Ochutnali sme oškvarky z kapra za 15 eur na košických vianočných trhoch: Odchádzali sme prekvapení

Petra Sušaninová
Vianočné trhy
Čo priniesli tohtoročné vianočné trhy v Košiciach?

Nedávno sme vám priniesli reportáž z vianočných trhov v druhom najväčšom meste Slovenska. Pozreli sme sa, čo všetko ponúkajú a za aké ceny. Už niekoľko rokov po sebe tu nájdete stánok, ktorý núka špecialitu v podobe oškvarkov z kapra. Vybrali sme sa ich otestovať.

Počuli ste už o oškvarkoch z kapra?

Ako sme vás informovali, vianočné trhy aj tento rok prinášajú klasiky v podobe punču či kapustnice. Nechýbajú langoše, lokše, grilážky či pečené prasa. Na svoje si prídu aj milovníci klobások či rôznych druhov mäsa. Nájdete tu však aj menej tradičné záležitosti, ako napríklad burek, ale aj rybacie špeciality.

Samozrejme, pre mnohých kapor neodmysliteľne patrí k Vianociam. Na trhoch si niekto možno rád dopraje aj klasickú rybaciu polievku, známu ako „halászlé“. Počuli ste však už niekedy o oškvarkoch z kapra? „Musel som googliť, čo to má byť,“ priznal v ankete, ktorá sa k tejto téme objavila na internete, jeden z používateľov fóra.

Foto: interez.sk

Viacerí vyjadrili obavy, že ryba sama osebe nie je práve najvoňavejšia. Vzhľadom na to, že oškvarky sa tradične vyrábajú z tuku zvierat, nedokážu si príliš predstaviť, ako môže chutiť a „voňať“ niečo vyrobené z rybacieho tuku. Prerastený kapor s tukom podľa niektorých páchne ako starý neumytý chlap.

Oplatí sa dať za ne 15 eur?

Predsa sa ale našlo niekoľko používateľov, ktorí už oškvarky z kapra ochutnali a vedia, že to nie je celkom tak, ako sa zdá na prvý pohľad. V stánku na košických trhoch si môžete kúpiť väčšiu alebo menšiu porciu oškvarkov. Menšia, 150-gramová, stojí 9 eur a za väčšiu, 300-gramovú porciu dáte 15 eur. Môžete si k nim dať pesto, kyslú kapustu a dostanete k nim aj chlebík.

Foto: interez.sk

Po prvom zahryznutí nám bolo jasné, že oškvarky sú skôr šikovným marketingovým ťahom. V skutočnosti totiž ide o vyprážané kúsky rybacieho mäsa, nie o tuk. Rozumieme ale, že názov „oškvarky z kapra“ vzbudí v ľuďoch istú zvedavosť. Aj v čase, keď sme čakali na svoju porciu, sa pri stánku pristavili ďalší ľudia, ktorí ich chceli ochutnať.

V konečnom dôsledku to bolo niečo drobné pod zub, na čom si pochutí hádam každý, kto má rád ryby a nesťažujeme sa ani my. Je však na zvážení každého návštevníka vianočných trhov, či je za „oškvarky“ z kapra ochotný zaplatiť 9 až 15 eur.

