VIDEO: Vo vzduchu sa zrazili dva hasičské vrtuľníky. Jeden z nich explodoval a zrútil sa k zemi

Dva hasičské vrtuľníky sa v nedeľu zrazili v oblasti Psatha západne od gréckej metropoly Atény. Dvojčlenná posádka jedného z nich je nažive a kontaktovala operačné stredisko hasičského zboru, s druhou posádkou sa zatiaľ nepodarilo nadviazať spojenie, informuje TASR podľa správy agentúry AFP a portálu gréckeho denníka Kathimerini.
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Vrtuľník explodoval vo vzduchu
Grécke médiá zverejnili video zachytávajúce zrážku, na ktorej vidno, ako jeden z vrtuľníkov explodoval a zrútil sa na zem po tom, čo jeho rotor kolidoval so spodkom druhej helikoptéry.
Ako informovala televízia ERTnews, vrtuľníky boli prenajaté, ich kapitán nie je Grék a na palube bol grécky dôstojník ako koordinátor. Grécko momentálne sužujú požiare na viacerých miestach. Predseda vlády Kyriakos Mitsotakis uviedol, že Grécko zažíva „extrémne poveternostné podmienky“ s vetrom, ktorý miestami dosahuje rýchlosť až 100 kilometrov za hodinu.
„Keď vietor fúka s takouto intenzitou, ani desiatky lietadiel, ktoré máme k dispozícii, nedokážu operovať bezpečne,“ napísal premiér na sociálnej sieti Facebook. „Sú momenty, keď príroda a intenzita poveternostných javov prevýšia akékoľvek ľudské plánovanie a akékoľvek operačné kapacity,“ dodal.
In Greece, two rescue helicopters collided while battling a forest fire
Both aircraft crashed into a ravine. One pilot made contact and was unharmed, while the other sustained injuries.
The fate of the crew of the second helicopter remains unknown.
A search and rescue… pic.twitter.com/iQ4U6xnvam
— NEXTA (@nexta_tv) August 2, 2026
Požiar sa rozhorel aj v obľúbenej destinácii
Takmer 500 hasičov bojovalo s plameňmi v okolí obľúbenej prímorskej dediny Porto Germeno, ktorá sa nachádza približne 70 kilometrov severozápadne od Atén. Hasiči sa snažili zabrániť požiaru v postupe k západnému okraju Atén po tom, ako plamene v noci prekonali horský masív.
Približne 100 hasičov bojovalo s ďalším požiarom v oblasti Aigialia v severnej časti Peloponézu. Nový požiar vypukol v sobotu neskoro večer aj na ostrove Kefalónia v Iónskom mori, ktorý je obľúbenou dovolenkovou destináciou. Podľa gréckej tlačovej agentúry ANA zatkli v nedeľu na Kefalónii 44-ročného muža pre podozrenie z úmyselného založenia tohto požiaru.
Server meteo.gr uviedol, že podľa predbežných odhadov zhorelo v dôsledku požiarov v Korintskom zálive, ktoré zasiahli aj Porto Germeno, viac ako 6 500 hektárov územia. Meteorologické podmienky zostávajú nepriaznivé najmä pre silný severný vietor, ktorý však v porovnaní s predchádzajúcimi dňami čiastočne zoslabol.
K leteckému nešťastiu došlo aj na Slovensku
Tragická nehoda malého lietadla si v katastri obce Očová vyžiadala tri obete. Podľa predbežných informácií malo lietadlo v čase pádu absolvovať vyhliadkový let.
„Dnes v popoludňajších hodinách došlo v Očovej k tragickej udalosti. Pri páde malého lietadla prišli podľa doposiaľ potvrdených informácií o život tri osoby. Napriek okamžitému zásahu všetkých záchranných zložiek utrpeli všetci členovia posádky zranenia nezlučiteľné so životom. Medzi obeťami je 48-ročný pilot, 38-ročný muž a maloleté dieťa. Na mieste naďalej zasahujú všetky záchranné zložky a prebiehajú procesné úkony smerujúce k objasneniu príčin a okolností tejto tragickej udalosti,“ informovala policajná hovorkyňa Nikola Žabková.
S ohľadom na citlivosť prípadu, ako aj prebiehajúce vyšetrovanie podľa nej nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie.Ako pre TASR uviedol starosta obce Očová Peter Sámeľ, lietadlo sa zrútilo do areálu ich poľnohospodárskeho družstva. Jeho pád nevidel, len to, ako po dopade horí. Lietadlo vraj vzlietlo z miestneho letiska, údajne však nešlo o let miestneho Aeroklubu Očová a ani o ich pilota.
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