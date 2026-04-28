Nový lacný reťazec chystá ďalšie predajne. Prvá príde o pár dní, otvoria sa po celom Slovensku

Martin Cucík
Spoločnosť známa svojím lacným sortimentom chystá tento rok viacero nových prevádzok naprieč Slovenskom.

Hypermarket Tesco v Banskej Bystrici čoskoro privíta veľkého nájomcu. Podľa indícií zo samotných priestorov budovy, ako aj vyjadrenia spoločnosti, príde do budovy známy reťazec Woolworth. Ten po minuloročnom príchode na náš trh rýchlo expanduje.

Spoločnosť avizovala plán otvoriť u nás tento rok viac ako 20 predajní, celkovo ich má vo svete viac ako 900. Už onedlho sa toto číslo rozrastie o predajňu v Banskej Bystrici.

Svedčí o tom reklamný polep v priestoroch HM Tesco ako aj samotné vyjadrenie reťazca.

Pravdepodobne na jeseň, cez leto v Komárne

„Otvorenie predajne Woolworth v Banskej Bystrici je aktuálne plánované v priebehu tohto roka, s predpokladaným termínom realizácie v treťom až štvrtom kvartáli, uviedol pre interez Petr Juliš, Managing Director Woolworth pre Česko a Slovensko.

Reťazec tento rok nezaháľa a expanziu na našom trhu rozbehol naplno. V marci otvorila svoje brány predajňa v Trenčíne, počas apríla sa otvorila nová predajňa na Zlatých Pieskoch a v máji sa chystá na otvorenie predajňa v Nitre.

Predajne Woolworthu už nájdete vo viacerých slovenských mestách, medzi nimi napríklad v Prešove, Michalovciach, Spišskej Novej Vsi, Ružomberku, Žiline či Trnave. V decembri pritom reťazec ešte viac zrýchlil expanziu a otvoril štyri nové pobočky. Pribudli predajne v Liptovskom Mikuláši a Revúcej, pričom v Bratislave aj Trnave ide už o druhé prevádzky.

Plánované otvorenie Banskej Bystrice v septembri odráža dlhodobú stratégiu spoločnosti. Má totiž prenajatých hneď viacero priestorov vo výstavbe. Ako sme informovali, jej predajňa sa bude nachádzať aj v komárňanskom OC Sedmička. Otvorenie tohto centra je naplánované na leto. Za projektom stojí developerská spoločnosť Primum.

„Otvorenie nového obchodného centra našej spoločnosti v Komárne, pod názvom OC Sedmička, je plánované na jún tohto roka,“ vyjadril sa pre interez Michal Milata, riaditeľ spoločnosti Primum zo skupiny InterCora.

„Okrem najmodernejšej predajne Billa tu svoj nový domov nájdu aj obľúbené značky Action a Woolworth spolu s lekárňou siete Benu,“ dodal Milata k zloženiu nájomcov.

Developer stojaci za obchodným centrom má v pláne aj ďalšiu predajňu reťazcu. Konkrétne sa predajňa Woolworth spomína v Partizánskom.

Oficiálne detaily však ešte nie sú k dispozícii. Je však jasné, že tento rok sa Slováci dočkajú viacerých nových prevádzok reťazca.

5 krajín a viac ako 900 predajní

Slovensko sa stalo už piatym trhom, na ktorý tento cenovo orientovaný reťazec vstúpil. Okrem Slovenska už svoje predajne prevádzkuje v Česku, Rakúsku, Nemecku a Poľsku. Firma sa dnes radí medzi dôležitých hráčov na európskom trhu, keďže len v Nemecku má takmer 800 predajní a desiatky ďalších prevádzkuje v ďalších krajinách.

Celkovo tak naprieč Európou spravuje približne 900 pobočiek. Do budúcnosti pritom počíta s výraznou expanziou a jej cieľom je postupne vybudovať sieť až 5 000 predajní po celom kontinente.

