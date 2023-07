Tajný klenot, kde si užijete šialene lacnú dovolenku: Ľudia o ňom netušia, je na skok autom, stačí vám 190 eur na týždeň

Obdobie letných dovoleniek je tu a ak chcete vymeniť obľúbené Chorvátsko či Taliansko za niečo netradičné a nechcete cestovať na druhý koniec sveta, máme pre vás jeden „tajný“ tip. Možno o tom ani neviete, ale vyraziť na dovolenku k moru môžete aj do Bosny a Hercegoviny. Má to hneď niekoľko výhod — dostanete sa sem aj autom a takáto dovolenka vás vôbec nemusí stáť veľa peňazí.

V článku sa dozviete aj: ako ľudia netušia, že sa v tejto krajine nachádza more;

ako jednoducho sa sem dostanete zo Slovenska autom a koľko to trvá;

za koľko peňazí sme našli najlacnejšie ubytovanie ešte na toto leto;

aké sú týždenné náklady nízkorozpočtového cestovateľa na takejto dovolenke;

na čo sa pri návšteve pripraviť.

Dostupná dovolenka aj za pár hodín cesty autom

Bosna a Hercegovina nie je úplne bežnou destináciou, kam sa Slováci vydávajú na letnú dovolenku. To však neznamená, že nemá návštevníkom čo ponúknuť. Práve naopak. Čo možno veľa ľudí nevie, je, že aj keď iba na malom úseku, no predsa tu nájdeme pobrežie Jadranského mora. Ide o krátku časť, ktorá predeľuje Chorvátsko. Konkrétne sa nachádza na pomedzí Makarskej a Dubrovníka.

Preto ak preferujete cestovanie na dovolenku autom, v tomto prípade máte aj túto možnosť. Netreba ale zabúdať na to, že Bosna a Hercegovina nie je v Európskej únii. Z Bratislavy cesta sem trvá autom približne 8 a pol hodiny a k samotnému pobrežiu o čosi dlhšie. Nachádza sa tu mestečko Neum, ktoré je od Bratislavy vzdialené niečo cez 9 hodín jazdy autom. Alebo si sem môžete odskočiť z dovolenky z Chorvátska, keďže z Dubrovníka ste tu autom už o hodinku. Ďalšou možnosťou je využiť leteckú dopravu. Aktuálne sme našli letenku z Viedne aj za 8 eur.

Lacné ubytovanie v jedinom meste pri mori

Neum je jediným mestom Bosny a Hercegoviny, ktoré sa nachádza pri mori. Takže ak sa sem vyberiete dovolenkovať s cieľom tráviť pri Jadrane viac dní, práve tu môžete hľadať ubytovanie. Dobrou správou je, že napriek tomu, že sa práve nachádzame uprostred letnej sezóny, stále tu môžete nájsť cenovo dostupné ubytovanie. Takže nejde o destináciu, pri ktorej síce zaplatíte málo za cestu, ale náklady na ubytovanie nezničia váš rozpočet.

Napríklad, ak si dáme do Bookingu vyhľadať Neum s termínom na prvý augustový deň, cena najlacnejších ubytovaní sa pohybuje na sume 35 či 50 eur na noc. A dokonca majú tieto miesta aj vysoké hodnotenia od návštevníkov, ktorí si ich v recenziách pochvaľujú.

Užijete si aj s nižším rozpočtom

Pri výdavkoch ešte zostaneme. Stránka Budget Your Trip, ktorá na základe reálnych výdavkov cestovateľov prináša priemerné ceny za dovolenku uvádza, že low cost cestovateľ míňa okolo 190 eur na týždeň. Táto suma už počíta s výdavkami na ubytovanie, jedlo a miestnu dopravu. Cestovatelia so stredným rozpočtom utratia približne 480 eur na týždeň. A potom sú tu tí, ktorí si radi doprajú luxus a v Bosne a Hercegovine to znamená necelých 1 200 eur na osobu.

Najlacnejšia dovolenka na Jadrane