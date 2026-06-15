Herec Roman Pomajbo priznal finančnú realitu: Pri 4 deťoch nemôže mať každý hneď nový mobil či iPad

Vychovávať viac detí znamená veľa radosti, ale aj množstvo každodenných výziev, ktoré zvonka nie vždy vidno. Roman Pomajbo otvorene hovorí o tom, že rodičovstvo nie je len o láske a úsmevných momentoch, ale aj o únave, zodpovednosti a financiách.
Herec a štvornásobný otec Roman Pomajbo pre Topky prezradil, ako dnes vníma život s veľkou rodinou a čo sa snaží odovzdať svojim deťom. Pred časom sa otvorene podelil aj o nepríjemnú skúsenosť súvisiacu so zdravím, keď prehovoril o podozrivom znamienku, no tentoraz sa rozhovor stočil najmä k tomu, čo ho zamestnáva každý deň najviac – rodina, práca a výchova. S manželkou Petrou vychováva štyri deti, popri tom má pracovný program naplnený na maximum a netají, že pri takej početnej domácnosti sa človek musí na mnohé veci pozerať oveľa praktickejšie.
Pomajbo chce, aby deti išli na brigádu
Roman Pomajbo patrí medzi známe tváre, ktoré o rodinnom živote nehovoria cez ružové okuliare. Svoje deti miluje, no otvorene priznáva, že pri štyroch potomkoch musí rodina fungovať aj prakticky. Nie vždy sa dá splniť každé želanie ani dopriať každému všetko hneď, ako si na to pomyslí.
Doma je podľa jeho slov často obklopený ženskou energiou a aj jeho dcéry mu pripomínajú, aby si vážil, čo má. Herec to berie s humorom, no dodáva, že v rodine musí fungovať aj zodpovednosť.
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„Jasne, mne doma všetky štyri ženy hovoria: tatinko, váž si to, že máš nás. A ja si to vážim, len už potrebujem niekedy aj od vás, aby ste sa rozhýbali a nielen tatinko bude niečo robiť,“ povedal Pomajbo.
Chce, aby jeho deti spoznali aj vlastnú prácu a pochopili, že peniaze neprichádzajú len tak. Spolu s manželkou ich vedú k tomu, aby si veci vážili a nebrali rodičovskú pomoc ako samozrejmosť.
Najstaršia dcéra si hľadá prácu
Pomajbo ocenil najmä svoju najstaršiu dcéru, ktorá podľa neho sama prejavila iniciatívu a začala si hľadať možnosť, ako si privyrobiť. Pre otca je to signál, že deti začínajú chápať realitu dospelého sveta. „Veľmi ma teší, že vidím tú aktivitu od nich, lebo vidia, že to nie je len o tom, že niekto príde a bude ti niečo dávať,“ dodal herec.
Pri štyroch deťoch sa prirodzene mení aj pohľad na výdavky. Vo veľkej domácnosti treba viac zvažovať, čo je naozaj potrebné, čo ešte môže počkať a pri čom by už rodičia museli robiť príliš veľké kompromisy.
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„To ide jedno s druhým, ale už tie deti vidia, ako to je a uvažujú… Keď máš jedno, tak kúpiš aj ten mobil, aj ten iPad, aj tie slúchadlá… Ale tu nemôžu mať všetci všetko,“ priznal úprimne Pomajbo.
Mať štyri deti nie je sranda
Už v minulosti sa netajil tým, že veľká rodina prináša aj tlak, ktorý nie je vždy jednoduché zvládať. Otcovstvo síce vníma ako jednu z najdôležitejších úloh vo svojom živote, no otvorene priznal, že niekedy je toho naňho veľa. „Je to peklo. Nezvládam to. Finančne to je dosť náročné a stále niekde lietam. Nie je to žart mať štyri deti,“ povedal bez servítky.
Pomajbo pracuje veľa a často cestuje, aby rodinu zabezpečil. S pribúdajúcim vekom však cíti aj únavu a uvedomuje si, že byť otcom neznamená iba prinášať domov peniaze. Deti potrebujú aj pozornosť, rozhovor, hru a prítomnosť rodiča.
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Aj preto otvorene hovorí o obdive k manželke, ktorá je s deťmi v každodennom kontakte a zvláda množstvo situácií, ktoré si verejnosť často ani neuvedomuje.
„Potom si ich môžeme vymeniť, že ty budeš v tej jaskyni – teda vychovávať, starať sa, vzdelávať a rozprávať sa s tými deťmi od rána do večera, to, čo moja žena robí a ja ju za to obdivujem. Lebo ja prídem domov a po tom všetkom, čo prežijem za celý deň a hrám to pexeso alebo lego z donútenia, a to nie je dobré, pretože to decko to cíti, že ťa to nebaví,“ vyznal sa.
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