Prevádzky sú zatvorené, o prácu prišlo takmer 200 ľudí. Na Slovensku končí dlhoročná sieť kasín

Interiér kasína

Ilustračná foto: Profimedia

Martin Cucík
Jedna z najznámejších hazardných spoločností na našom území končí. Môže za to legislatíva aj prechod hazardu do online prostredia.

Slovenský trh s hazardnými hrami sa v posledných rokoch výrazne mení. Zatiaľ čo niektorí prevádzkovatelia dokážu ťažiť z rastu online segmentu a prispôsobiť sa novým podmienkam, iní narážajú na sprísňujúcu sa reguláciu a presun zákazníkov do digitálneho prostredia. Príkladom týchto zmien je aj spoločnosť Olympic Casino Slovakia, ktorá po rokoch pôsobenia na našom trhu plánuje ukončiť svoje podnikanie.

Spoločnosť vstúpila na slovenský trh ešte v roku 2007 a postupne si vybudovala silnú pozíciu medzi prevádzkovateľmi kasín. V najúspešnejších obdobiach dosahovala tržby presahujúce 140 miliónov eur ročne. Napriek tomu sa jej finančná situácia v posledných rokoch začala zhoršovať. Informoval o tom portál Forbes.

Rozhodujúci zlom prišiel po strate viacerých licencií a zatváraní kamenných prevádzok. Príjmy firmy sa počas jediného roka prepadli o desiatky miliónov eur, čo výrazne zasiahlo jej schopnosť pokračovať v podnikaní.

Koniec v známom hoteli a takmer 200 ľudí bez práce

Jedným z najvýraznejších zásahov bolo zatvorenie prevádzok v hlavnom meste. Firma ukončila fungovanie svojho známeho kasína v hoteli Carlton aj prevádzky v obchodnom centre Eurovea. Problémy však neboli len v Bratislave. V ďalších mestách narážala spoločnosť na odpor samospráv voči hazardu. Ako sme informovali, v roku 2023 Slováci na hazarde prišli o viac ako 1 miliardu eur.

Tržby spoločnosti Olympic casino Slovakia
Reprofoto: Finstat

Niektoré plánované alebo existujúce prevádzky nedostali potrebné povolenia, čo ešte viac obmedzilo možnosti ďalšieho rozvoja. Postupne sa tak znižoval počet miest, kde mohla spoločnosť legálne poskytovať svoje služby. Výsledkom bolo úplné zastavenie prevádzky kamenných kasín.

Najciteľnejším dôsledkom útlmu boli prepúšťania. Kým ešte v roku 2024 firma podľa portálu Forbes zamestnávala 187 pracovníkov, o rok neskôr zostali na výplatnej listine len dvaja ľudia. Pre mnohých zamestnancov znamenalo zatvorenie kasín stratu práce v odvetví, ktoré na Slovensku prechádza výraznou transformáciou. Kamenné herne a kasína totiž postupne ustupujú digitálnym platformám.

Úrad pre reguláciu hazardných hier pre Forbes uviedol, že spoločnosť má v úmysle úplne ukončiť prevádzku hazardných hier a následne požiadať o zrušenie svojej individuálnej licencie.

Samosprávy úspešne bojujú

Postoj slovenských samospráv k hazardu sa začal výrazne meniť približne od roku 2017, keď viaceré mestá začali prijímať všeobecne záväzné nariadenia na jeho obmedzenie alebo úplný zákaz. Prvým výrazným prípadom bolo naše hlavné mesto. V Bratislave odštartovala tlak na obmedzenie hazardu masívna petícia, ktorú podpísalo približne 136 000 obyvateľov mesta, teda viac než štvrtina oprávnených voličov.

Ako vtedy informovala agentúra SITA, tento verejný tlak viedol v roku 2017 k schváleniu úplného zákazu herní a kasín, ktorý však neskôr zrušil krajský súd pre právne nedostatky. Napriek tomu petícia odštartovala celoslovenskú vlnu sprísňovania regulácie hazardu v samosprávach.

V júni 2019 schválili poslanci mestského zastupiteľstva v Nitre všeobecne záväzné nariadenie o zákaze hazardných hier, ktoré zakázalo umiestňovanie herní a kasín na území mesta, vrátane hotelov, motelov, penziónov či objektov určených na zábavu a obchod. Nitra tak bola prvým krajským mestom, ktoré úspešne vytlačilo hazard zo svojho územia.

Primátor Nitry Marek Hattas s iniciatíviou Zastavme hazard v Nitre
Primátor Nitry Marek Hattas s iniciatívou Zastavme hazard v Nitre. Foto: Fb/Zastavme hazard v Nitre

Zákazu taktiež predchádzala rozsiahla petícia, ktorú podpísalo 23 082 obyvateľov, čo predstavovalo viac než 30 percent dospelých obyvateľov mesta. Mesto následne oznámilo, že nové licencie už nebudú vydávané a existujúce prevádzky budú postupne ukončované v závislosti od končiacich povolení. Primátor Nitry Marek Hattas označil schválenie nariadenia za naplnenie vôle obyvateľov.

Aj keď primátor avizoval, že čaká voči tomuto rovnaké právne kroky ako v prípade z Bratislavy, nestalo sa tak. Nitra si prijaté všeobecne záväzné nariadenie z roku 2019 udržala v platnosti a postupne ním dosiahla takmer úplný zánik kamenných herní a kasín na svojom území. Nutné je však podotknúť, že kasína vyrástli v okolí Nitry.

Prechod do online sveta

Dnes má na Slovensku viac ako stovka obcí zavedený úplný alebo čiastočný zákaz hazardu, pričom kamenné herne postupne zanikajú alebo sa presúvajú do úzkych zákonom povolených priestorov, ako sú hotely či penzióny. Napriek tomu celkový hazardný trh neklesá, naopak, rastie, pretože hráči sa vo veľkej miere presúvajú do online prostredia, ktoré dnes tvorí dominantnú časť odvetvia.

Pomoc je jednoduchá, človek sa vie sám vylúčiť

Ak má človek problém s hraním hazardných hier, na Slovensku si môže pomôcť aj formou tzv. samovylúčenia. Ide o zápis do Registra vylúčených osôb, ktorý funguje ako štátna ochranná databáza. Po zaradení do tohto zoznamu nesmie človek vstupovať do kamenných kasín a herní ani využívať licencované online hazardné služby.

Automat v hazardnej herni
Ilustračná foto: TASR – Štefan Puškáš

Prevádzkovatelia majú povinnosť takúto osobu automaticky odmietnuť. Samovylúčenie je dobrovoľné a slúži ako nástroj na obmedzenie alebo úplné zastavenie hrania, pričom v registri musí byť človek minimálne šesť mesiacov, až potom môže požiadať o jeho zrušenie.

Ak máte pocit, že hazard negatívne zasahuje do vášho života, o pomoc môžete požiadať na bezplatnej linke 0800 131 000

Venujeme sa aj dôležitým témam. 💡 Žurnalistika však nie je zadarmo. Ak nás chcete podporiť, pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vieme, ktoré brigády núkajú plat vyšší ako full-time. Zarobíte tu viac

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke: Prezradili svoje mesačné náklady
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke: Prezradili svoje mesačné náklady
Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat. Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu
Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat. Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu
Miloš je umelecký kováč: Za celú zbroj zaplatíte aspoň 5 000 €, čakáte aj 5 rokov
Miloš je umelecký kováč: Za celú zbroj zaplatíte aspoň 5 000 €, čakáte aj 5 rokov
Ambroise Paré položil základy pre modernú medicínu. Zmrzačil pritom nejedno dieťa, rezal im ďasná
Ambroise Paré položil základy pre modernú medicínu. Zmrzačil pritom nejedno dieťa, rezal im ďasná
Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu, akú sme kedy videli. Čaká tu na vás priezračné pleso
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu, akú sme kedy videli. Čaká tu na vás priezračné pleso
Vláda sa masaker stále snaží ututlať. Pokojná manifestácia sa v Číne zmenila na peklo, o ktorom sa nehovorí
Vláda sa masaker stále snaží ututlať. Pokojná manifestácia sa v Číne zmenila na peklo, o ktorom sa nehovorí
Bežecký tréner Ďurica: Nebežec sa vie na 5 km preteky pripraviť za 3 mesiace. Polmaratón odporúčam až po viac ako pol roku
Bežecký tréner Ďurica: Nebežec sa vie na 5 km preteky pripraviť za 3 mesiace. Polmaratón odporúčam až po viac ako pol roku
Nové predajne rastú ako z vody. Lidla či Kauflandu sa dočkajú aj menšie mestá, nezaostáva ani Billa či Tesco
Obchodné reťazce
Nové predajne rastú ako z vody. Lidla či Kauflandu sa dočkajú aj menšie mestá, nezaostáva ani Billa či Tesco
Konvertoval na islam, odmietol bojovať vo Vietname. Muhammad Ali je legendou v boxe aj dnes
Konvertoval na islam, odmietol bojovať vo Vietname. Muhammad Ali je legendou v boxe aj dnes
V zamestnaní si musíme nastaviť hranice: Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat
V zamestnaní si musíme nastaviť hranice: Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat
Zelená míľa je podľa Slovákov 3. najlepší film vôbec. Dosiahol tržby 286 miliónov, sú v ňom historické nepresnosti
Zelená míľa je podľa Slovákov 3. najlepší film vôbec. Dosiahol tržby 286 miliónov, sú v ňom historické nepresnosti
Brand manažérka Birellu: Príchuť pomelo-grep je fenomén, predaj nám výrazne ovplyvňuje počasie
Brand manažérka Birellu: Príchuť pomelo-grep je fenomén, predaj nám výrazne ovplyvňuje počasie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac