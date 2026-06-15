V hĺbke takmer 2 000 metrov vedci natočili samicu tajomného žraloka: Ide o prvé video svojho druhu

Jeden z najtajomnejších žralokov v oceáne bol po prvýkrát zachytený na video vo svojom prirodzenom prostredí. Až donedávna ho na vlastné oči bolo možné vidieť len v prípade, ak ho niekto vylovil z vody.
Tajomné zviera sa ukrýva v hlbinách
Ako informuje web IFL Science, žralok Owstonov, známy aj ako žralok končistočelý (Mitsukurina owstoni), je tak trochu škriatkom medzi žralokmi (v angličtine má prezývku goblin shark). Až donedávna ho ľudia na vlastné oči videli len v podobe exemplárov, ktoré z nejakého dôvodu skončili nad hladinou. Teraz sa však prvýkrát podarilo zachytiť na video samicu vyskytujúcu sa v jej prirodzenom prostredí.
Niet pochýb o tom, že ide o skutočne tajomné zviera. Prvýkrát existenciu tohto žraloka odhalili v hlbinách pri pobreží Japonska ešte v roku 1898. Dnes sa skrývajú v najtemnejších zákutiach Atlantického, Indického a Tichého oceánu. Žraloky Owstonove dokážu loviť extrémnou rýchlosťou. Čo sa týka zovňajška, medzi podmorskými živočíchmi by súťaž krásy zrejme nevyhrali. Môžu sa však popýšiť najrýchlejšou čeľusťou.
Dokážu ju vysunúť z tváre tak rýchlo, že to vyzerá, ako keby si žralok vystrelil zuby ako z praku. Vie tak svoju celkovú telesnú dĺžku predĺžiť o takmer 10 %. Neunikne mu preto potrava, ktorá by mu možno inak dokázala o chlp ujsť. Ide o mimoriadne efektívny spôsob lovu, ani tá najrýchlejšia korisť nemá šancu uniknúť. Ak práve neloví, tento žralok sa, naopak, pohybuje relatívne pomaly.
Samca sa podarilo spozorovať v roku 2019
Prvýkrát bol žralok Owstonov pozorovaný priamo v oceáne ešte v roku 2019 neďaleko ostrova Jarvis Island. Diaľkovo ovládané vozidlo zachytilo zviera v hĺbke 1 237 metrov. Išlo o osamelého samca s dĺžkou približne 3,43 metra, ktorého vek sa odhadol v tom čase na viac ako 51 rokov.
Ako sa dozvedáme zo štúdie nedávno publikovanej v časopise Fish Biology, k druhému pozorovaniu došlo v roku 2024, a to v hĺbke neuveriteľných takmer 2 000 metrov. Žralok tak prekonal očakávania expertov. Predpokladá sa, že tentoraz išlo o samicu. Hoci však tohto žraloka nie je možné len tak vidieť, je dôležité chrániť ho a novozískané zábery expertom umožnia prísť s novými stratégiami.
Experti hlásia nemalý úspech
Ide o veľký úspech, pričom len pred niekoľkými dňami sme vás informovali o tom, ako sa v blízkosti vraku lode neďaleko Sicílie podarilo prvýkrát na záznam zachytiť žraloka Carcharodon carcharias v jeho prirodzenom prostredí.
Veľké žraloky biele sú mimoriadne fascinujúcim druhom. Medzinárodná únia pre ochranu prírody (IUCN) ich však zaradila do kategórie ohrozených. Vedci už nejaký ten čas síce vedia, že tieto ikonické dravce obývajú mierne vody Stredozemného mora, ich prítomnosť je však možné pozorovať len zriedkavo.
Doteraz videli len uhynutých jedincov
Až doteraz sa o žralokovi bielom v tejto oblasti vedelo najmä z historických záznamov alebo v prípade, ak ho náhodne už uhynutého chytili rybári na rybárskych lodiach. Niet teda pochýb o tom, že priame stretnutie so žralokom bielym je veľkou vzácnosťou a je mimoriadne dôležité z hľadiska vedy, ale aj ochrany prírody.
Zábery žraloka sa podarilo natočiť dobrovoľníkovi organizácie Ghost Diving Derkovi Remmersovi. Je na nich vidieť, ako sa žralok pomaly približuje. Zdá sa, ako keby si potápača zvedavo obzeral. Potom opäť pokojne odpláva preč.
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