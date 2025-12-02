12 eur za klobásu a 3,20 za chlieb s masťou: Ceny na vianočných trhoch pobúrili Slovákov, spustili ostrú diskusiu

Foto: interez.sk

Petra Sušaninová
Vianočné trhy
Stojí vôbec za to vybrať sa na vianočné trhy?

Vianočné trhy sú pre niekoho tradíciou, ktorú jednoducho nikdy nevynechá. Neraz majú skvelú atmosféru a na stretnutia s priateľmi pri teplom nápoji sú ako stvorené. Ceny sú ale každým rokom vyššie.

Ceny sa vymkli spod kontroly

Na Reddite sa strhla diskusia, kde autor pridal obrázok z vianočných trhov a pýta sa ľudí, či sa na ne tento rok chystajú. Na obrázku sú krajce chleba s masťou za 3,20 eura, klobáska za 12 eur a jaternica za 10 eur. Niektorí jasne dávajú najavo nespokojnosť a myslia si, že sa to celé vymklo spod kontroly. Píšu, že na trhy už ani za nič.

„Zima vonku, víno hnusné, to jedlo mi za tú cenu ani nechutí. Kto chce, nech ide, ja len nechápem, že ešte stále sa toľko ľudí nájde,“ píše jeden z používateľov v diskusii. Ďalší upozorňujú na vreckových zlodejov. Nepáči sa im, že majú jesť jedlo trikrát drahšie, ako by malo byť a ešte si pritom dávať pozor, aby ich neokradli. Niektorí to prirovnávajú k tomu, ako keď človeka okradnú rovno dvakrát.

Co hovorite na ceny jedla na Vianocnych trhoch vo vasom meste ? Planujete ich navstivit ?
byu/Marcelo1995211 inSlovakia

Ďalší uznávajú, že sumy, ktoré sa platia za prenájom stánkov, sú vysoké, no myslia si, že kvalita predávaného jedla je jednoducho zlá. Iní to vnímajú optimistickejšie a myslia si, že ide o atmosféru a o to užiť si chvíľu s blízkymi a s priateľmi, aj keď jedlo možno nechutí a ceny sú neprimerané. Ďalší dodávajú, že predsa nikto nie je nútený na trhoch čokoľvek kupovať.

Kapustnica drahšia ako na Chopku

Iní poukazujú na to, že ponuka je tam, kde je dopyt a vždy sa nájde niekto, kto si príde na trhy dať kapustnicu, hoc stojí 7 eur, čo je podľa niektorých drahšie ako polievka s vysokohorskou prirážkou na Chopku. Niektorí priznávajú, že ak jeden deň predávajú klobásu za 12 eur a celý deň majú plno a nestíhajú sa otáčať, nevidia dôvod nepredávať ju na ďalší deň hoc aj za 13 eur, ak ľudia opäť prídu.

Foto: TASR – František Iván

Ľudí okrem ceny za klobásu či kapustnicu nahnevala aj cena za trdelník, ktorá sa vraj vyšplhala na 7 eur. Niektorí konštatujú, že ceny vyleteli nielen na Slovensku, ale aj na vianočných trhoch v zahraničí. Jeden z používateľov napríklad ostal prekvapený, keď videl, že na trhoch v Budapešti sa hotdog s klobásou predáva za 19 eur a punč s rumom za 8,50 eura.

Niektorí spomínajú na časy spred 15 rokov, keď človek mohol chodiť na trhy pokojne aj každý deň. Dnes sa vraj z toho stala udalosť, na ktorú ide človek len raz a dosť. Bratislavské vianočné trhy sme navštívili aj my, no drastické zvýšenie cien v porovnaní s predošlým rokom sme si nevšimli.

