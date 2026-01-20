Do známeho nákupného centra mieri nový lacný reťazec. Predajňu o pár dní otvorí aj v ďalšom meste

Nákupné centrum Centro Nitra môže čoskoro privítať ďalšieho veľkého nájomcu. Pokračuje tak v tohtoročnej obmene prevádzok a rozširovaní možností nakupovania pre obyvateľov mesta.
Podľa indícií, ktoré centrum naznačuje na sociálnej sieti, by sa v jeho priestoroch mala otvoriť predajňa nemeckého diskontného reťazca Woolworth. Zatiaľ to však oficiálne nepotvrdil ani samotný reťazec, ani nákupné centrum v Nitre.
Obyvateľov mesta teda čaká viacero nových možností nakupovania. Ako sme prednedávnom informovali, v rovnakom obchodnom centre pribudne aj prevádzka siete drogérie Müller.
Reťazec Nitru zatiaľ priamo nespomína, vyjadril sa však, že počas februára plánuje otvoriť ďalšie predajne. V Nitre tak pravdepodobne bude jedna z nich. Na tento týždeň má naplánované otvorenie v Martine, následne sa 5. februára otvorí prevádzka v Prievidzi a o týždeň neskôr aj v Rimavskej Sobote.
„Maloobchodný reťazec Woolworth pokračuje v rozširovaní svojej siete na slovenskom trhu a aktuálne pripravuje otvorenie novej predajne v Martine. Nová pobočka vzniká na adrese Jilemnickeho 63 a jej otvorenie je plánované už na 22. januára 2026. Otvorením predajne v Martine sa počet Woolworth obchodov dostane na počet 12 od západného až po východné Slovensko. Otvorením predajne v Martine Woolworth na Slovensku nekončí. Ďalšie predajne plánuje spoločnosť otvoriť ešte vo februári,“ uviedla Barbora Rušnáková z marketingového oddelenia reťazca.
Pri príležitosti otvorenia prvej predajne v bratislavskom Bory Mall zástupcovia Woolworthu uviedli, že v roku 2026 plánujú na Slovensku otvoriť približne 20 nových predajní.
Odvtedy expanzia nemeckého reťazca na Slovensku začala naberať obrátky a postupne pribúdali prevádzky v mestách ako Prešov, Michalovce, Spišská Nová Ves, Ružomberok, Žilina a Trnava. Počas decembra sa reťazcu podarilo spustiť ďalšie štyri pobočky, čím pribudli Liptovský Mikuláš a Revúca, a Bratislava s Trnavou dostali svoju druhú prevádzku.
Podobne ako Nitra je na tom aj mesto Trenčín. Reťazec zatiaľ síce predajňu oficiálne nepotvrdil, na portáli Profesia však pribudla pracovná ponuka pre reťazec v tomto meste. Je teda takmer isté, že diskontu sa dočkajú aj obyvatelia tohto krajského mesta.
Slovensko je piatou krajinou, kam sa tento cenovo dostupný reťazec rozhodol expandovať. Okrem nášho trhu pôsobí Woolworth aj v Českej republike, Rakúsku, Nemecku a Poľsku.
O značke Woolworth
Woolworth je obchodný reťazec, ktorý zákazníkom ponúka široký výber tovaru pod jednou strechou. V predajniach nájdete najmä produkty dennej potreby, domáce potreby, oblečenie či sezónne doplnky. Pre zákazníkov hľadajúcich lacnejšie riešenia je k dispozícii množstvo produktov za menej než tri eurá, zároveň však reťazec ponúka aj drahšie, prémiovejšie produkty.
Spoločnosť má dnes takmer 800 predajní v Nemecku, desiatky v Rakúsku a Poľsku a celkovo približne 900 prevádzok v Európe. Jej cieľom je postupne rozšíriť sieť až na 5 000 predajní po celom svetadiele. V Európe zamestnáva viac než 12 500 pracovníkov a každoročne vytvára viac ako 2 000 nových pracovných miest.
