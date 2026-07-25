Vo Francúzsku nariadili mobilizáciu armády: Požiare sú obrovské, plamene ohrozujú aj veľké mesto

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok nariadil mobilizáciu armády po tom, čo juhozápad krajiny zasiahli bezprecedentné ničivé lesné požiare. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Plamene ohrozujú tamojšie dediny a približujú sa k mestu Bordeaux, uviedli jeho spolupracovníci. Premiér Sébastien Lecornu v súvislosti s ničivými požiarmi na juhozápade krajiny zvolal mimoriadne zasadnutie vládneho krízového štábu, ktoré sa bude zaoberať touto katastrofou.
Francúzske úrady v sobotu evakuovali tisíce ďalších ľudí z troch obcí západne od mesta Bordeaux v dôsledku rozsiahlych požiarov, ktoré v oblasti vypukli tento týždeň. TARS o tom informuje podľa agentúr Reuters, AFP a AP. Predstaviteľka administratívneho regiónu Nové Akvitánsko Sophie Brocasová na sieti X uviedla, že evakuované boli obce Le Haillan, Eysines a Mérignac. AP dodáva, že opatrenie sa týka aj medzinárodného letiska v Bordeaux (BOD).
Evakuovali 110-tisíc ľudí
Lecornu na schôdzku prizval ministrov vnútra, obrany, zdravotníctva, dopravy a životného prostredia. K tomuto kroku pristúpil po tom, čo vláda oznámila, že v dôsledku lesných požiarov bolo evakuovaných približne 110 000 ľudí. Francúzsky minister vnútra Laurent Nuñez v piatok večer uviedol, že plamene v tejto oblasti doteraz spustošili 14-tisíc hektárov územia. Nuñez zároveň prisľúbil, že francúzske úrady „urobia všetko pre ochranu“ mesta Bordeaux, v blízkosti ktorého požiare zúria.
Francúzsko požiadalo o aktiváciu mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany s cieľom získať pomoc pri zvládaní lesných požiarov, uviedol v piatok francúzsky prezident Emmanuel Macron. Hlava štátu zároveň varovala, že kríza je naďalej „veľmi intenzívna“. Celková rozloha územia zasiahnutého požiarmi v krajinách EÚ je v tomto roku doposiaľ druhá najväčšia od začiatku vedenia záznamov, ako vyplýva zo satelitných údajov Európskeho informačného systému o lesných požiaroch (EFFIS).
Francúzsku pitom pomáha aj Slovensko. Slovenský modul leteckého hasenia vyráža do Francúzska, kde pomôže pri rozsiahlom lesnom požiari v obci Saumos neďaleko Bordeaux. Informuje o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti. „Našu posádku tvoria traja príslušníci modulu AFFF-H, dvaja piloti a dvaja technici zabezpečujúci obsluhu vrtuľníka,“ uviedli z HaZZ.
Horí aj Španielsko
Lesný požiar zúriaci neďaleko španielskej metropoly Madrid, ktorý si vynútil evakuáciu tisícov ľudí, aktuálne „vrcholí“ a nie je možné dostať ho po kontrolu. V piatok to uviedol Carlos Novillo, šéf riadenia záchranných zložiek madridského regionálneho kabinetu.
„Požiar je na svojom vrchole a momentálne presahuje kapacity hasičov na jeho skrotenie,“ uviedol Novillo pred novinármi. Regionálne úrady krátko predtým uviedli, že evakuáciu alebo nevychádzanie z domovov nariadili v dôsledku lesných požiarov v okolí metropoly Madrid už približne 40 000 ľuďom.
Požiare sa v okolí španielskeho hlavného mesta šíria rýchlejšie aj v dôsledku aktuálne pretrvávajúceho silného nárazového vetra. Delegát ústrednej vlády v Madride Francisco Martín Aguirre situáciu opísal ako „veľmi komplikovanú“. „Predpovede naznačujú, že vietor bude pretrvávať, a preto by sa oheň mohol počas dnešného večera ďalej šíriť,“ uviedol na tlačovej konferencii s varovaním, že úrady nemôžu vylúčiť ďalšie evakuácie a nariadenia nevychádzať z domovov.
Pre šíriaci sa požiar musel americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) dokonca evakuovať jedno zo svojich troch svetových zariadení určených na komunikáciu s vesmírnymi družicami v medziplanetárnom priestore. „Lesný požiar prešiel cez Madridský komplex pre hlbokovesmírnu komunikáciu. Prípadné škody budú posúdené, akonáhle to bude bezpečné,“ uviedla americká vesmírna agentúra, podľa ktorej bol všetok personál „bezpečne evakuovaný“.
Komplex sa nachádza asi 65 kilometrov západne od centra Madridu a je súčasťou tzv. „Deep Space Network“, ktorá je medzinárodnou sieťou antén využívaných NASA na komunikáciu s vesmírnymi družicami v medziplanetárnom priestore. Ďalšie dve zariadenia sa nachádzajú v austrálskej Canberre a v Goldstone v Kalifornii.
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