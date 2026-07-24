Dubaj stavia druhú najvyššiu budovu sveta: Má mať 725 metrov, Saudská Arábia mu môže zmeniť plány

Burj Azizi v Dubaji

Foto: Instagram (azizigroup/burjazizi)

Zuzana Veslíková
O dva roky by mali byť dokončené až dva mrakodrapy, ktoré sa chcú zapísať do histórie. Stane sa to alebo realita bude napokon iná?

Vo svete sa aktuálne buduje viacero zaujímavých projektov, ktoré sa snažia uchmatnúť si prívlastok toho „naj“. Najvyššia budova sveta sa nachádza v Dubaji a je ňou ikonická Burj Khalifa. Emirát preslávený luxusom sa ale snaží o to postaviť aj druhú najvyššiu budovu sveta. Nesie názov Burj Azizi a podľa slov developerskej spoločnosti, ktorá za ňou stojí, dosahuje vo výstavbe pokrok. 

Burj Khalifa meria 828 metrov a žiadny iný mrakodrap na svete túto výšku nepokoril. Zatiaľ. Dubaj si však zaumienil pripísať si na účet aj „druhú najvyššiu budovu sveta“.

Projekt Burj Azizi sa sám chváli týmto prívlastkom ešte predtým, než je vôbec na svete. Na svojom webe sa označuje ako „architektonický zázrak“, ktorý sľubuje, že ľudia z neho nebudú odchádzať so suvenírmi a selfie fotografiami, ale s „príbehmi obohacujúcimi dušu“.

Burj Khalifa v Dubaji
Nočná panoráma Dubaja s najvyššou budovou sveta Burj Khalifou, foto: Sergei Gussev, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Burj Azizi sa má s výškou 725 metrov stať druhým najvyšším mrakodrapom sveta

Burj Azizi má po svojom dokončení merať 725 metrov, čo z mrakodrapu urobí druhý najvyšší na svete, ktorý sa bude úchvatne vynímať v panoráme Dubaja na adrese Sheikh Zayed Road.

Za jej vznikom stojí developerská spoločnosť Azizi Developments, ktorá podľa správ ME Construction News z mája uviedla, že projekt dosahuje výrazný pokrok a napreduje v inžiniersky najnáročnejších fázach, ktorými sú základová doska hlavnej veže a výstavba automatizovanej parkovacej budovy.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Azizi Developments (@azizigroup)

Samotné parkovisko dostane 9 suterénových poschodí, ktoré siahajú skoro 30 metrov do hĺbky zeme. Základy veže zas tvorí súvislá betónová doska s hrúbkou päť metrov, ktorá musí byť schopná ustáť výšku mrakodrapu a jeho 140 poschodí.

Byty za milióny si je už možné rezervovať, nad nimi vyrastie 7-hviezdičkový hotel

Vo vnútri mrakodrapu budú sídliť luxusné byty, ktorých cena sa podľa aktuálne dostupnej ponuky pohybuje v rozmedzí od 5 do 15 miliónov dirhamov, teda v prepočte od milióna po 3,5 milióna eur. Záujemcovia si ich už môžu zarezervovať.

Nad bytmi sa bude nachádzať luxusný 7-hviezdičkový hotel (áno, čítate správne), ktorý okrem iného svojim klientom ponúkne aj plážový klub. Na stavbe Burj Azizi denne pracuje 750 robotníkov, ktorí sa snažia naplniť ambiciózne ciele inžinierov.

Stane sa Burj Azizi druhou najvyššou budovou sveta a ako môže Dubaju prekaziť plány Saudská Arábia?

Dokončenie mrakodrapu je naplánované na rok 2028, spomína magazín Construction Review. A ak pôjde všetko podľa plánov, o dva roky sa môžeme stať svedkami prepisovania architektonickej histórie.

Popri projekte Burj Azizi vyrastá v Saudskej Arábii Jeddah Tower, projekt, ktorý verejne hovorí o tom, že sa stane najvyššou budovou sveta a ako prvá dosiahne výšku 1000 metrov. Jej stavba sa už ale stretla s niekoľkými komplikáciami, takže uvidíme, či už bude všetko prebiehať tak, ako inžinieri dúfajú. Jej dokončenie je aktuálne stanovené taktiež na rok 2028.

Jeddah Tower v Saudskej Arábii
Výstavba Jeddah Tower, foto: Alejandro vn, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Ak by sa tak skutočne stalo, Jeddah Tower by zosadila z trónu Burj Khalifu a takisto pripravila dubajskú stavbu Burj Azizi o jej prívlastok druhej najvyššej budovy sveta, pretože by sa stala „až“ treťou najvyššou budovou sveta. Ako tento „súboj“ Dubaja a Saudskej Arábie dopadne, ukáže až čas.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
V púštnej krajine sa stavia najvyšší mrakodrap sveta. Bude vysoký 1 kilometer, o pár týždňov…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Lietadlá Concorde: Do Ameriky zaleteli za 3 hodiny, boli symbolom luxusu v oblakoch. Ich slávu zničila náhoda
Úžasné lietadlá
Lietadlá Concorde: Do Ameriky zaleteli za 3 hodiny, boli symbolom luxusu v oblakoch. Ich slávu zničila náhoda
Z malého sna je úspešná reštaurácia. Dana má otvorené už 26 rokov, na východ priniesla ikonické jedlá
Z malého sna je úspešná reštaurácia. Dana má otvorené už 26 rokov, na východ priniesla ikonické jedlá
Boli sme na jednej z najkrajších turistík vo Vysokých Tatrách. Koľko stojí obed a parkovanie na Štrbskom Plese?
Tip na výlet
Boli sme na jednej z najkrajších turistík vo Vysokých Tatrách. Koľko stojí obed a parkovanie na Štrbskom Plese?
15 rokov od smrti Amy Winehouse: Bila sa a drogovala na verejnosti. Zabilo ju vyše 4 promile alkoholu
15 rokov od smrti Amy Winehouse: Bila sa a drogovala na verejnosti. Zabilo ju vyše 4 promile alkoholu
Mame sa vnucoval, kúpil jej aj sexuálnu hračku: Anders Breivik vraždil 72 minút, svoj čin neľutuje
Anders Behring Breivik
Mame sa vnucoval, kúpil jej aj sexuálnu hračku: Anders Breivik vraždil 72 minút, svoj čin neľutuje
Pavlína žije na Malorke: Na dovolenku si pripravte približne 1 500 eur. Páči sa mi tu úplne všetko
Slováci a Česi v zahraničí
Pavlína žije na Malorke: Na dovolenku si pripravte približne 1 500 eur. Páči sa mi tu úplne všetko
Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií. Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy
Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií. Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy
Michal má stavebnú firmu: Stavbár začína s platom 1 000 €, strop je 40 000 a viac mesačne
Michal má stavebnú firmu: Stavbár začína s platom 1 000 €, strop je 40 000 a viac mesačne
Otestovali sme 5 spánkových techník. Sľubujú, že vďaka nim zaspíte do pár minút, pohorel aj favorit
Otestovali sme 5 spánkových techník. Sľubujú, že vďaka nim zaspíte do pár minút, pohorel aj favorit
Zrodenie skazy. Výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera zmenil svet
Zrodenie skazy. Výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera zmenil svet
Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy to nie je možné
Slováci a Česi v zahraničí
Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy to nie je možné
Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2
1 na 1
Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac