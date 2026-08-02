Letecká tragédia pri Očovej: Havária malého lietadla si vyžiadala tri obete

Tomáš Čapák
SITA
Malo ísť o vyhliadkový let.

Tragická nehoda malého lietadla si v katastri obce Očová vyžiadala tri obete. Podľa predbežných informácií malo lietadlo v čase pádu absolvovať vyhliadkový let.

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Stroj skončil v areáli jednej z miestnych firiem, informoval portál noviny.sk. Ľudia, ktorí boli pri udalosti, opísali, že pred pádom si všimli problémy vo vzduchu a z lietadla mal vychádzať hustý dym. Následne došlo k jeho zrúteniu.

Hovorkyňa Záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová pre SITA potvrdila, že na miesto vyslali zásahové vozidlá. „Zásah aktuálne prebieha,“ povedala. Čo presne viedlo k pádu lietadla, bude predmetom ďalšieho vyšetrovania.

Správu budeme aktualizovať.

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