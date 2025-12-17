Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality

Vôňa vareného vína, vianočných koláčov či dokonca zabíjačkových špecialít. Cez víkend sme navštívili vianočné trhy, ktoré spojili celú obec a priniesli nám pohodovú sviatočnú náladu. Mohli sme si vypočuť hudobný program, zasúťažiť si v tombole, kúpiť rôzne miestne remeselné výrobky, či dokonca ochutnať zabíjačkový tanier.
V sobotu 13. decembra sme navštívili tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Na sviatočnú atmosféru sme sa naladili v obci Likavka, ktorá sa nachádza na Dolnom Liptove, len tri kilometre od mesta Ružomberok, a má okolo 3-tisíc obyvateľov. Možno ju poznáte vďaka zrúcanine hradu Likava, prípadne v poslednom období skôr pre prebiehajúcu výstavbu diaľnice D1 (úsek Hubová – Ivachnová).
Každý rok sú „bohatšie“
Vianočné trhy v Likavke bývajú krátko pred Vianocami už niekoľko rokov za sebou a trvajú len jeden deň. Dalo by sa povedať, že každý rok sú o čosi „veľkolepejšie“. Kým prvý rok boli len asi tri stánky s vareným vínom, punčom a ručnými výrobkami, tento rok bolo tých stánkov oveľa viac so širokým sortimentom a s hudobným programom.
Dedinské vianočné mestečko privítalo svojich prvých návštevníkov o trinástej hodine v areáli OŠK Likavka, čiže v areáli futbalového ihriska na veľkej asfaltovej ploche, kde sa v zimných mesiacoch zvyčajne nachádza vonkajšie ľadové klzisko, samozrejme, v prípade, že to umožní počasie – najmä dlhodobo nízke teploty a mrazy.
Stánkov bolo skutočne dostatok, návštevníci si mohli kúpiť rôzne remeselné výrobky, ako napríklad sypané čaje, bylinky, sviečky, hračky, pohľadnice, ale aj výborné domáce koláče z miestnej cukrárne s názvom Domáce dobrotky, či med od miestneho včelára, ktorý je skutočne výborný a kvalitný. Dokonca sme v jednom stánku, v ktorom sa predávali rôzne svietiace hračky a balóny, objavili aj postavičku Labubu.
Zabíjačkový tanier za 8 eur
