniesla ikonické jedlá

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac