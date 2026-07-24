Dubaj stavia druhú najvyššiu budovu sveta: Má mať 725 metrov, Saudská Arábia mu môže zmeniť plány

Vo svete sa aktuálne buduje viacero zaujímavých projektov, ktoré sa snažia uchmatnúť si prívlastok toho „naj“. Najvyššia budova sveta sa nachádza v Dubaji a je ňou ikonická Burj Khalifa. Emirát preslávený luxusom sa ale snaží o to postaviť aj druhú najvyššiu budovu sveta. Nesie názov Burj Azizi a podľa slov developerskej spoločnosti, ktorá za ňou stojí, dosahuje vo výstavbe pokrok.
Burj Khalifa meria 828 metrov a žiadny iný mrakodrap na svete túto výšku nepokoril. Zatiaľ. Dubaj si však zaumienil pripísať si na účet aj „druhú najvyššiu budovu sveta“.
Projekt Burj Azizi sa sám chváli týmto prívlastkom ešte predtým, než je vôbec na svete. Na svojom webe sa označuje ako „architektonický zázrak“, ktorý sľubuje, že ľudia z neho nebudú odchádzať so suvenírmi a selfie fotografiami, ale s „príbehmi obohacujúcimi dušu“.
Burj Azizi sa má s výškou 725 metrov stať druhým najvyšším mrakodrapom sveta
Burj Azizi má po svojom dokončení merať 725 metrov, čo z mrakodrapu urobí druhý najvyšší na svete, ktorý sa bude úchvatne vynímať v panoráme Dubaja na adrese Sheikh Zayed Road.
Za jej vznikom stojí developerská spoločnosť Azizi Developments, ktorá podľa správ ME Construction News z mája uviedla, že projekt dosahuje výrazný pokrok a napreduje v inžiniersky najnáročnejších fázach, ktorými sú základová doska hlavnej veže a výstavba automatizovanej parkovacej budovy.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Samotné parkovisko dostane 9 suterénových poschodí, ktoré siahajú skoro 30 metrov do hĺbky zeme. Základy veže zas tvorí súvislá betónová doska s hrúbkou päť metrov, ktorá musí byť schopná ustáť výšku mrakodrapu a jeho 140 poschodí.
Byty za milióny si je už možné rezervovať, nad nimi vyrastie 7-hviezdičkový hotel
Vo vnútri mrakodrapu budú sídliť luxusné byty, ktorých cena sa podľa aktuálne dostupnej ponuky pohybuje v rozmedzí od 5 do 15 miliónov dirhamov, teda v prepočte od milióna po 3,5 milióna eur. Záujemcovia si ich už môžu zarezervovať.
Nad bytmi sa bude nachádzať luxusný 7-hviezdičkový hotel (áno, čítate správne), ktorý okrem iného svojim klientom ponúkne aj plážový klub. Na stavbe Burj Azizi denne pracuje 750 robotníkov, ktorí sa snažia naplniť ambiciózne ciele inžinierov.
Stane sa Burj Azizi druhou najvyššou budovou sveta a ako môže Dubaju prekaziť plány Saudská Arábia?
Dokončenie mrakodrapu je naplánované na rok 2028, spomína magazín Construction Review. A ak pôjde všetko podľa plánov, o dva roky sa môžeme stať svedkami prepisovania architektonickej histórie.
Popri projekte Burj Azizi vyrastá v Saudskej Arábii Jeddah Tower, projekt, ktorý verejne hovorí o tom, že sa stane najvyššou budovou sveta a ako prvá dosiahne výšku 1000 metrov. Jej stavba sa už ale stretla s niekoľkými komplikáciami, takže uvidíme, či už bude všetko prebiehať tak, ako inžinieri dúfajú. Jej dokončenie je aktuálne stanovené taktiež na rok 2028.
Ak by sa tak skutočne stalo, Jeddah Tower by zosadila z trónu Burj Khalifu a takisto pripravila dubajskú stavbu Burj Azizi o jej prívlastok druhej najvyššej budovy sveta, pretože by sa stala „až“ treťou najvyššou budovou sveta. Ako tento „súboj“ Dubaja a Saudskej Arábie dopadne, ukáže až čas.
Nahlásiť chybu v článku