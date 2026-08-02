Metóda proti krádeži na pláži pobavila ľudí. Pravdepodobne to robíte aj vy

Toto leto obletelo internet už niekoľko virálnych videí dovolenkárov, ktorí ľudí rozosmiali alebo pobúrili. Najnovším z nich je video z chorvátskej pláže, ktoré ukazuje častý zvyk turistov, ktorý možno robíte aj vy, no niektorí ho nedokážu pochopiť. Má zabrániť krádeži.
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Ako píše chorvátsky portál Dnevnik, na sociálnej sieti TikTok sa šíri video, ktoré ukazuje dovolenkárov na pláži, ako si cennosti skrývajú pod uterák s domnienkou, že im ich takto nikto neukradne.
Určite to poznáte
Robíte to aj vy? Užívate si slnečný deň na pláži, opaľujete sa na deke na chorvátskej pláži, kde je hlava na hlave, chcete si ísť zaplávať do mora, ale neviete, čo s taškou, v ktorej máte peňaženku, doklady a mobil, bojíte sa, že by vám vaše cennosti mohol niekto ukradnúť, zatiaľ čo vy si budete užívať more, tak si veci prikryjete uterákom a dúfate, že takto si ich nikto nevšimne a nevezme vám ich. Robia to tak takmer úplne všetci dovolenkári, aj keď vedia, že uterák je len veľmi slabá ochrana, skôr je to taká útecha pre náš dobrý pocit.
A práve toto sa stalo témou virálneho videa, na ktorom sa ľudia zabávajú. Video má už 96-tisíc označení páči sa mi to a 302 komentárov, v ktorých ľudia píšu, že to dôverne poznajú a tvrdia, že táto „metóda“, ako zabrániť krádeži na pláži, skutočne funguje.
@adriankr
The magic towel always works #balkan #foryou #croatia
♬ Monkeys Spinning Monkeys – Kevin MacLeod & Kevin The Monkey
„Uterák nikdy nesklamal.“
„Možno je to povera, ale funguje to!“
„Niekto mi raz ukradol sendvič z uteráka, ale nedotkol sa ničoho pod ním. Myslím si, že je to reflex? Čo je pod uterákom, zostane pod uterákom.“
„Môj otec si raz nechal slnečné okuliare na uteráku a boli ukradnuté, ale ani sa nedotkli môjho mobilu, kabelky a iných vecí, ktoré boli pod uterákom.“
„Je vtipné, že o tomto triku všetci vedia a napriek tomu nikto neukradne to, čo je pod uterákom,“ píšu ľudia v komentároch.
Ľudí však toto leto pobavili aj ďalší dovolenkári
Nedávno zas ľudí pobavilo video turistky, ktorá sa v mori snažila potápať iba s plastovou nádobou na hlave. Ľudia sa z nej smiali, že maska bola zjavne drahá, tak vynašla nízkonákladové šnorchlovanie.
Na videu vidno, že žena sa zjavne chcela potápať, ale nemala potápačské okuliare ani šnorchel, čo ju však neodradilo. Na hlavu si totiž dala plastovú nádobu a ponorila sa pod vodu. Tento jej originálny spôsob, ako nazrieť pod hladinu mora a pozorovať morské živočíchy, sa jej ale nepodaril, pretože plastová nádoba ju nadnášala. Nakoniec to vzdala.
Predtým zas obletela internet vtipná fotografia dvoch dovolenkárov v Chorvátsku, ktorý sa rozhodli plaviť po mori aj s poriadne nezvyčajnými pasažiermi. Na fotografii môžeme vidieť dvoch mužov, ako sa plavia po mori na bielom motorovom člne so strechou a vzadu na palube lode majú päť kôz, ktoré si užívajú výhľad na more. Ľudia sa z nich smiali, že vyzerajú ako z Rozprávok bratov Grimmovcov, ale na dalmatínsky štýl.
Prečo muži prevážali kozy na člne, kam ich viezli a či sa všetci doplavili do cieľovej destinácie v poriadku nevieme. Ostáva nám len veriť, že všetci prežili jazdu bez ujmy na zdraví a že im kozy napokon neposkákali do mora.
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