Letecká tragédia pri Očovej: Havária malého lietadla si vyžiadala tri obete

Tragická nehoda malého lietadla si v katastri obce Očová vyžiadala tri obete. Podľa predbežných informácií malo lietadlo v čase pádu absolvovať vyhliadkový let.
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Stroj skončil v areáli jednej z miestnych firiem, informoval portál noviny.sk. Ľudia, ktorí boli pri udalosti, opísali, že pred pádom si všimli problémy vo vzduchu a z lietadla mal vychádzať hustý dym. Následne došlo k jeho zrúteniu.
Hovorkyňa Záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová pre SITA potvrdila, že na miesto vyslali zásahové vozidlá. „Zásah aktuálne prebieha,“ povedala. Čo presne viedlo k pádu lietadla, bude predmetom ďalšieho vyšetrovania.
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