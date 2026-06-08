Prevádzky sú zatvorené, o prácu prišlo takmer 200 ľudí. Na Slovensku končí dlhoročná sieť kasín

Slovenský trh s hazardnými hrami sa v posledných rokoch výrazne mení. Zatiaľ čo niektorí prevádzkovatelia dokážu ťažiť z rastu online segmentu a prispôsobiť sa novým podmienkam, iní narážajú na sprísňujúcu sa reguláciu a presun zákazníkov do digitálneho prostredia. Príkladom týchto zmien je aj spoločnosť Olympic Casino Slovakia, ktorá po rokoch pôsobenia na našom trhu plánuje ukončiť svoje podnikanie.
Spoločnosť vstúpila na slovenský trh ešte v roku 2007 a postupne si vybudovala silnú pozíciu medzi prevádzkovateľmi kasín. V najúspešnejších obdobiach dosahovala tržby presahujúce 140 miliónov eur ročne. Napriek tomu sa jej finančná situácia v posledných rokoch začala zhoršovať. Informoval o tom portál Forbes.
Rozhodujúci zlom prišiel po strate viacerých licencií a zatváraní kamenných prevádzok. Príjmy firmy sa počas jediného roka prepadli o desiatky miliónov eur, čo výrazne zasiahlo jej schopnosť pokračovať v podnikaní.
Koniec v známom hoteli a takmer 200 ľudí bez práce
Jedným z najvýraznejších zásahov bolo zatvorenie prevádzok v hlavnom meste. Firma ukončila fungovanie svojho známeho kasína v hoteli Carlton aj prevádzky v obchodnom centre Eurovea. Problémy však neboli len v Bratislave. V ďalších mestách narážala spoločnosť na odpor samospráv voči hazardu. Ako sme informovali, v roku 2023 Slováci na hazarde prišli o viac ako 1 miliardu eur.
Niektoré plánované alebo existujúce prevádzky nedostali potrebné povolenia, čo ešte viac obmedzilo možnosti ďalšieho rozvoja. Postupne sa tak znižoval počet miest, kde mohla spoločnosť legálne poskytovať svoje služby. Výsledkom bolo úplné zastavenie prevádzky kamenných kasín.
Najciteľnejším dôsledkom útlmu boli prepúšťania. Kým ešte v roku 2024 firma podľa portálu Forbes zamestnávala 187 pracovníkov, o rok neskôr zostali na výplatnej listine len dvaja ľudia. Pre mnohých zamestnancov znamenalo zatvorenie kasín stratu práce v odvetví, ktoré na Slovensku prechádza výraznou transformáciou. Kamenné herne a kasína totiž postupne ustupujú digitálnym platformám.
Úrad pre reguláciu hazardných hier pre Forbes uviedol, že spoločnosť má v úmysle úplne ukončiť prevádzku hazardných hier a následne požiadať o zrušenie svojej individuálnej licencie.
Samosprávy úspešne bojujú
Postoj slovenských samospráv k hazardu sa začal výrazne meniť približne od roku 2017, keď viaceré mestá začali prijímať všeobecne záväzné nariadenia na jeho obmedzenie alebo úplný zákaz. Prvým výrazným prípadom bolo naše hlavné mesto. V Bratislave odštartovala tlak na obmedzenie hazardu masívna petícia, ktorú podpísalo približne 136 000 obyvateľov mesta, teda viac než štvrtina oprávnených voličov.
Ako vtedy informovala agentúra SITA, tento verejný tlak viedol v roku 2017 k schváleniu úplného zákazu herní a kasín, ktorý však neskôr zrušil krajský súd pre právne nedostatky. Napriek tomu petícia odštartovala celoslovenskú vlnu sprísňovania regulácie hazardu v samosprávach.
V júni 2019 schválili poslanci mestského zastupiteľstva v Nitre všeobecne záväzné nariadenie o zákaze hazardných hier, ktoré zakázalo umiestňovanie herní a kasín na území mesta, vrátane hotelov, motelov, penziónov či objektov určených na zábavu a obchod. Nitra tak bola prvým krajským mestom, ktoré úspešne vytlačilo hazard zo svojho územia.
Zákazu taktiež predchádzala rozsiahla petícia, ktorú podpísalo 23 082 obyvateľov, čo predstavovalo viac než 30 percent dospelých obyvateľov mesta. Mesto následne oznámilo, že nové licencie už nebudú vydávané a existujúce prevádzky budú postupne ukončované v závislosti od končiacich povolení. Primátor Nitry Marek Hattas označil schválenie nariadenia za naplnenie vôle obyvateľov.
Aj keď primátor avizoval, že čaká voči tomuto rovnaké právne kroky ako v prípade z Bratislavy, nestalo sa tak. Nitra si prijaté všeobecne záväzné nariadenie z roku 2019 udržala v platnosti a postupne ním dosiahla takmer úplný zánik kamenných herní a kasín na svojom území. Nutné je však podotknúť, že kasína vyrástli v okolí Nitry.
Prechod do online sveta
Dnes má na Slovensku viac ako stovka obcí zavedený úplný alebo čiastočný zákaz hazardu, pričom kamenné herne postupne zanikajú alebo sa presúvajú do úzkych zákonom povolených priestorov, ako sú hotely či penzióny. Napriek tomu celkový hazardný trh neklesá, naopak, rastie, pretože hráči sa vo veľkej miere presúvajú do online prostredia, ktoré dnes tvorí dominantnú časť odvetvia.
Pomoc je jednoduchá, človek sa vie sám vylúčiť
Ak má človek problém s hraním hazardných hier, na Slovensku si môže pomôcť aj formou tzv. samovylúčenia. Ide o zápis do Registra vylúčených osôb, ktorý funguje ako štátna ochranná databáza. Po zaradení do tohto zoznamu nesmie človek vstupovať do kamenných kasín a herní ani využívať licencované online hazardné služby.
Prevádzkovatelia majú povinnosť takúto osobu automaticky odmietnuť. Samovylúčenie je dobrovoľné a slúži ako nástroj na obmedzenie alebo úplné zastavenie hrania, pričom v registri musí byť človek minimálne šesť mesiacov, až potom môže požiadať o jeho zrušenie.
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