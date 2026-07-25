Je alebo nie je Slovensko v Koalícii ochotných? Analytik vysvetľuje, čo sa vlastne stalo

Foto: SITA - Milan Illík

Roland Brožkovič
SITA
Ak by francúzska ambasáda o členstve SR v Koalícii ochotných klamala, vládni politici by sa ozvali ešte v ten deň, myslí si politológ.

Slovenskom včera rezonovala informácia o tom, že naša krajina sa pridala ku Koalícii ochotných, ktorá združuje štáty podporujúce Ukrajinu vo vojne s Ruskom. Informácie o našom vstupe prišli priamo z francúzskej ambasády.

Pre web euBrief to potvrdil francúzsky veľvyslanec. Vláda Slovenskej republiky na čele s Robertom Ficom však následne túto informáciu rázne dementovala. A prečo táto informácia všetkých prekvapila? Premiér Fico o koalícii predtým tvrdil, že ide o „klub vojnových štváčov“. Viackrát sa navyše stretol s Putinom, ktorý má o koalícií prakticky identické vyjadrenia. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov označil takzvanú Koalíciu ochotných za zoskupenie štátov, ktoré podľa neho nemajú záujem o ukončenie vojny.

Politológ reaguje

Celá situácia je tak mimoriadne zvláštna. Ak by francúzska ambasáda o členstve SR v Koalícii ochotných klamala, vládni politici by sa ozvali ešte v ten deň. Myslí si to politológ Radoslav Štefančík. Informácia sa začala médiami šíriť vo štvrtok 23. júla. Dnes túto informáciu popreli premiér Robert Fico (Smer-SD) aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) s tým, že budú žiadať od francúzskeho veľvyslanectva vysvetlenie týchto tvrdení. Premiér po stretnutí s francúzskym veľvyslancom informoval, že išlo o nedorozumenie, a že to bude komunikovať aj samotné francúzske veľvyslanectvo.

Politológ Radoslav Štefančík
Foto: interez

To, kde je naozaj pravda, však podľa politológa ukáže čas. Nepôsobí však podľa jeho slov dôveryhodne, keď koalícia reaguje s poriadnym odstupom času. Ak by išlo výslovne o klamstvo, podľa Štefančíka by sa zrejme niekto ozval už vo štvrtok 23. júla večer a nečakal by až do druhého dňa.

„Argument dovolenky určite neobstojí, veď parlament nezasadá, ministri si robia fotky v posilňovniach, iný minister robí sprievodné exkurzie po budove ministerstva. Povedal by som, že minimálne nejaký hovorca sa ozvať hneď mohol. Jedine, že by predsa na tom bolo kus pravdy – veď bez vetra sa ani list nepohne – a prezradenie tejto zahranično-politickej aktivity vyľakalo premiéra a proruských ministrov až tak, že najskôr potrebovali skoordinovať svoje vyjadrenia. Pretože, ak by išlo o výslovné zavádzanie, či až otvorené klamstvo, nemal by problém žiadny predstaviteľ slovenskej vlády reagovať hneď a bez potreby vnútornej koordinácie,“ uviedol Štefančík.

Zároveň skonštatoval, že možno ani nejde o zahraničnú politiku na všetky svetové strany, ale v skutočnosti o politiku dvoch tvárí. „Jednu mám pre jednoduchších voličov, inú pre zahraničných partnerov. Napokon, nebola by to novinka, takto sa správa táto koalícia od začiatku jej existencie,“ uzavrel Štefančík.

Reaguje aj francúzske veľvyslanectvo

„Veľvyslanectvo Francúzska na Slovensku nevydalo žiadne oficiálne vyhlásenie týkajúce sa členstva Slovenska v koalícii ochotných. Len sme pripomenuli, že slovenským orgánom bola zaslaná pozvánka na účasť na slávnostnej prehliadke 14. júla a že slovenský veľvyslanec sa deň predtým zúčastnil na zasadnutí koalície ochotných,“ uviedla pre TASR Bronislava Sinčáková z tlačového oddelenia veľvyslanectva Francúzska na Slovensku. Ako dodala, o svojich medzinárodných záväzkoch informuje výlučne slovenská vláda.

Slovenská národná strana zásadne nesúhlasí s účasťou Slovenskej republiky v koalícii ochotných. Je presvedčená, že akékoľvek dodávky zbraní na Ukrajinu zvyšujú riziko ďalšej eskalácie konfliktu a môžu negatívne ovplyvniť bezpečnostnú situáciu v Európe.

Predseda SaS Branislav Gröhling pritom ešte v piatok (24. júla) ráno upozornil, že vláda sa týmto nepriznáva k vlastným krokom, aj keď ide o významné zahraničnopolitické rozhodnutie. Pripomenul, že predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) roky označoval Koalíciu ochotných za „klub vojnových štváčov“.

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