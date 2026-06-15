Danko vydal pieseň Kapitánsky sen s pomocou AI: Ide vraj o darček pre Slovákov. Politológ len krúti hlavou

Andrej Danko patrí medzi mimoriadne svojských politikov a pravidelne tento svoj status potvrdzuje. Najnovším prírastkom do jeho zbierky vďačných terčov pre ostatných politikov, komentátorov a politológov pribudla jeho vlastná pesnička. Celé to vzniklo ako reakcia na slová prezidenta po tom, ako podpísal novelu zákona o rodine, ktorá najnovšie rieši to, že sobášiť môžu aj politici.
Snúbenci budú môcť urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva po novom aj pred prezidentom, poslancom národnej rady a členom vlády. Umožňuje to novela zákona o rodine, ktorú vo štvrtok podpísal prezident Peter Pellegrini.
Na prezidenta sa neobracajte
Prezident vo videu na sociálnej sieti vysvetlil, že zákon podpísal, pretože nie je v rozpore s ústavou ani s inými právnymi predpismi. Zároveň však vyjadril počudovanie nad tým, na základe čoho novela ustanovila aj jemu možnosť sobášiť. „Nie je mi to zrejmé, keďže ani ja, ani prezidentská kancelária sme o takúto možnosť nežiadali,“ upozornil.
Zároveň vyhlásil, že možnosť danú novelou ani počas mandátu nevyužije. „Týmto chcem požiadať budúcich manželov, aby sa na mňa s takouto žiadosťou neobracali,“ dodala hlava štátu.
Parlament novelu z dielne SNS schválil 2. júna, účinná bude od 1. septembra 2026. Snúbenci môžu v súčasnosti urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva na ktoromkoľvek matričnom úrade pred starostom alebo primátorom či povereným poslancom obecného alebo mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára.
Andrej Danko zverejnil v sobotu na svojich sociálnych sieťach novú pieseň. Bizarné video začína otázkou na Danka, že čo si myslí o tom, že Pellegrini nechce sobášiť. “Ja sa priznám, že ma akurát tak vyprovokoval, že som sa večer hral… so svojimi textami. A ty dobre vieš, že občas píšem básne, to asi mnohí Slováci nevedia,” začal Danko.
Darček pre Slovensko
“Takže som si zobral svoj text, stiahol som si aplikáciu Suno a tvoril som pieseň. A verím, že tá pieseň, ktorá sa mi celkom podarila, je to až šesťdesiata verzia, že vám, tým, ktorí sa dneska sobášite, urobí radosť. A prajem vám, všetkým tým, ktorí si nájdete svojho partnera, aby vám tento darček naozaj radosť v budúcnosti urobil,” dodal Danko skomoleným slovosledom.
Následne sa vo videu spustí svadobná AI pieseň s názvom Kapitánsky sen, sprevádzaná taktiež AI videoklipom. Text je o láske a na spev si Danko vybral ženský hlas. “Nech všetci cítia, že si ich pán, nech všetci cítia, kto je kapitán. Nech všetci vedia, že máš svoj plán, nech všetci cítia, že si ich pán”, znie refrén piesne.
My sme sa preto obrátili na politológa Radoslava Štefančíka a pýtali sme sa ho, ako má vlastne verejnosť tejto piesni rozumieť. “Ja si myslím, že Andrej Danko, ktorý stojí na čele vládnej strany, by mal robiť úplne iné veci a mal by robiť všetko pre to, aby sa občania na Slovensku mali dobre, na to ho ľudia zvolili. Myslím si, že toto nie je ten spôsob, ako zabezpečiť lepšiu životnú úroveň obyvateľom,” povedal pre interez Štefančík.
Bizarnosť pre ľudí
“To je, akoby im hovoril, že “nič iné neviem, len robiť takýto bizár”. To je potom nešťastím slovenskej politiky, že na čele tohto štátu máme viac šašov ako ozajstných politikov,” dodal politológ. Zároveň si nemyslí, že na voličov by takéto niečo mohlo zafungovať.
“SNS je taká tradičná strana, ktorá skôr apeluje na tie konzervatívne, národné hodnoty a robiť takéto šašoviny podľa mňa nekorešponduje s predstavou voličov SNS o tom, ako by malo Slovensko fungovať. To mi skôr príde ako nejaká bizarná epizóda v jeho politickom živote a neviem, či to náhodou nie je viac trápne ako zábavné.”
Danko spomínanú pieseň vydal pri príležitosti novely zákona o rodine, ktorú vo štvrtok podpísal prezident Peter Pellegrini.
Podľa Štefančíka ide o zbytočnú novelu. “Keď si predstavíte, koľko problémov na Slovensku máme, od obyčajných vecí, ktoré musia ľudia riešiť na komunálnej úrovni, ktoré sú pre ťažkopádnu legislatívu riešiteľné veľmi ťažko, cez regionálnu úroveň, až po republikovú úroveň, kde existuje milión ďalších problémov, a oni vymyslia, že budú oddávať.”
“Mňa by celkom zaujímalo, čo sa odohráva v hlave a v mentálnom svete človeka, ktorý na toto prišiel. Ja si myslím, že je to taký nezmysel, že sa to naozaj veľmi ťažko komentuje so zdravým rozumom a naozaj to nemá nič spoločné s tým, na čo si politikov volíme do verejných funkcií,” uzavrel Štefančík.
Nahlásiť chybu v článku