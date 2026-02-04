Slovenské obchodné centrá si podmaňuje nová značka. Moderné prevádzky pribudnú v ďalších lokalitách

Poľská skupina Benefit Systems Group rozbehla v uplynulom období veľkú slovenskú expanziu. Ich sieť fitnescentier Form Factory sa postupne rozširuje a okrem masívnejšej koncentrácie v Bratislave pribúdajú pobočky aj v ďalších krajských mestách. Podľa dostupných informácií sa teraz pripravujú minimálne tri ďalšie nové prevádzky.
Ako sme vás už informovali v predošlých článkoch, spoločnosť si vyhliadla ďalšie lokality v hlavnom meste, no logo značky Form Factory by malo pribudnúť tiež v Nitre.
Nový retail park, ale aj známe nákupné centrum
Z informácií na oficiálnej webovej stránke vyplýva, že najhustejšie je sieť moderných fitiek zastúpená v Bratislave. Otvorených tu má dovedna desať prevádzok, pričom ju nájdeme napríklad v známom shoppingu Nivy, v lukratívnej lokalite Sky Park, no pribudla tiež na okraji Petržalky, keď prebrala priestory niekdajšieho Pump Fitness.
Aktuálnym stavom sa však expanzia ani zďaleka nekončí a spoločnosť v tomto čase pripravuje nové prevádzky, ktoré by mohli prvých návštevníkov privítať už v blízkej dobe. Na webe má Form Factory zverejnenú jednu pripravovanú lokalitu – bratislavské Slnečnice, známe sú však minimálne ďalšie dve.
V Slnečniciach má v súčasnosti prebiehať kolaudačné konanie a čaká sa teda na rozhodnutie príslušných orgánov. Aj druhá spomínaná pripravovaná pobočka by mala pribudnúť v Bratislave, konkrétne v jej okrajovej časti.
Ak by sme mali byť ešte konkrétnejší, pôjde o čerstvo otvorený retailový park Podunajská Brána v mestskej časti Podunajské Biskupice. Prevádzka doplní zvučné obchodné reťazce, McDonald’s či Lidl. Viac o projekte sme napísali v tomto článku. Logo rozvíjajúcej sa siete tu figuruje na reklamnom pútači vedľa ostatných obchodníkov.
Tretia lokalita bude pre Form Factory predstavovať úplne nový trh, keďže sa podľa dostupných informácií pripravuje v nitrianskom nákupnom centre OC Centro. Banner, ktorý láka na nové značky, sme si pri prechádzke shoppingom všimli aj my. Po Trenčíne, Žiline a Košiciach tak pôjde o ďalšie krajské mesto, v ktorom si ľudia budú môcť vyskúšať nový a moderný koncept fitnescentier.
Ako nedávno v rozhovore pre Startitup uviedol obchodný riaditeľ Dávid Šimončič, výber nových lokalít vyplýva z kombinácie viacerých faktorov.
„Posudzujeme mikro- aj makrolokalitu, dostupnosť, rezidentov, firmy v okolí a množstvo ďalších dát. Čo môžem povedať, je, že pri doterajšej expanzii nám prešlo rukami viac ako 70 lokalít, z ktorých sme vybrali len tie, ktoré nám na základe týchto parametrov dávali najväčší zmysel,“ uviedol.
