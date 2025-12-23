Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov

Foto: interez.sk (Michaela Olexová) / Facebook.com (SKI Telgárt)

Michaela Olexová
Vianočné trhy
Tento rok musí byť iný – nesmieme skončiť v Zakopanom či v Bratislave.

To boli naše pôvodné úvahy a smerovali k ďalšej zastávke v našej sérii o vianočných trhoch. Padlo slovo Budapešť, nakoniec sme sa však rozhodli pre presný opak veľkomesta: nenápadnú obec Telgárt na strednom Slovensku, ktorú si väčšina ľudí spája skôr s lyžiarskym strediskom, notorickým viaduktom a drsnou zimou pod Kráľovou hoľou. Práve tam mali byť – aspoň podľa chýrov – naozaj prekrásne vianočné trhy. A tak bolo rozhodnuté.

Do obce Telgárt sme dorazili v sobotu večer. Bola dávno tma a kým navigácia stihla oznámiť, že cieľ cesty je na dosah, v diaľke sme už videli sústredený roj svetiel. Skôr, než sme sa však dostali k samotným trhom, nás čakal prvý test večera. No a hneď sme urobili aj našu prvú veľkú chybu.

Viac z témy Vianočné trhy:
1.
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
2.
Máme pre vás tip na lacné vianočné trhy, ktoré môžete navštíviť pred sviatkami. Rebríček spomína aj slovenské mesto
3.
Ochutnali sme oškvarky z kapra za 15 eur na košických vianočných trhoch: Odchádzali sme prekvapení
Zobraziť všetky články (55)

Vianočné trhy v Telgárte prekvapili veľkosťou aj počtom ľudí

Čakala na nás hra s názvom „zaparkuj“: po pravej strane vedľa vozovky sa kopil rad vozidiel, parkovisko, na ktoré bolo vidieť, pôsobilo naozaj plno. Niekoľko minút neistého krúženia sme napokon vyriešili rozhodnutím, ktoré by sme nikomu neodporúčali zopakovať a bližšie ho špecifikovať nebudeme.

O to ironickejšie bolo neskoršie zistenie, že sme mali úplne minúť spodné parkovisko, ktoré je v dôsledku zlej navigácie podľa návštevníkov „takmer prázdne“.

Foto: interez.sk (Michaela Olexová)

Chaos okolo parkovania pri vianočných trhoch v Telgárte si všimli mnohí. V komentároch pod príspevkom SKI Telgárt sa objavil výstižný komentár: „Super, len nabudúce by bolo fajn to parkovanie upraviť, aby návštevníci aj vedeli, kam posielať autá.“ Odpoveď z oficiálneho profilu bola stručná a úprimná:

Nikto nečakal taký záujem. Na toto sa nedalo pripraviť.

Nebol to ale len zdvorilý alibizmus: Pod Kráľovou hoľou to skutočne žilo. 

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • aká bola atmosféra miesta;
  • aká bola ponuka v rôznych stánkoch;
  • koľko stáli jednotlivé produkty;
  • ktorý obchod nás veľmi príjemne prekvapil;
  • akú nádheru sme videli;
  • či návštevu odporúčame aj vám.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tip na film
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Tip na výlet
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac