Je lacnejší ako Chorvátsko a ste tu za 85 minút: Skrytý európsky klenot ponúka zlaté pláže a neobjavenú prírodu

Upozornili sme vás na nový trend na TikToku, vďaka ktorému sa hitom dovolenkárov túžiacim po niečom nezvyčajnom a za málo peňazí stalo Albánsko, ktoré dostalo prívlastky ako „podceňovaný“ či „lacný“ európsky raj. Nie je však ani zďaleka jediným miestom v Európe, ktoré stále ponúka neobjavené lokality, nádherné pláže, prírodu a je finančne dostupnejšie ako obľúbené letné destinácie – Chorvátsko alebo Taliansko, kam pravidelne vyráža aj množstvo Slovákov. Dnes si predstavíme ďalší takýto klenot, o ktorom sa hovorí aj ako o „skrytom“ či „neobjavenom“. Je ním Čierna Hora.

Článok pokračuje pod videom ↓

Napriek tomu, že letné prázdniny skončili, stále je čas vyraziť k moru alebo jednoducho za zážitkami. A nemusíte pri tom cestovať vôbec ďaleko, alebo si siahnuť hlboko do vrecka.

Aj keď sa turizmus v Čiernej Hore v posledných rokoch naplno rozvíja, stále nie je pre mnohých dovolenkárov prvým miestom na ich zozname vysnívaných destinácií, kam sa chcú pozrieť. Môže to byť ale chyba a tu je niekoľko dôvodov, prečo.

Neobjavené miesta

Čierna Hora susedí s Bosnou a Hercegovinou, Srbskom, Kosovom, Albánskom a na krátkom severozápadnom úseku aj s obľúbeným Chorvátskom.

Web Admiral priniesol práve porovnanie toho, prečo sa oplatí uprednostniť Čiernu Horu pred Chorvátskom. A jedným z dôvodov je, že Čierna Hora stále ponúka miesta, ktoré nie sú preplnené davmi turistov. Samozrejme, ak sa vydáte do najznámejších lokalít, ktorými sú Podgorica, Kotor alebo Budva, tak tam to neplatí. No no stále tu nájdete pomyselný „neobjavený“ kus raja a mestá s autentickou atmosférou.

Niečo pre milovníkov histórie

Čierna Hora ponúka množstvo možností nie iba pre milovníkov prírody, ale aj pre ľudí, ktorí zbožňujú históriu a pamiatky. Napríklad história mesta Kotor siaha až do roku 168 pred naším letopočtom a môže sa pochváliť architektonickými unikátmi, medzi ktoré patrí napríklad aj hrad San Giovanni. Ak sa k nemu rozhodnete vydať, pripravte sa na 1350 schodov, ktoré musíte zdolať, píše Culture Trip. No výhľad, ktorý sa vám naskytne, bude stáť za to.

Je lacnejšia ako Chorvátsko alebo Taliansko

Ďalším z veľkých lákadiel Čiernej Hory je to, že ju dokážete navštíviť a precestovať s menším rozpočtom, než napríklad Chorvátsko či Taliansko. Skúsme si to porovnať.

Kalkulačka Numbeo uvádza, že v Čiernej Hore zaplatíte za trojchodový obed pre dvoch v reštaurácii strednej triedy v priemere 27 eur, kým v Chorvátsku v prepočte necelých 40 eur a v Taliansku až 60 eur. Chlieb kúpite v Čiernej Hore za 0,65 centov, kým v Chorvátsku za necelé euro a v Taliansku za 1,60 eura.

Celkovo sú životné náklady v Čiernej Hore aktuálne o 14,94 % nižšie, ako na Slovensku, kým v Chorvátsku vyššie o 7 % a v Taliansku až o 40,39 %. Pre Slovákov ide teda nepochybne o finančne dostupnejšiu destináciu.

Dostanete sa sem už za pár eur a 85 minút

Letecky sa do hlavného mesta Čiernej Hory Podgorica dostanete nízkonákladovkou za pár eur napríklad z Viedne, Budapešti alebo aj Krakova. Priamy let z Viedne sem trvá iba 1 hodinu a 25 minút.

No do Čiernej Hory sa viete dostať pohodlne aj autom. Ak preferujete tento spôsob dopravy pred lietadlom, vyhraďte si ale na cestovanie jeden celý deň. Ďalšou z možností je urobiť si zastávku napríklad v Chorvátsku či v Bosne a Hercegovine a rozdeliť si cestu na dve časti. Okrem iného tak namiesto jednej spoznáte rovno dve krajiny.

Pláže so zlatým pieskom

Culture Trip nazýva Čiernu Horu „skrytým klenotom Európy“ a dôvodov je hneď niekoľko. Jedným z nich sú nádherné pláže so zlatým pieskom a horskými scenériami v pozadí. Medzi najkrajšie patrí Sveti Stefan, ktorý ale ponúka aj luxusné hotely. Ak sa chcete takémuto miestu vyhnúť a naopak hľadáte niečo pokojnejšie, zamierte si to radšej na pláž Plavi Horizonti.

Neobjavené hory a pestrá príroda

Okrem historických miest a pláží sú pre Čiernu Horu typické hory. Ak patríte medi milovníkov turistiky či jednoducho radi trávite čas v prírode, v tejto krajine si prídete na svoje. Undiscovered Montenegro vysvetľuje rozmanitosť, ktorú Čierna Hora ponúka. Nájdete tu všetko od zasnežených vrcholov, cez vysokohorské pastviny až po ľadovcové jazerá.

Celkovo sa tu nachádza až 48 vrcholov presahujúcich 2-tisíc metrov a cez kaňon Tara zas vedie jedna z najdlhších lanoviek v Európe. Zaujímavosťou je, že spomínaný kaňon je druhým najhlbším na našej planéte. Prekonal ho iba Grand Canyon v USA.

Okúpete sa tu v mori aj v septembri

Počasie sa v Čiernej Hore líši od toho, kde sa práve nachádzate. Rough Guides uvádza, že ideálnymi mesiacmi na návštevu krajiny sú apríl až september.

Podľa seatemperatu.re teplota vody v mori počas septembra presahuje výšku 24 °C. Ak ste teda náhodou nestihli letnú dovolenku alebo vás to jednoducho stále ťahá k moru, no nechcete iba ležať na pláži, ale aj spoznávať, stále je ideálny čas vyraziť do Čiernej Hory.