Legendárny výrobca batérií má veľké problémy: Navrhol vyhlásenie svojej platobnej neschopnosti

Pohľad na továreň spoločnosti Varta

FotoKabelnet at German Wikipedia, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons:

Roland Brožkovič
TASR
Firma v piatok uviedla, že návrh sa týka nielen materskej firmy so sídlom v južnom Nemecku, ale aj jej dcérskych spoločností.

Nemecký výrobca batérií Varta potvrdil, že podal návrh na predbežné vyhlásenie svojej platobnej neschopnosti v snahe umožniť udržateľné pokračovanie výroby. Firma v piatok uviedla, že návrh sa týka nielen materskej firmy so sídlom v južnom Nemecku, ale aj jej dcérskych spoločností. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Za hlavné príčiny obnovenej krízy Varta označila výrazne zhoršujúce sa trhové podmienky, slabší dopyt, negatívne vplyvy výmenných kurzov a nedávne rozhodnutie kľúčového zákazníka ukončiť partnerstvo so spoločnosťou. Návrh na predbežné vyhlásenie platobnej neschopnosti nasleduje po správach zo začiatku tohto týždňa, že firma so sídlom neďaleko juhonemeckého mesta Ellwangen čelí možnému rozpadu, pretože hlavní investori chcú oddelenie divízie batérií pre domácnosti.

Nezávislá analýza ukázala, že Varta, ktorá zamestnáva približne 3260 ľudí, naliehavo potrebuje dodatočné finančné prostriedky v sume 40 až 60 miliónov eur. V roku 2024 sa spoločnosť Varta reštrukturalizovala, aby sa vyhla platobnej neschopnosti.

Záber na baterky Varta
Ilustračná foto: PxHere

Ekonomická situácia sa však opäť zhoršila. Napríklad závod firmy s približne 350 zamestnancami v bavorskom Nördlingene sa má koncom tohto roka zatvoriť. Podľa správ z mája totiž batérie z Nördlingenu prestáva kupovať americká technologická spoločnosť Apple.

Ceny nemeckých výrobcov spomalili

Ceny nemeckých priemyselných výrobcov pritom pokračovali v júni v raste, tretí mesiac po sebe, tempo rastu sa však zmiernilo. Na druhej strane, rast cien producentov je naďalej jeden z najvýraznejších za posledné tri roky. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics.

Ceny nemeckých výrobcov vzrástli v júni medziročne o 1,8 %, uviedol v pondelok nemecký štatistický úrad Destatis. Oproti vývoju v predchádzajúcom mesiaci sa tak rast spomalil o 0,4 percentuálneho bodu a slabším tempom rástli ceny aj v porovnaní s odhadmi ekonómov. Tí počítali so spomalením rastu na 1,9 %. Na druhej strane, júnové tempo rastu je po máji (rast o 2,2 %) druhé najvýraznejšie od mája 2023.

Zvýšili sa najmä ceny polotovarov, konkrétne o 5,1 %. Rástli aj ceny energií, avšak iba miernym tempom, a to o 0,4 %. Bez započítania cien energií sa ceny nemeckých výrobcov zvýšili v júni medziročne o 2,4 %. Rast vykázali aj ceny kapitálových tovarov a tovarov dlhodobej spotreby. V prvom prípade sa zvýšili o 2,1 % a v druhom o 1,8 %. Avšak ceny tovarov krátkodobej spotreby klesli o 2,2 %. Podpísali sa pod to nižšie ceny potravín, najmä masla a bravčového mäsa.

Na medzimesačnej báze zaznamenali ceny nemeckých producentov v júni pokles o 0,3 %, čo predstavuje prvý pokles oproti predchádzajúcemu mesiacu od februára. Zároveň vymazali májový rast v rovnakom rozsahu.

Varta nie je jediná

Problémy majú firmy aj na Slovensku. Región okolo Veľkého Krtíša postihne ďalšie prepúšťanie. Turecký investor Mata Automotive, dodávateľ luxusných interiérových komponentov z dreva a karbónu pre automobilky, sa rozhodol ukončiť pôsobenie na Slovensku. Dôsledky môže pocítiť približne 120 zamestnancov prevádzky.

Výroba spoločnosti Mata Automotive
Foto: Mata Automotive

O ukončení prevádzky mali pracovníkov informovať zástupcovia firmy počas spoločného stretnutia. Dôvodom má byť zhoršujúca sa situácia v automobilovom priemysle. Výroba v závode by mala definitívne skončiť na konci novembra, pričom zamestnanci dostanú odstupné. Prepúšťanie potvrdili aj pracovníci úradu práce vo Veľkom Krtíši, presný počet dotknutých zamestnancov však nekomentovali. Informoval o tom Denník E.

Zamestnanci podľa dostupných informácií ukončenie výroby neočakávali. Firma bola v regióne vnímaná ako stabilný zamestnávateľ a patrila medzi podniky, ktoré zabezpečovali pracovníkom aj vlastnú autobusovú dopravu z okolitých obcí. Hospodárske výsledky slovenskej pobočky však naznačovali postupné zhoršovanie situácie.

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