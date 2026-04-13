Nové obchodné centrum rastie ako z vody. Ľudia v ňom budú môcť nakupovať už toto leto

Foto: Primum

Martin Cucík
Obchodné reťazce
Obyvatelia Komárna sa môžu tešiť na nové obchodné centrum. Otvoriť by sa mohlo už toto leto, privíta hneď dva lacné reťazce.

V okresnom meste Komárno sa chystá nové obchodné centrum. Stojí za ním skúsený developer, v minulosti staval napríklad predajne Kauflandu či známe obchodné strediská po celom Slovensku.

Štruktúrou aj zložením nájomcov sa toto centrum podobá na menšie retailové parky, ktoré na Slovensku vyrástli v posledných rokoch. Príkladom môže byť sieť OC Klokan alebo OC Point. Celková plocha centra bude viac ako 5 000 metrov štvorcových a obyvatelia Komárna sa môžu tešiť na tradičné zloženie obchodníkov pri tomto type obchodného centra. Ako nám potvrdil developer, otvorenie je plánované na jún tohto roka.

Viac z témy Obchodné reťazce:
1.
Nový lacný reťazec otvorí ďalšiu predajňu. Dočkajú sa jej obyvatelia známeho mesta
2.
Nový obľúbený poľský reťazec pripravuje ďalšiu predajňu. O zákazníkov zabojuje v známej lokalite
3.
Ľudí prekvapilo zatvorenie obľúbenej predajne. Známy reťazec v nákupnom centre skončil, nahradí ho konkurencia
Zobraziť všetky články (336)

Otvorenie nového obchodného centra našej spoločnosti v Komárne, pod názvom OC Sedmička, je plánované na jún tohto roka,“ vyjadril sa pre interez Michal Milata, riaditeľ spoločnosti Primum zo skupiny InterCora.

Lacné reťazce a skúsený developer

Podľa informácií developera tu majú otvoriť svoje predajne viaceré známe reťazce. Medzi plánovaných nájomcov patria napríklad Billa ako potravinový obchod, Action či nová predajňa spoločnosti Woolworth, o ktorej sme informovali v samostatnom článku. Nebude chýbať ani lekáreň.

„Okrem najmodernejšej predajne Billa tu svoj nový domov nájdu aj obľúbené značky Action a Woolworth spolu s lekárňou siete Benu,“ uviedol k zloženiu obchodníkov pre interez Milata.

Na stavbe „OC Sedmičky“ je rušno. Práce prebiehajú na dokončení interiérov, ako aj na realizácii parkoviska a okolitých komunikácií. Foto: Primum

Skupina InterCora sa venuje výstavbe a správe komerčných objektov v strednej Európe. Na našom trhu stavbu realizuje spoločnosť Primum, ktorá patrí pod túto skupinu. Tá pritom na trhu nie je žiadnym nováčikom. Na svojom konte má napríklad NC Terminal v Banskej Bystrici, pred rokom 2010 u nás stavala aj predajne nemeckého gigantu Kaufland.

Samotné obchodné centrum s názvom OC Sedmička vyrastie v širšom centre Komárna, konkrétne medzi ulicami Svätojánska a R. Seressa. Nepôjde pritom len o jednoduchú stavbu obchodov. Projekt podľa stavebného povolenia zahŕňa komplexné riešenie celého územia vrátane dopravného napojenia, vnútroareálových komunikácií, parkovacích plôch či technickej infraštruktúry.

Foto: intercora.cz

Súčasťou budú aj inžinierske siete, verejné osvetlenie, dažďová kanalizácia, úprava zelene a drobné prvky ako prístrešky alebo zálohomat.

V príprave sú ďalšie obchodné centrá

Developer navyše neplánuje ostať len pri Komárne. V príprave má aj ďalšie obchodné centrá, konkrétne v mestách Partizánske, Hlohovec či v Starej Ľubovni. Zaujímavosťou je, že medzi nájomcami v Partizánskom sa znovu spomína nemecký Woolworth.

Koncept obchodných centier spoločnosť stavia na tom, že v každom z nich sa nachádza aj veľký potravinový reťazec. V Partizánskom to bude Kaufland a v Komárne spomínaná Billa. Developer má teda pre svoje retailové parky jasnú štruktúru.

Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Tip na výlet
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Slováci a Česi v zahraničí
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Na nože
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle

