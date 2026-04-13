Nové obchodné centrum rastie ako z vody. Ľudia v ňom budú môcť nakupovať už toto leto

V okresnom meste Komárno sa chystá nové obchodné centrum. Stojí za ním skúsený developer, v minulosti staval napríklad predajne Kauflandu či známe obchodné strediská po celom Slovensku.
Štruktúrou aj zložením nájomcov sa toto centrum podobá na menšie retailové parky, ktoré na Slovensku vyrástli v posledných rokoch. Príkladom môže byť sieť OC Klokan alebo OC Point. Celková plocha centra bude viac ako 5 000 metrov štvorcových a obyvatelia Komárna sa môžu tešiť na tradičné zloženie obchodníkov pri tomto type obchodného centra. Ako nám potvrdil developer, otvorenie je plánované na jún tohto roka.
„Otvorenie nového obchodného centra našej spoločnosti v Komárne, pod názvom OC Sedmička, je plánované na jún tohto roka,“ vyjadril sa pre interez Michal Milata, riaditeľ spoločnosti Primum zo skupiny InterCora.
Lacné reťazce a skúsený developer
Podľa informácií developera tu majú otvoriť svoje predajne viaceré známe reťazce. Medzi plánovaných nájomcov patria napríklad Billa ako potravinový obchod, Action či nová predajňa spoločnosti Woolworth, o ktorej sme informovali v samostatnom článku. Nebude chýbať ani lekáreň.
„Okrem najmodernejšej predajne Billa tu svoj nový domov nájdu aj obľúbené značky Action a Woolworth spolu s lekárňou siete Benu,“ uviedol k zloženiu obchodníkov pre interez Milata.
Skupina InterCora sa venuje výstavbe a správe komerčných objektov v strednej Európe. Na našom trhu stavbu realizuje spoločnosť Primum, ktorá patrí pod túto skupinu. Tá pritom na trhu nie je žiadnym nováčikom. Na svojom konte má napríklad NC Terminal v Banskej Bystrici, pred rokom 2010 u nás stavala aj predajne nemeckého gigantu Kaufland.
Samotné obchodné centrum s názvom OC Sedmička vyrastie v širšom centre Komárna, konkrétne medzi ulicami Svätojánska a R. Seressa. Nepôjde pritom len o jednoduchú stavbu obchodov. Projekt podľa stavebného povolenia zahŕňa komplexné riešenie celého územia vrátane dopravného napojenia, vnútroareálových komunikácií, parkovacích plôch či technickej infraštruktúry.
Súčasťou budú aj inžinierske siete, verejné osvetlenie, dažďová kanalizácia, úprava zelene a drobné prvky ako prístrešky alebo zálohomat.
V príprave sú ďalšie obchodné centrá
Developer navyše neplánuje ostať len pri Komárne. V príprave má aj ďalšie obchodné centrá, konkrétne v mestách Partizánske, Hlohovec či v Starej Ľubovni. Zaujímavosťou je, že medzi nájomcami v Partizánskom sa znovu spomína nemecký Woolworth.
Koncept obchodných centier spoločnosť stavia na tom, že v každom z nich sa nachádza aj veľký potravinový reťazec. V Partizánskom to bude Kaufland a v Komárne spomínaná Billa. Developer má teda pre svoje retailové parky jasnú štruktúru.
