Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapila

K Vianociam neodmysliteľne patria aj vianočné trhy. Či už sa vyberiete do Bratislavy, do Košíc, do menších miest alebo do zahraničných metropol, každý z trhov si nájde svojich fanúšikov, ale aj kritikov. Hlavou témou diskusie sú neraz ceny. Aké sú tie tohtoročné v Košiciach?
Nechýbajú slané či sladké klasiky
Nejeden z vás sa už možno nevedel dočkať, ako si na vianočných trhoch zohreje ruky teplým punčom v kruhu priateľov a dá si niečo dobré pod zub. Ako sme vás informovali, košické trhy odštartovali 1. decembra, pričom v tento deň bol oficiálne rozsvietený aj vianočný stromček na hlavnej ulici.
Na trhy sme sa vybrali v deň otvorenia okolo poludnia, kedy síce stánky už boli otvorené a lákali na dobroty, no na výzdobe ulice, pódia a ďalších detailoch sa ešte pracovalo. Košické trhy nepatria práve medzi tie najväčšie a najvýraznejšie v Európe, celé ich z oboch strán pomalým tempom prejdete v podstate za pár minút. No začuli sme tu ľudí diskutujúcich v rôznych jazykoch, vrátane maďarčiny, češtiny či angličtiny.
V čase našej návštevy neboli trhy celkom plné, ale ani prázdne. Prechádzali sa tu mladí, starší, ale aj rodinky s deťmi. Hneď po príchode smerom od pódia, kde sa budú konať rôzne predstavenia, nás zaujalo celé prasa pečúce sa na grile. Grilmajster zo stánku ho pravidelne kontroloval a ľudia sa pri ňom pristavovali. V ďalších stánkoch sme našli vianočné klasiky vrátane lokší, rôznych druhov pečeného mäsa, ale aj sladkých dobrôt.
Koľko dáte za medovinu či varené víno?
Aj keby ste na trhy nešli hladní, možno si nenecháte ujsť varené víno, medovinu či punč. Za deci vareného vína dáte tento rok 1,40 eura. Milo nás prekvapilo, že rovnaká cena bola aj minulý rok. Pravdepodobne nejeden návštevník, hoci nerád, rátal so zvyšovaním o pár desiatok centov. Ako je to ale pri ostatných jedlách a nápojoch?
Za dva deci sladkej medoviny dáte tento rok zhruba 4 eurá, pričom ani v tomto prípade nie sú sumy vyššie ako pred rokom. Punč vás vyjde na 2,70 eura a nealko ovocný nápoj na 2,50 eura. Čajom sa zahrejete za 2 až 3 eurá, v závislosti od toho, pri ktorom zo stánkov sa pristavíte.
Na trhoch nesmie chýbať ani klasika v podobe plnených lokší a vo viacerých stánkoch ju v Košiciach nájdete aj tento rok. Pochutíte si na nej za niečo menej ako 4 eurá, ak ju ale chcete aj s rôznymi plnkami, priplatíte si jedno až dve eurá. Aj pred rokom bola cena 5 až 7 eur, nedá sa teda povedať, že by lokše zdraželi.
Niekde ceny trochu predsa len stúpli
