Dva rozsiahle požiare sa spojili do jedného: Španielsko evakuovalo už 40 000 ľudí, platí aj zákaz vychádzania

Požiare v okolí španielskeho hlavného mesta Madrid sa naďalej nekontrolovane šíria a úrady prijímajú ďalšie mimoriadne opatrenia. Desaťtisíce ľudí museli opustiť svoje domovy alebo dostali príkaz nevychádzať, pričom hasiace práce výrazne komplikuje silný vietor. Situácia je podľa predstaviteľov krajiny mimoriadne vážna.
Evakuáciu alebo nevychádzanie z domovov nariadili španielske úrady v dôsledku lesných požiarov v okolí metropoly Madrid už 40 000 ľuďom, uviedli v piatok miestni predstavitelia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Silný vietor komplikuje hasenie
Požiare sa v okolí španielskeho hlavného mesta šíria rýchlejšie aj v dôsledku aktuálne pretrvávajúceho silného nárazového vetra. V madridskom regióne museli v dôsledku pokračujúceho šírenia lesných požiarov evakuovať alebo nariadiť zotrvanie vo vnútri domovov už približne štyrom tisíckam miestnych obyvateľov, potvrdil v piatok delegát ústrednej vlády v Madride Francisco Martín Aguirre, ktorý situáciu opísal ako „veľmi komplikovanú“.
„Predpovede naznačujú, že vietor bude pretrvávať, a preto by sa oheň mohol počas dnešného večera ďalej šíriť,“ uviedol na tlačovej konferencii s varovaním, že úrady nemôžu vylúčiť ďalšie evakuácie a nariadenia nevychádzať z domovov. Pre rozsiahle lesné požiare vyhlásilo Španielsko v okolí hlavného mesta Madrid a v ďalšom regióne núdzový stav.
Ministerstvo vnútra v Madride ešte predtým v priebehu dňa varovalo, že v piatok budú panovať „mimoriadne nepriaznivé“ poveternostné podmienky, pričom silné nárazy vetra by mohli plamene ešte viac rozšíriť.
Dva požiare sa spojili do jedného
Dva z troch lesných požiarov, ktoré zúria západne od španielskej metropoly Madrid a ich šírenie podporuje silný vietor, sa spojili do jedného veľkého požiaru. V piatok o tom na sociálnej sieti X informovali regionálne záchranné zložky, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Regionálna prezidentka Isabel Díazová Ayusová už predtým uviedla, že pre hrozbu šírenia plameňov museli v madridskom regióne nariadiť evakuáciu alebo nevychádzanie z domovov najmenej 19 000 ľuďom.
Pre rozsiahle lesné požiare vyhlásilo Španielsko v okolí hlavného mesta Madrid a v ďalšom regióne núdzový stav. Ministerstvo vnútra v noci na piatok oznámilo, že na boj s prírodným živlom vyslalo ďalšie sily. Ministerstvo vnútra v Madride varovalo, že v piatok budú panovať „mimoriadne nepriaznivé“ poveternostné podmienky, pričom silné nárazy vetra by mohli plamene ešte viac rozšíriť.
V Španielsku zhorelo tento rok už viac ako 125 000 hektárov pôdy. Rozsiahle požiare sužujú aj Francúzsko a Taliansko.
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