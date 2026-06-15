Historická návšteva na Slovensku: Fico privítal indického premiéra, čakajú ich dôležité rokovania

Premiér Robert Fico (Smer-SD) privítal v pondelok na Bratislavskom hrade predsedu vlády Indie Nárendru Módího.
Ide o historicky prvú oficiálnu návštevu indického premiéra v SR. Čaká ich spoločné rokovanie.
Správu budeme aktualizovať.
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