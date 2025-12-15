Máme pre vás tip na lacné vianočné trhy, ktoré môžete navštíviť pred sviatkami. Rebríček spomína aj slovenské mesto

Foto: Diego Delso, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Klaudia Oselská
Vianočné trhy
Vianoce už pomaly klopú na dvere.

Túžite po pravej vianočnej atmosfére, ale zároveň nechcete zruinovať svoj rozpočet? Vyberte sa na vianočné trhy k našim susedom, kde zažijete nielen kúzlo Vianoc, ale aj čaro krásnej metropoly.

Vianočné sviatky tu máme už o pár dní. Ak ste však na poslednú chvíľu dostali chuť vycestovať za sviatočnou atmosférou na vianočné trhy do zahraničia, portál Metro zostavil zoznam aktuálne najlacnejších trhov, ktoré sa dajú navštíviť aj bez dlhodobého plánovania.

V rebríčku najlacnejších vianočných trhov sa na poslednú chvíľu objavilo množstvo známych, ale aj menej známych európskych miest. Prvé miesto získalo hlavné mesto LitvyVilnius, ktoré sa zároveň stalo aj európskym mestom Vianoc pre tento rok, ako sme vás už informovali. Vianočné trhy tu potrvajú do 28. decembra.

Obľúbená destinácia Slovákov

Na zozname sa však objavila aj obľúbená destinácia Slovákov – Poľsko, konkrétne s mestom Poznaň, kde dokonca nájdete až tri vianočné trhy. Trhy na Medzinárodnom veľtrhu zatvoria svoje brány na Silvestra a trhy na Námestí slobody a Starom trhu až na Troch kráľov.

Poznaň je jedno z najväčších a najstarších poľských miest, zároveň sa označuje aj ako hlavné hospodárske mesto krajiny, či dokonca hlavné mesto hudby.

Od slovenskej hranice sa nachádza takmer 6 hodín cesty autom, ubytujete sa tu len za 15 eur na noc pre dve osoby a najete sa za menej než 10 eur.

Umiestnili sa aj slovenské trhy

V rebríčku sa prekvapivo umiestnili aj bratislavské trhy, miestni by ich však pravdepodobne za tie najlacnejšie neoznačili, ako sme sa presvedčili na vlastné oči – za pečenú klobásu s oblohou sme totiž zaplatili až 12 eur.

