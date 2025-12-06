Najdepresívnejšie vianočné trhy ľudia nenávidia: „Žiadna vianočná hudba, je to peklo,“ hnevá sa návštevník

Vianočné trhy v slovenských mestách sú zvyčajne menšie, celé ich prejdete za pár minút, napríklad tie košické. Ľudia ale neraz radi vyrazia na trhy do zahraničia, kde ich čakajú stovky stánkov s rôznymi dobrotami a výrobkami. Týmto sa ale radšej vyhnite, ľudia na ne poriadne hromžia.
Je to zlý žart?
Ako informuje Mail Online, trhy v britskom meste Bath majú dlhoročnú tradíciu a každú sezónu prilákajú obrovské množstvo turistov. Tí sa tu prepletajú medzi 250 stánkami. Dokonca ide vraj o jednu z najväčších slávnostných udalostí v Británii vôbec. Podľa niektorých návštevníkov je to ale čisté peklo.
Ľudia sa tu jeden na druhého tlačia ako sardinky a v okolitých podnikoch nenájdete ani jediný voľný stôl. Obyvatelia jednoznačne nie sú nadšení. Jedna z miestnych na TikToku uverejnila video, v ktorom sa pýta, či je to zlý žart. Musí totiž stáť v rade, aby sa vôbec dostala na železničnú stanicu. Každý, kto môže, radšej pracuje z domu, pretože prepraviť sa niekam lokálnou dopravou a dostať sa tam načas, je takmer nemožné.
@eleanornotrigby Replying to @corpsegrinderspubichair it’s hell out here guys but we can make it through 💪🏼 Will be hibernating as much as possible (ignore the state of the me guys, I’d just been at work 🥲) #bath #christmasmarkets #southwest #uk #tourism ♬ original sound – EleanorNotRigby
Jeden z používateľov TikToku pridal video, v ktorom píše, že sú to podľa neho najhoršie vianočné trhy vôbec. Vraj vianočné trhy vonkoncom ani nepripomínajú. Sú to len trhy, ktoré sú organizované v zimnom období a občas v niektorom zo stánkov natrafíte na vianočné dekorácie.
Smutné a predražené
Úplne vraj ale chýba vianočná hudba a atmosféra. Dodáva, že je to veľmi deprimujúce. Údajne vám tu nikto ani len nezaželá šťastné a veselé a predajcovia len vykrikujú rôzne sumy.
@escaping2paradise the worst Christmas market ever | Bath Christmas market #christmas #christmasmarket #bathchristmasmarket #bath ♬ original sound – Escaping 2 Paradise
Ďalší z miestnych dodáva, že kedysi to bolo naozaj pekné. Teraz sa ale musí prebojovať cez mesto, aby sa dostal do práce. Viacerí píšu, že počas celého decembra sa centru mesta vyhýbajú ako moru. Vraj je ťažké slovami popísať, ako veľmi je to tu preplnené a predražené.
Miestni politici sú ale spokojní, keďže trhy prinášajú do kasy nemalé peniaze. Myslia si, že všetko je zorganizované dobre a tak, ako má byť. Len za minulý rok sem prišlo 444 000 návštevníkov. Trhy v meste Bath fungujú len 18 dní v roku, napriek tomu sú vraj známe po celom svete.
Nahlásiť chybu v článku