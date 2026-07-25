Vo Francúzsku nariadili mobilizáciu armády: Požiare sú obrovské, plamene ohrozujú aj veľké mesto

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Obrovské problémy hlásia aj zo Španielska.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok nariadil mobilizáciu armády po tom, čo juhozápad krajiny zasiahli bezprecedentné ničivé lesné požiare. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Plamene ohrozujú tamojšie dediny a približujú sa k mestu Bordeaux, uviedli jeho spolupracovníci. Premiér Sébastien Lecornu v súvislosti s ničivými požiarmi na juhozápade krajiny zvolal mimoriadne zasadnutie vládneho krízového štábu, ktoré sa bude zaoberať touto katastrofou.

Francúzske úrady v sobotu evakuovali tisíce ďalších ľudí z troch obcí západne od mesta Bordeaux v dôsledku rozsiahlych požiarov, ktoré v oblasti vypukli tento týždeň. TARS o tom informuje podľa agentúr Reuters, AFP a AP.  Predstaviteľka administratívneho regiónu Nové Akvitánsko Sophie Brocasová na sieti X uviedla, že evakuované boli obce Le Haillan, Eysines a Mérignac. AP dodáva, že opatrenie sa týka aj medzinárodného letiska v Bordeaux (BOD).

Evakuovali 110-tisíc ľudí

Lecornu na schôdzku prizval ministrov vnútra, obrany, zdravotníctva, dopravy a životného prostredia. K tomuto kroku pristúpil po tom, čo vláda oznámila, že v dôsledku lesných požiarov bolo evakuovaných približne 110 000 ľudí. Francúzsky minister vnútra Laurent Nuñez v piatok večer uviedol, že plamene v tejto oblasti doteraz spustošili 14-tisíc hektárov územia. Nuñez zároveň prisľúbil, že francúzske úrady „urobia všetko pre ochranu“ mesta Bordeaux, v blízkosti ktorého požiare zúria.

Pohľad na lesný požiar a hasičov
Foto: SITA/AP

Francúzsko požiadalo o aktiváciu mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany s cieľom získať pomoc pri zvládaní lesných požiarov, uviedol v piatok francúzsky prezident Emmanuel Macron. Hlava štátu zároveň varovala, že kríza je naďalej „veľmi intenzívna“. Celková rozloha územia zasiahnutého požiarmi v krajinách EÚ je v tomto roku doposiaľ druhá najväčšia od začiatku vedenia záznamov, ako vyplýva zo satelitných údajov Európskeho informačného systému o lesných požiaroch (EFFIS).

Francúzsku pitom pomáha aj Slovensko. Slovenský modul leteckého hasenia vyráža do Francúzska, kde pomôže pri rozsiahlom lesnom požiari v obci Saumos neďaleko Bordeaux. Informuje o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti. „Našu posádku tvoria traja príslušníci modulu AFFF-H, dvaja piloti a dvaja technici zabezpečujúci obsluhu vrtuľníka,“ uviedli z HaZZ.

Horí aj Španielsko

Lesný požiar zúriaci neďaleko španielskej metropoly Madrid, ktorý si vynútil evakuáciu tisícov ľudí, aktuálne „vrcholí“ a nie je možné dostať ho po kontrolu. V piatok to uviedol Carlos Novillo, šéf riadenia záchranných zložiek madridského regionálneho kabinetu.

„Požiar je na svojom vrchole a momentálne presahuje kapacity hasičov na jeho skrotenie,“ uviedol Novillo pred novinármi. Regionálne úrady krátko predtým uviedli, že evakuáciu alebo nevychádzanie z domovov nariadili v dôsledku lesných požiarov v okolí metropoly Madrid už približne 40 000 ľuďom.

Pohľad na lesný požiar
Foto: SITA/AP

Požiare sa v okolí španielskeho hlavného mesta šíria rýchlejšie aj v dôsledku aktuálne pretrvávajúceho silného nárazového vetra. Delegát ústrednej vlády v Madride Francisco Martín Aguirre situáciu opísal ako „veľmi komplikovanú“. „Predpovede naznačujú, že vietor bude pretrvávať, a preto by sa oheň mohol počas dnešného večera ďalej šíriť,“ uviedol na tlačovej konferencii s varovaním, že úrady nemôžu vylúčiť ďalšie evakuácie a nariadenia nevychádzať z domovov.

Pre šíriaci sa požiar musel americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) dokonca evakuovať jedno zo svojich troch svetových zariadení určených na komunikáciu s vesmírnymi družicami v medziplanetárnom priestore. „Lesný požiar prešiel cez Madridský komplex pre hlbokovesmírnu komunikáciu. Prípadné škody budú posúdené, akonáhle to bude bezpečné,“ uviedla americká vesmírna agentúra, podľa ktorej bol všetok personál „bezpečne evakuovaný“.

Komplex sa nachádza asi 65 kilometrov západne od centra Madridu a je súčasťou tzv. „Deep Space Network“, ktorá je medzinárodnou sieťou antén využívaných NASA na komunikáciu s vesmírnymi družicami v medziplanetárnom priestore. Ďalšie dve zariadenia sa nachádzajú v austrálskej Canberre a v Goldstone v Kalifornii.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Muž sa celé hodiny pohyboval po košickom letisku bez povšimnutia: Vošiel aj do lietadla, našiel…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Lietadlá Concorde: Do Ameriky zaleteli za 3 hodiny, boli symbolom luxusu v oblakoch. Ich slávu zničila náhoda
Úžasné lietadlá
Lietadlá Concorde: Do Ameriky zaleteli za 3 hodiny, boli symbolom luxusu v oblakoch. Ich slávu zničila náhoda
Z malého sna je úspešná reštaurácia. Dana má otvorené už 26 rokov, na východ priniesla ikonické jedlá
Z malého sna je úspešná reštaurácia. Dana má otvorené už 26 rokov, na východ priniesla ikonické jedlá
Boli sme na jednej z najkrajších turistík vo Vysokých Tatrách. Koľko stojí obed a parkovanie na Štrbskom Plese?
Tip na výlet
Boli sme na jednej z najkrajších turistík vo Vysokých Tatrách. Koľko stojí obed a parkovanie na Štrbskom Plese?
15 rokov od smrti Amy Winehouse: Bila sa a drogovala na verejnosti. Zabilo ju vyše 4 promile alkoholu
15 rokov od smrti Amy Winehouse: Bila sa a drogovala na verejnosti. Zabilo ju vyše 4 promile alkoholu
Mame sa vnucoval, kúpil jej aj sexuálnu hračku: Anders Breivik vraždil 72 minút, svoj čin neľutuje
Anders Behring Breivik
Mame sa vnucoval, kúpil jej aj sexuálnu hračku: Anders Breivik vraždil 72 minút, svoj čin neľutuje
Pavlína žije na Malorke: Na dovolenku si pripravte približne 1 500 eur. Páči sa mi tu úplne všetko
Slováci a Česi v zahraničí
Pavlína žije na Malorke: Na dovolenku si pripravte približne 1 500 eur. Páči sa mi tu úplne všetko
Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií. Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy
Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií. Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy
Michal má stavebnú firmu: Stavbár začína s platom 1 000 €, strop je 40 000 a viac mesačne
Michal má stavebnú firmu: Stavbár začína s platom 1 000 €, strop je 40 000 a viac mesačne
Otestovali sme 5 spánkových techník. Sľubujú, že vďaka nim zaspíte do pár minút, pohorel aj favorit
Otestovali sme 5 spánkových techník. Sľubujú, že vďaka nim zaspíte do pár minút, pohorel aj favorit
Zrodenie skazy. Výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera zmenil svet
Zrodenie skazy. Výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera zmenil svet
Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy to nie je možné
Slováci a Česi v zahraničí
Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy to nie je možné
Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2
1 na 1
Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac