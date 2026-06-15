Lidl pripravuje ďalšiu novú predajňu, mieri do prekvapivého regiónu. Ľudí láka na zaujímavý plat

Bratislavská metropolitná predajňa Lidl. Foto: interez.sk

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Obľúbený diskontný reťazec začína vstupovať aj do menších regiónov, kde doteraz nepôsobil.

Nemecký reťazec Lidl na Slovensku pokoril hranicu 180 otvorených kamenných predajní a vo svojej tuzemskej expanzii pokračuje aj naďalej. Koncom mája otvoril svoju prvú pobočku v Rajci a na mapu plánuje pridať ďalšiu prekvapivú lokalitu. Podľa zverejnených informácií smeruje do mesta Gelnica.

Vyplýva to z pracovných ponúk na oficiálnom webe spoločnosti, ako aj na príslušných profesijných portáloch. Lidl do Gelnice hľadá napríklad zástupcu manažéra predajne, ktorému ponúka zaujímavú mzdu.

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Prvá predajňa v meste

Podľa informácií v pracovnom inzeráte si môže budúci zástupca vedúceho pobočky zarobiť až 1 700 eur spolu s ďalšími benefitmi, ktoré tento zamestnávateľ ponúka. Pre mesto pôjde o pomerne významný krok, keďže z veľkých reťazcov je tu prítomné iba britské Tesco a ostatní hráči región prehliadajú.

Na druhej strane, dôvodov je pravdepodobne viac. Okres Gelnica podľa dostupných zdrojov dlhodobo patrí medzi najmenej rozvinuté časti našej krajiny a aj napriek tomu, že sa v posledných rokoch vo viacerých aspektoch (vrátane nezamestnanosti, pozn. red.) situácia zlepšuje, stále existujú faktory, ktoré majú na mesto a jeho okolie vplyv.

V prvom rade ide o geografické predispozície, v dôsledku ktorých nemá okres rýchle napojenie na hlavné dopravné tepny, pričom ľudia z jeho okrajových častí často za prácou dochádzajú do Spišskej Novej Vsi, respektíve Košíc. Nová predajňa Lidl je tak zaujímavou novinkou, ktorá prispeje nielen k obsadeniu pracovných miest, ale tiež rozšíri možnosti nakupovania pre ľudí v regióne. To, v akom časovom horizonte tu diskont otvorí, zatiaľ známe nie je.

Ilustračná foto: RickRichards, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Dočkajú sa aj ďalší východniari

To, že Lidl v rámci svojej expanznej stratégie cieli aj na lokality, kde doteraz predajne nemal, nie je žiadnou novinkou. Už viackrát sme vás informovali o tom, že spoločnosť má rozpracovaných niekoľko takýchto projektov. Príkladom je pripravovaná pobočka v meste Giraltovce, ale tiež rozostavaný obchod v Kolárove, respektíve čerstvo otvorená predajňa v Rajci.

Spoločnosť zároveň chystá svoje ďalšie pobočky v Bratislave, Nitre či Žarnovici. “Keďže sa chceme ešte viac priblížiť zákazníkom, našu sieť plánujeme naďalej rozširovať. V budúcnosti pribudnú predajne naprieč Slovenskom, a to aj v menších mestách a obciach,“ vyjadrila sa začiatkom tohto roku pre interez hovorkyňa Lidla Adriana Maštalircová.

Zdá sa, že tento cieľ sa spoločnosť snaží plniť a darí sa jej to. Predajňa v Rajci bola oficiálne 182 slovenskou prevádzkou a k magickej méte 200 otvorených predajní sa člen nemeckej skupiny Schwarz Gruppe blíži pomerne veľkou rýchlosťou. Podobný počet kamenných obchodov u nás majú napríklad aj konkurenti z Tesca či Billy.

Vďaka svojmu kompaktnému modelu predajní je Lidl medzi spotrebiteľmi obľúbený, a to ako na sídliskách, tak aj v nákupných centrách či vo frekventovaných mestských častiach. Opakovane to dokazujú jeho hospodárske výsledky, podľa ktorých je tržbami trhovým lídrom. Predvlani sa mu podarilo utŕžiť 2,16 miliardy eur so ziskom 104 miliónov eur. V súčasnosti už mnohí netrpezlivo čakajú na to, ako reťazec zakončil minulý rok.

Situácia na Slovensku sa medziročne zmenila, v niektorých oblastiach až dramaticky. Na viaceré faktory doplatila aj Billa, ktorá vlani nečakane prerobila takmer 8 miliónov eur. Spoločnosť sa pritom počas uplynulých rokov ziskom stabilne držala okolo hranice 10 miliónov eur.

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