Zbavte sa stresu a prokrastinácie: Známe pravidlo 2 minút zmení vaše dni a zachráni vaše nervy

Možno to poznáte. Povinnosti, ktoré sa zdajú banálne, sa často dokážu rýchlo nakopiť. Utretie prachu, objednanie sa k lekárovi či odpovedanie na e-mail. Odkladáte to tak dlho, až vám to začne prerastať nad hlavu a z niečoho, čo by zabralo pár minút, je náhle bremeno na celé týždne. Riešenie je pritom jednoduché a skrýva sa v populárnej knihe Getting Things Done od Davida Allena. Je ním takzvané pravidlo dvoch minút.
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Podstata tohto konceptu je mimoriadne priamočiara a znie: „Ak úloha zaberie menej ako dve minúty, mala by byť vykonaná v momente, keď je definovaná.“
David Allen tento princíp definoval ako pomyselnú hranicu efektivity. V praxi totiž platí, že v určitom bode začne byť sledovanie, zapisovanie a neskoršie vyhľadávanie danej veci časovo náročnejšie, než keby ste ju vybavili hneď, ako sa vám dostane do rúk. Malé úlohy, ktoré neustále odkladáme, v nás vyvolávajú zbytočné pocity viny a stresu. Keď ich však premeníme na okamžitú akciu, zistíme, že obavy boli omnoho väčšie než samotná práca, vysvetľuje portál todoist.
Dva hlavné prístupy: Malé úlohy verzus veľké projekty
Túto metódu môžete využiť dvoma odlišnými spôsobmi – na vybavenie drobných restov alebo na prekonanie strachu z veľkých úloh.
- Zatočte s drobnými restami: Všetci máme zoznamy plné rýchlych činností – vymazania spamu, prečistenia plochy počítača, zalievania kvetov či podania daňového priznania. Ak tieto veci vyriešite hneď, prestanú vás zaťažovať.
- Naštartujte obrovské projekty: Veľké a nejasné výzvy (napríklad napísanie rozsiahlej eseje alebo hľadanie novej práce) v nás často vyvolávajú počiatočnú paralýzu. Pomocou pravidla dvoch minút však nemusíte zdolať celú horu naraz – stačí vykonať drobný dvojminútový krok, napríklad napísať prvú vetu alebo vytvoriť nový dokument. To vám pomôže získať potrebný rozbeh.
Čo všetko sa dá za 2 minúty stihnúť
Pravidlo dvoch minút môžete uplatniť v rôznych oblastiach bežného dňa. Tu sú praktické tipy rozdelené do kategórií:
- Domáce povinnosti: Umyte práve použitý riad, poupratujte si pracovný stôl, polejte kvety, vydezinfikujte myš a klávesnicu alebo zameťte podlahu v kuchyni.
- Digitálny poriadok: Skryte alebo vymažte nepotrebné aplikácie z domovskej obrazovky telefónu, upracte si plochu počítača, vyprázdnite kôš, prečistite spam v e-maile alebo sa odhláste z odberu obťažujúcich newsletterov.
- Zdravie a sebestačnosť: Zabaľte si zvyšky jedla na zajtrajší obed, doprajte si krátku pauzu na ponaťahovanie tela, ostrihajte si nechty alebo absolvujte rýchlu meditáciu.
- Vlastná administratíva: Vybavte telefonickú či online rezerváciu termínu alebo si roztrieďte prichádzajúcu poštu.
- Vzťahy a milé gestá: Pošlite niekomu rýchlu správu, urobte pre druhého drobnú milú vec alebo vyjadrite uznanie za dobre odvedenú prácu.
- Prvé kroky k veľkým úlohám: Napíšte úvodnú vetu eseje, založte si nástenku na Pintereste na plánovanie podujatia alebo si večer pripravte oblečenie na ranný tréning.
Prečo to tak dobre funguje
Pravidlo dvoch minút funguje skvele aj preto, že nepredstavuje žiadny zložitý a prekomplikovaný systém. Prakticky k nemu nepotrebujete nič, stačí len začať. Ponúka hneď niekoľko kľúčových benefitov:
- Zastavuje prokrastináciu v zárodku: Jednoducho konáte v prítomnosti namiesto neustáleho presúvania úloh do budúcnosti.
- Buduje hybnú silu prostredníctvom drobných víťazstiev: Splnenie čo i len jednej malej úlohy vyplaví pocit úspechu, ktorý vás prirodzene nakopne k ďalšej aktivite. Akcia totiž plodí ďalšiu akciu.
- Je dokonale flexibilné: Dve minúty sú iba orientačným usmernením. Ak máte pokojné dopoludnie na vyriešenie e-mailovej schránky, môžete si limit predĺžiť na päť či desať minút. Naopak, ak sa ponáhľate, môžete ho skrátiť na pol minúty.
Skryté riziko, ktoré netreba ignorovať
Táto metóda má síce množstvo výhod, ale skrýva v sebe aj jedno riziko – takzvané prepínanie kontextu. Ak sa totiž uprostred hlbokej a sústredenej práce na dôležitom projekte necháte rozptýliť a začnete naraz riešiť všetky malé dvojminútové úlohy, úplne stratíte pozornosť.
David Allen preto radí: pravidlo dvoch minút používajte najmä vtedy, keď spracovávate nové podnety, prechádzate prichádzajúcu poštu alebo prechádzate z jednej činnosti na druhú. Keď však robíte na niečom náročnom, vyhraďte si na to pevný čas, drobné úlohy zatiaľ ignorujte a doprajte si nerušený priestor na prácu.
Pravidlo dvoch minút je skvelý spôsob, ako prestať odkladať veci na zajtra. Vyskúšajte ho pri najbližšej drobnej povinnosti a uvidíte, ako rýchlo sa váš zoznam úloh začne zmenšovať.
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