Zabudnite na Bahamy: V tejto európskej destinácii sa ubytujete už od 10 eur na noc, ste tu za 3,5 hodiny

Viacero populárnych krajín zavádza v boji proti masám turistov rôzne pravidlá a opatrenia. Ak sa chcete vyhnúť davom, no užiť si príjemnú dovolenku, skvelou voľbou môže byť tento rok aj Albánsko. Ak ste ešte neuvažovali napríklad nad oblasťou Vlorë, robíte chybu.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Mnohí toto miesto ešte neobjavili

Ako informuje web Euronews, čoraz viac ľudí pátra po možnosti užiť si dovolenku na mieste, kam sa zároveň nechystá milión ďalších turistov. Jednou z možností je Albánsko, ktoré ešte stále mnohí prehliadajú napriek tomu, že niektoré miesta vám svojou krásou vyrazia dych. Patrí medzi ne aj Vlorë.

Ponúka podobné stredomorské podnebie, priezračné vody a upokojujúce vlny mora a historický pôvab ako mnohé obľúbené grécke destinácie. Vlorë je súčasťou Albánskej riviéry a okrem pláží a histórie si tu dosýta môžete užiť aj množstvo útulných obchodov či reštaurácií núkajúcich čerstvé morské plody. Avšak za zlomok ceny v porovnaní s Gréckom či Talianskom. Albánsko totiž celkovo patrí medzi najlacnejšie európske dovolenkové destinácie.

Ubytovanie za smiešne ceny

Cez deň si môžete užiť slnko a more na plážach Narta alebo Zvernec. Večer sa zas môžete nadýchať skvelej atmosféry v historickom centre mesta Vlorë. Okolité skryté pláže či zákutia môžete prebádať aj z lode. Ubytovanie tu aj v máji nájdete (v čase písania článku) už od 20 eur na noc pre dve osoby, teda len 10 eur na osobu, a to len niekoľko stoviek metrov od pláže.

Ak sa sem chcete dostať, musíte najprv vyraziť do Tirany. Dá sa to priamo z viedenského letiska, ale aj z Budapešti. Najlacnejšia letenka vás (v čase písania článku) vyjde od 18 eur, pričom v Tirane ste približne za hodinu a pol. Odtiaľ je to do Vlorë ešte kúsok cesty, niečo vyše 2 hodín autom. V Tirane si môžete požičať auto za približne 15 až 20 eur za deň, alebo sa za približne 12 eur môžete odviezť autobusom.