Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov

To boli naše pôvodné úvahy a smerovali k ďalšej zastávke v našej sérii o vianočných trhoch. Padlo slovo Budapešť, nakoniec sme sa však rozhodli pre presný opak veľkomesta: nenápadnú obec Telgárt na strednom Slovensku, ktorú si väčšina ľudí spája skôr s lyžiarskym strediskom, notorickým viaduktom a drsnou zimou pod Kráľovou hoľou. Práve tam mali byť – aspoň podľa chýrov – naozaj prekrásne vianočné trhy. A tak bolo rozhodnuté.
Do obce Telgárt sme dorazili v sobotu večer. Bola dávno tma a kým navigácia stihla oznámiť, že cieľ cesty je na dosah, v diaľke sme už videli sústredený roj svetiel. Skôr, než sme sa však dostali k samotným trhom, nás čakal prvý test večera. No a hneď sme urobili aj našu prvú veľkú chybu.
Vianočné trhy v Telgárte prekvapili veľkosťou aj počtom ľudí
Čakala na nás hra s názvom „zaparkuj“: po pravej strane vedľa vozovky sa kopil rad vozidiel, parkovisko, na ktoré bolo vidieť, pôsobilo naozaj plno. Niekoľko minút neistého krúženia sme napokon vyriešili rozhodnutím, ktoré by sme nikomu neodporúčali zopakovať a bližšie ho špecifikovať nebudeme.
O to ironickejšie bolo neskoršie zistenie, že sme mali úplne minúť spodné parkovisko, ktoré je v dôsledku zlej navigácie podľa návštevníkov „takmer prázdne“.
Chaos okolo parkovania pri vianočných trhoch v Telgárte si všimli mnohí. V komentároch pod príspevkom SKI Telgárt sa objavil výstižný komentár: „Super, len nabudúce by bolo fajn to parkovanie upraviť, aby návštevníci aj vedeli, kam posielať autá.“ Odpoveď z oficiálneho profilu bola stručná a úprimná:
Nikto nečakal taký záujem. Na toto sa nedalo pripraviť.
Nebol to ale len zdvorilý alibizmus: Pod Kráľovou hoľou to skutočne žilo.
