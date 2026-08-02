Kvíz: Koľko toho vieš o Ázii? Už 1. otázka odhalí, či poznáš aspoň základné fakty

Ktorá časť Ázie ťa láka najviac? Sú to veľmoci a bývalé mocnosti východu a centra kontinentu, najšťastnejšie kultúry z Himalájí, jedinečné zvyky národov zo stepí alebo krajiny lemujúce Kaspické more, najväčšieho jazera na svete?
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Áziu od Európy v jednom z bodov delí len 660 metrov, v tom ďalšom vlastne ani oddelené nie sú. Hranicu medzi nimi si vytvorili ľudia. Ide o neviditeľnú čiaru, ktorá má rozhodnúť o tom, či sme Európania, alebo súčasťou Ázie. Spoločne tvoríme jeden dvojkontinent, no napriek tomu zostávajú niektoré jeho zákutia mnohým Slovákom stále neznáme.
Náš dnešný kvíz odhalí, či dokážeš odpovedať na otázky o svetadiele plnom kultúr, národov a lákadiel, ktorý Európa sleduje s obdivom, rešpektom aj záujmom. Už prvá otázka pritom ukáže, či zvládneš tento kvíz dokončiť bez väčších problémov. Koľko bodov sa podarí získať tebe?
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