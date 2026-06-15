Analytici odhadujú infláciu na Slovensku vo výške 4 %. Nie je vylúčené, že bude aj vyššia

Inflácia by sa v najbližších mesiacoch mala pohybovať blízko 4 %, resp. jemne pod touto úrovňou. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o májovej inflácii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Neskôr počas roka, smerom k jeho záveru, by sa do cien mohli podľa neho začať premietať aj sekundárne efekty vyšších cien energií (ropy a plynu). Tie by mohli spomaliť zvoľňovanie inflácie služieb, ktorá by mala ustupovať pod vplyvom spomaleného ekonomického rastu (a poklesu spotreby) a prinášať silný nákladový faktor do cien bežných tovarov a potravín. „Priemerná inflácia by tak v tomto roku mala zotrvať blízko minuloročných úrovní, teda 4 %, resp. len nepatrne pod,“ spresnil.
Ceny energií sa pre voľby nebudú veľmi zvyšovať
„V dôsledku spôsobu regulácie, ktorá na Slovensku zvyčajne prebieha len raz ročne, nateraz neočakávame nárast regulovaných cien energií na bývanie – to bude Slovensko čiastočne odlišovať od viacerých iných krajín EÚ, kde ceny nie sú regulované alebo sú len čiastočne regulované a cenový šok domácnosti pocítia (alebo už pocítili) i pri cenách elektriny, tepla a plynu takmer okamžite,“ priblížil.
„Vzhľadom na blížiace sa voľby nateraz nepredpokladáme zásadnejšiu úpravu cien energií pre domácnosti ani od januára budúceho roka, a to najmä v našom základnom scenári stabilizácie konfliktu. Za pravdepodobnejší scenár považujeme, že vo volebnom roku sa na Slovensku globálny cenový šok v energiách plne nepreleje do inflácie, ale cez vyššiu energopomoc do deficitu verejných financií. To len zvýši potrebu a rozsah fiškálnej konsolidácie po voľbách v jeseni 2027 a zvyšuje riziko nadpriemernej inflácie aj po roku 2028,“ dodal Koršňák.
Neistota podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mariána Kočiša zostáva zvýšená a odhady inflácie si môžu v najbližších mesiacoch vyžadovať častejšie revízie než zvyčajne. „Do spotrebiteľských cien sa zároveň prenášajú aj mzdové náklady. Náš odhad inflácie na rok 2026 zatiaľ ponechávame nezmenený na úrovni 4 %. V roku 2027 očakávame spomalenie inflácie smerom k 3 %,“ podčiarkol Kočiš.
„Náš odhad inflácie pre tento rok predstavoval obdobnú úroveň ako vlani, teda nárast cien tovarov a služieb na úrovni cca 4 %. Tohto odhadu sa zatiaľ aj držíme. Avšak v závislosti od vývoja a dĺžky trvania konfliktu či jeho dosahov na vývoj na svetových trhoch nevylučujeme, že odhady tohtoročnej inflácie sa budú prehodnocovať smerom nahor. Niektoré prognózy odborníkov v prípade SR hovorili už počas predchádzajúcich týždňov či mesiacov o potenciálnej úrovni okolo 6 %, ale objavili sa už aj vyššie na úrovni 7 %,“ doplnila Eva Sadovská, analytička WOOD & Company.
ŠÚ SR informoval, že spotrebiteľské ceny tovarov a služieb sa v máji 2026 zvýšili medzimesačne o 0,4 %. Inflácia na medziročnej úrovni dosiahla 3,8 %. V medzimesačnom aj medziročnom porovnaní bola aktuálna hodnota mierne nižšia ako v apríli.
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