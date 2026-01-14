Nový obchodný reťazec sa rozrastá. Plánuje otvorenie v ďalšom meste, chystá tam obrovskú predajňu

Nitrianske nákupné centrum sa už čoskoro rozšíri o nového nájomcu. Na Slovensku relatívne nová, no v Európe veľmi dobre etablovaná sieť drogérií pokračuje v expanzii u nás a jednou z ďalších predajní má byť práve tá v Nitre.
Nemecký reťazec Müller vstúpil na slovenský trh minulý rok, keď otvoril svoju prvú predajňu v Trenčíne. Odvtedy je zrejmé, že nejde o jednorazový projekt, ale o dlhodobejšiu stratégiu rozširovania siete. Okrem Bratislavy sa medzi potvrdenými lokalitami nachádza aj Nitra.
Predajňa vyrastie v OC Centro
Nová predajňa by mala vzniknúť v nákupnom centre OC Centro, ktoré informáciu o príchode značky potvrdilo aj na sociálnych sieťach. Logo reťazca sa už nachádza aj na samotných priestoroch, kde by sa mala predajňa otvoriť. Bývalý nájomca, sieť predajní nábytku XXXLutz sa presťahoval do lokality Na Pasienkoch v severnej časti Nitry.
Ako je uvedené na portáli Profesia, spoločnosť už hľadá pracovníkov do novej predajne. Predpokladaný nástup hlásia na 1. februára 2026, dátum otvorenia samotnej predajne nám však reťazec nespresnil. Podľa vyjadrenia to bude na jar 2026.
„Pre zákazníkov bude k otvoreniu k dispozícii sortimentový výber ca 50 000 produktov. Okrem renomovaných značiek budú mať zákazníci možnosť vybrať si aj kvalitné produkty spomedzi 40 vlastných značiek oceňovanej kvality, popri pravidelných špeciálnych ponukách a akciách v predajni môžu po otvorení predajne zákazníci využívať atraktívne cenové výhody, zapojiť sa do zaujímavých súťaží a zbierať body za každý nákup prostredníctvom našej obľúbenej aplikácie Müller,“ uviedla pre interez Soňa Kossuth z marketingového oddelenia reťazca.
Iný formát ako konkurencia
Müller tak doplní portfólio známych obchodníkov a prinesie do mesta koncept, ktorý je odlišný od súčasnej konkurencie. Podľa dostupných informácií pôjde o rozsiahlu predajňu s veľkou predajnou plochou, typickú pre tento reťazec. Naše skúsenosti z nákupu v tejto sieti v Rakúsku sme zhrnuli do samostatného článku.
Nemecký maloobchodný reťazec by sa mal v úvodnej fáze expanzie sústrediť predovšetkým na väčšie mestá, najmä na hlavné mesto. „V roku 2026 plánujeme na Slovensku otvoriť niekoľko predajní, väčšinu z nich v Bratislave,“ povedala pre interez v minulosti Soňa Kossuth.
Spoločnosť Müller Drogerie GmbH má za sebou viac než 70 rokov histórie a dnes pôsobí v ôsmich európskych krajinách. Prevádzkuje vyše 900 maloobchodných predajní, v ktorých zákazníkom ponúka široký výber drogérie, parfumérie, prírodnej kozmetiky, hračiek, papiernických a školských potrieb, potrieb do domácnosti, ako aj potravín vrátane BIO produktov a výživových doplnkov.
Nahlásiť chybu v článku