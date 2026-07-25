Rozvodový právnik s 20-ročnou praxou odhalil: Ženy sú v nevere lepšie, mužov chytia pri hlúpostiach

Aféra

Foto: Pexels

Dana Kleinová
Sex a vzťahy
Podľa jeho slov muži podvádzajú častejšie, no ženy podvádzajú lepšie.

Nevera, aféra či podvádzanie – tento jav má viacero označení, no nech sa to nazve akokoľvek, vždy to bolí rovnako. Je to jednoducho situácia, na ktorej stroskotalo viacero vzťahov a ktorá v podvedenej osobe často zanechá hlboké rany a problémy s dôverou. Mnohí sa pritom ako prvé pýtajú, prečo, a teraz rozvodový právnik odhalil odpovede na niektoré otázky, ako aj najväčšie rozdiely v tom, ako typicky podvádzajú muži a ako ženy.

S viac ako 20-ročnými skúsenosťami s riešením komplikovaných rozpadov manželstiev videl newyorský rozvodový právnik James Sexton už takmer všetko. Teraz poskytol rozhovor pre portál LADBible, aby sa podelil o to, čo sa o nevere naučil, a o vzorce, ktoré sa neustále opakujú.

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Muži podvádzajú častejšie, ale ženy lepšie

Na otázku, ktoré pohlavie podvádza častejšie – na základe toho, čo videl v praxi – právnik odpovedal, že hoci „muži aj ženy podvádzajú vo veľkom“, rozdiel je v tom, žemuži podvádzajú častejšie, ale ženy podvádzajú lepšie.“

„Ženy do toho idú skrátka naplno, alebo vôbec, viete?“ pokračoval odborník vo vysvetľovaní a dodal: „Muži väčšinou robia jednoducho sprostosti.“ Poznamenal tiež, že mužov „chytia častejšie ako ženy“, zatiaľ čo ženy sú „lepšie v tom, ako to skrývajú“.

Nevera
Foto: Pexels

Na neveru reagujú odlišne

Sexton zároveň upozornil, že nie každá nevera je rovnaká a uviedol, že muži a ženy reagujú na partnerovu neveru dosť odlišne. Priblížil: „Aj keď nie je populárne hovoriť to nahlas… Keď muž zistí, že ho manželka podviedla, jeho prvá otázka znie: ,Vyspala si sa s ním?‘ Keď žena zistí, že jej manžel podviedol ju, jej prvá otázka zvyčajne býva: ,Ľúbiš ju?‘

Právnik poznamenal, že tento jemný rozdiel „hovorí veľa o tom, čo sa v týchto dynamikách odohráva“. Hovorí, že kým druhá otázka v preklade znamená „Čo to pre teba znamená?“ alebo „Znamená pre teba táto osoba viac ako ja?“, tá prvá znamená „Vzala si táto osoba môj majetok?“ alebo „Dotkla sa táto osoba môjho majetku?“

Pre LAD objasnil: „Hovorí to niečo o našich vnútorných predsudkoch v tom, ako pristupujeme k svojmu partnerovi a k manželstvu.“

Hrá veľkú rolu v rozvodoch

Neveru pritom často vidí pri rozvodoch a uviedol, že niekedy je ťažké určiť, či sa pár „rozvádza pre neveru“, alebo „podvádza preto, že sa k sebe nehodia a rozvod bol tak či tak pravdepodobný“. S odkazom na Desať prikázaní v Biblii Sexton uzavrel, že nevera „je problémom už veľmi dlho“, no nedokázal presne povedať, či bola častejšie „príčinou rozvodu“ alebo „symptómom rozvodu“.

Jednou vecou si bol však istý – je mimoriadne bežné, že tieto dve veci idú ruka v ruke. „V koľkých rozvodoch hrá rolu nevera?“ položil otázku a rovno ju aj zodpovedal: „Povedal by som, že v dobrých 75 – 80 %.“

Nevera môže byť aj v milujúcich vzťahoch

O nevere sme sa s odborníkom v minulosti rozprávali aj my. Odborník na vzťahy Štefan Petrík nám odhalil, že partneri sa môžu milovať a aj tak dôjde k nevere. Mnohí ľudia, ktorí podvádzajú, svojho partnera totiž naozaj milujú, ale v niektorých oblastiach sa cítia prehliadaní, nenaplnení alebo sa sami od seba odpoja natoľko, že túto časť identity hľadajú inde.

„Jedna z najčastejších chýb v chápaní nevery je predstava, že k nej vedie len absencia lásky. Mnohí si myslia, že nevera je výsledkom chladného vzťahu alebo túžby po niekom inom. V skutočnosti je to oveľa zložitejšie,“ vysvetľuje s tým, že za neverou sa často neskrýva túžba ublížiť, ale opäť niečo precítiť.

Podľa dát, ktoré mal Petrík k dispozícii, a ktoré zozbieral vo výskume, do ktorého sa zapojilo 10 135 respondentov vo veku od 16 do 65 rokov, 39 % ľudí, ktorí priznali neveru, zároveň uviedlo, že svojho partnera milujú. 61 % z nich súčasne tvrdilo, že sa v poslednom období cítili prehliadaní alebo emocionálne zanedbávaní a 48 % z nich uviedlo, že chceli zažiť, aké to je, keď sú pre niekoho zaujímaví.

Viac sa dočítate v našom článku: Odborník na vzťahy Štefan Petrík: Partneri sa môžu milovať a aj tak dôjde k nevere. Často nejde len o sex

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