Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality

Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Klaudia Oselská
Vianočné trhy
Malá obec, ale veľká vianočná atmosféra.

Vôňa vareného vína, vianočných koláčov či dokonca zabíjačkových špecialít. Cez víkend sme navštívili vianočné trhy, ktoré spojili celú obec a priniesli nám pohodovú sviatočnú náladu. Mohli sme si vypočuť hudobný program, zasúťažiť si v tombole, kúpiť rôzne miestne remeselné výrobky, či dokonca ochutnať zabíjačkový tanier. 

V sobotu 13. decembra sme navštívili tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Na sviatočnú atmosféru sme sa naladili v obci Likavka, ktorá sa nachádza na Dolnom Liptove, len tri kilometre od mesta Ružomberok, a má okolo 3-tisíc obyvateľov. Možno ju poznáte vďaka zrúcanine hradu Likava, prípadne v poslednom období skôr pre prebiehajúcu výstavbu diaľnice D1 (úsek Hubová – Ivachnová).

Každý rok sú „bohatšie“

Vianočné trhy v Likavke bývajú krátko pred Vianocami už niekoľko rokov za sebou a trvajú len jeden deň. Dalo by sa povedať, že každý rok sú o čosi „veľkolepejšie“. Kým prvý rok boli len asi tri stánky s vareným vínom, punčom a ručnými výrobkami, tento rok bolo tých stánkov oveľa viac so širokým sortimentom a s hudobným programom.

Dedinské vianočné mestečko privítalo svojich prvých návštevníkov o trinástej hodine v areáli OŠK Likavka, čiže v areáli futbalového ihriska na veľkej asfaltovej ploche, kde sa v zimných mesiacoch zvyčajne nachádza vonkajšie ľadové klzisko, samozrejme, v prípade, že to umožní počasie – najmä dlhodobo nízke teploty a mrazy.

Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Stánkov bolo skutočne dostatok, návštevníci si mohli kúpiť rôzne remeselné výrobky, ako napríklad sypané čaje, bylinky, sviečky, hračky, pohľadnice, ale aj výborné domáce koláče z miestnej cukrárne s názvom Domáce dobrotky, či med od miestneho včelára, ktorý je skutočne výborný a kvalitný. Dokonca sme v jednom stánku, v ktorom sa predávali rôzne svietiace hračky a balóny, objavili aj postavičku Labubu.

Zabíjačkový tanier za 8 eur

