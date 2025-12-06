Najdepresívnejšie vianočné trhy ľudia nenávidia: „Žiadna vianočná hudba, je to peklo,“ hnevá sa návštevník

Foto: TikTok (escaping2paradise/ gizem.taslicay)

Petra Sušaninová
Vianočné trhy
Nie vždy vianočné trhy potešia ľudí tou správnou atmosférou.

Vianočné trhy v slovenských mestách sú zvyčajne menšie, celé ich prejdete za pár minút, napríklad tie košické. Ľudia ale neraz radi vyrazia na trhy do zahraničia, kde ich čakajú stovky stánkov s rôznymi dobrotami a výrobkami. Týmto sa ale radšej vyhnite, ľudia na ne poriadne hromžia.

Je to zlý žart?

Ako informuje Mail Online, trhy v britskom meste Bath majú dlhoročnú tradíciu a každú sezónu prilákajú obrovské množstvo turistov. Tí sa tu prepletajú medzi 250 stánkami. Dokonca ide vraj o jednu z najväčších slávnostných udalostí v Británii vôbec. Podľa niektorých návštevníkov je to ale čisté peklo.

Viac z témy Vianočné trhy:
1.
Na trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreci
2.
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapila
3.
12 eur za klobásu a 3,20 za chlieb s masťou: Ceny na vianočných trhoch pobúrili Slovákov, spustili ostrú diskusiu
Zobraziť všetky články (49)

Ľudia sa tu jeden na druhého tlačia ako sardinky a v okolitých podnikoch nenájdete ani jediný voľný stôl. Obyvatelia jednoznačne nie sú nadšení. Jedna z miestnych na TikToku uverejnila video, v ktorom sa pýta, či je to zlý žart. Musí totiž stáť v rade, aby sa vôbec dostala na železničnú stanicu. Každý, kto môže, radšej pracuje z domu, pretože prepraviť sa niekam lokálnou dopravou a dostať sa tam načas, je takmer nemožné.

@eleanornotrigby Replying to @corpsegrinderspubichair it’s hell out here guys but we can make it through 💪🏼 Will be hibernating as much as possible (ignore the state of the me guys, I’d just been at work 🥲) #bath #christmasmarkets #southwest #uk #tourism ♬ original sound – EleanorNotRigby

Jeden z používateľov TikToku pridal video, v ktorom píše, že sú to podľa neho najhoršie vianočné trhy vôbec. Vraj vianočné trhy vonkoncom ani nepripomínajú. Sú to len trhy, ktoré sú organizované v zimnom období a občas v niektorom zo stánkov natrafíte na vianočné dekorácie.

Smutné a predražené

Úplne vraj ale chýba vianočná hudba a atmosféra. Dodáva, že je to veľmi deprimujúce. Údajne vám tu nikto ani len nezaželá šťastné a veselé a predajcovia len vykrikujú rôzne sumy.

@escaping2paradise the worst Christmas market ever | Bath Christmas market #christmas #christmasmarket #bathchristmasmarket #bath ♬ original sound – Escaping 2 Paradise

Ďalší z miestnych dodáva, že kedysi to bolo naozaj pekné. Teraz sa ale musí prebojovať cez mesto, aby sa dostal do práce. Viacerí píšu, že počas celého decembra sa centru mesta vyhýbajú ako moru. Vraj je ťažké slovami popísať, ako veľmi je to tu preplnené a predražené.

Miestni politici sú ale spokojní, keďže trhy prinášajú do kasy nemalé peniaze. Myslia si, že všetko je zorganizované dobre a tak, ako má byť. Len za minulý rok sem prišlo 444 000 návštevníkov. Trhy v meste Bath fungujú len 18 dní v roku, napriek tomu sú vraj známe po celom svete.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
12 eur za klobásu a 3,20 za chlieb s masťou: Ceny na vianočných trhoch pobúrili…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Walt Disney nestvoril Mickey Mousa, vinili ho z rasizmu a zo sexizmu. Jeho zamestnanci organizovali „Snehulienkine orgie“Walt Disney nestvoril Mickey Mousa, vinili ho z rasizmu a zo sexizmu. Jeho zamestnanci organizovali „Snehulienkine orgie“
Otrávil vlastných vojakov, nazývajú ho Hitlerom 19. storočia. Napoleon rozpútal v Európe krvavé jatkyOtrávil vlastných vojakov, nazývajú ho Hitlerom 19. storočia. Napoleon rozpútal v Európe krvavé jatky
Viktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by bol rozkaz, to sa nedá odmietnuťViktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by bol rozkaz, to sa nedá odmietnuť
Navštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieťNavštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieť
Na trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreciNa trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreci
Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapilaKošické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapila
Cheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamaliCheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamali
Expert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazardExpert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazard
Mesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovaniaMesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovania
Klobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné cenyKlobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné ceny
42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac