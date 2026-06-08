Nová predajňa sa otvorí už o pár dní. Lacný reťazec mieri do ďalšej lokality, nakúpite tu aj za 2 eurá

OC Max v Nitre

Foto: interez.sk

Martin Cucík
Obchodné reťazce
Reťazec zameraný na cenovo dostupný tovar plánuje v priebehu tohto roka rozšíriť svoju sieť o viacero nových predajní v rôznych častiach Slovenska.

Nákupné centrum OC Max v Nitre onedlho privíta nového nájomcu. Podľa indícií zo samotných priestorov budovy príde do centra známy reťazec Woolworth. Ten sa po minuloročnom príchode na náš trh presadil a zdá sa, že na Slovensku mu to zatiaľ funguje.

Reťazec v tomto roku výrazne zrýchlil svoju expanziu na slovenskom trhu a postupne otváral nové predajne vo viacerých mestách. V marci pribudla nová prevádzka v Trenčíne, v apríli nasledovalo otvorenie predajne v bratislavskej lokalite Zlaté Piesky a v máji sa otvorila prvá predajňa v Nitre.

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Krajské mesto sa teda dočká v priebehu krátkeho času už druhej predajne. O prvej, v OC Centro Nitra, sme informovali v samostatnom článku.

OC Max informuje o príchode reťazca priamo na vchode. Foto: interez.sk

Na príchod nového nájomcu upozornilo samotné obchodné centrum Max Nitra na sociálnych sieťach. Podľa informácií otvorí reťazec Woolworth svoju novú predajňu 25. júna 2026. Zákazníkom ponúkne široký výber tovaru za dostupné ceny vrátane oblečenia, hračiek, bytových doplnkov, potrieb pre domácich miláčikov a ďalších produktov pre každodenné využitie.

Pripravovaná predajňa Woolworth v OC Max Nitra. Foto: interez.sk

V OC Max je už druhá nitrianska predajňa spoločnosti Woolworth pripravená, otvorí sa približne o 2 týždne. Doplní tak prevádzku v OC Centro, vzdialenom len pár minút cesty autom. Ako sme informovali, v tom istom obchodnom centre otvorí svoju prevádzku aj sieť drogérií Müller, ale aj sieť fitnescentier Form Factory.

Banská Bystrica, Komárno aj Partizánske

Spoločnosť zároveň pokračuje v rýchlej expanzii na slovenskom trhu. Reťazec s lacnejším sortimentom plánuje ešte v priebehu tohto roka otvoriť viac ako 20 nových predajní. Jednou z pripravovaných lokalít je aj Banská Bystrica, kde by sa nová prevádzka mala nachádzať v priestoroch hypermarketu Tesco. Otvorenie predajne v Banskej Bystrici je plánované na druhú polovicu roka, pozreli sme sa na to v samostatnom článku.

Výstavba OC Sedmička v Komárne
Výstavba OC Sedmička v Komárne. Foto: Primum

Ako sme informovali, ďalšie prevádzky sa pripravujú aj v rozostavanom komárňanskom OC Sedmička a v budúcnosti sa spomína aj vstup do Partizánskeho. „Okrem najmodernejšej predajne Billa tu svoj nový domov nájdu aj obľúbené značky Action a Woolworth spolu s lekárňou siete Benu,“ uviedol v minulosti pre interez Michal Milata, riaditeľ spoločnosti Primum zo skupiny InterCora, ktorá má stavbu na starosti.

Cieľ je 5 000 predajní naprieč Európou

Woolworth patrí medzi najrýchlejšie rastúce maloobchodné reťazce v Nemecku. Kým v roku 2010 prevádzkoval 158 predajní, dnes ich má už viac ako 800 v centrách miest, v nákupných centrách aj v retailových zónach.

Spoločnosť plánuje v dlhodobom horizonte výrazne rozšíriť svoju prítomnosť v Európe, pričom cieľom je vybudovať sieť až 5 000 predajní. V súčasnosti zamestnáva naprieč európskymi krajinami viac ako 12 500 pracovníkov a každý rok vytvára ďalšie tisíce nových pracovných príležitostí.

Reťazec sa zameriava na cenovo dostupný sortiment pre každodenné potreby a v jeho ponuke nechýba oblečenie pre ženy, mužov a deti, bytový textil, domáce potreby, dekorácie, drogériový tovar, kancelárske potreby či rôzne darčekové predmety.

Foto: interez.sk

Zákazníci orientovaní na výhodné ceny si môžu vybrať z množstva produktov dostupných za niekoľko eur, pričom sortiment dopĺňajú aj kvalitnejšie a cenovo vyššie položky určené pre náročnejších zákazníkov.

Svojou ponukou cieli na široké spektrum zákazníkov – od študentov a mladých rodín až po seniorov. Spoločnosť zároveň dlhodobo investuje do modernizácie predajní, pričom pri výbere nových lokalít uprednostňuje frekventované obchodné zóny s dobrou dostupnosťou a s dostatkom parkovacích miest.

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