V bratislavskej zoo zomrel legendárny medveď: Felixa mali všetci radi, no museli ho utratiť

V zoologickej záhrade v Bratislave zomrel v sobotu (13. 6.) viac ako 30-ročný medveď hnedý menom Felix. Medveďa, ktorý patril k ikonickým zvieratám zoo, museli eutanazovať z vážnych zdravotných dôvodov. Dlhé roky žil vo výbehu, ktorý patrí medzi pôvodné výbehy zoo ešte zo 60. rokov.
Mesto Bratislava zoo o tom informuje na svojom webe. „Úhyn nášho medveďa Felixa je pre nás veľmi smutnou správnou. Jeho zdravotný stav sa vzhľadom na vek začal zhoršovať, a to aj napriek intenzívnej veterinárnej starostlivosti. K rapídnemu zhoršeniu prišlo počas víkendu a po vyšetrení veterinárnym lekárom sme museli pristúpiť k uspaniu jedinca,” priblížil riaditeľ ZOO Matej Dobšovič.
Zároveň sa poďakoval jeho chovateľkám a všetkým, ktorí sa o Felixa starali. „Odvádzali skvelú a profesionálnu prácu. Pre nás je jeho úhyn zároveň začiatkom novej etapy, v ktorej v Bratislave získajú aj medvede hnedé obrovský priestor a prostredie čo najbližšie ich biotopu,” doplnil riaditeľ bratislavskej ZOO.
Ikonické zviera
Medveď Felix sa narodil v ZOO Bratislava v roku 1995 a stal sa ikonickým zvieraťom. Dlhé roky žil vo výbehu, ktorý patrí medzi pôvodné ešte zo 60. rokov. „Bol pomerne bojazlivý jedinec, každú zmenu vo svojom obydlí vnímal veľmi citlivo,” uviedla hovorkyňa. Pred tromi rokmi rozhodli o rozšírení jeho výbehu. Rozhodnutie rozširovať pôvodný výbeh namiesto výstavby nového, vzniklo po konzultácii s odborníkmi zo zahraničia a kolegami zo špecializovanej záchrannej stanice pre medvede v Rakúsku.
„V roku 2024 sa tak pôvodný výbeh medveďa rozšíril o susednú lesnú časť, čo bolo pre zlepšenie Felixových podmienok najlepšou voľbou,” spresnila hovorkyňa. Ako dodala, medveď, ktorý celý život poznal iba svoj starý výbeh, mal k nemu zachovaný prístup, a zároveň dostal k dispozícii prírodné lesné prostredie.
„Trvalo niekoľko týždňov, kým sa prvýkrát odvážil a odhodlal vojsť do rozšírenej časti. Na nové prostredie reagoval veľmi pozitívne a trávil v ňom veľa času – spával v novom brlohu, vyhrabával korienky rastlín, prechádzal sa po svahovitom teréne a bol aktívnejší,” doplnila Očenášová.
ZOO Bratislava aktuálne projektuje nový výbeh pre medvede hnedé v časti Karpatský les, v ktorom sa zachová čo najprirodzenejší biotop. Podľa hovorkyne bude mať parametre a výmeru vysoko nad požiadavkami dnešných moderných zoologických záhrad. Z pôvodných 800 metrov štvorcových, v ktorých Felix žil, bude medvedinec na oveľa väčšej a prirodzenejšej ploche – v rozlohe 15 000 metrov štvorcových. V pôvodnom výbehu, kde žil medveď Felix, už medvede umiestnené nebudú.
Nahlásiť chybu v článku