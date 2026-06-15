Historická návšteva na Slovensku: Fico privítal indického premiéra, čakajú ich dôležité rokovania

Robert Fico privítal na Bratislavskom hrade predsedu vlády Indie Nárendru Módího

Reprofoto: Facebook/Úrad vlády Slovenskej republiky

Nina Malovcová
TASR
Čaká ich spoločné rokovanie.

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