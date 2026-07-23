Google porušil pravidlá EÚ a dostal gigantickú pokutu 890 miliónov eur. Viacero vecí bude musieť zmeniť

Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že americká technologická spoločnosť Google porušila pravidlá nariadenia Európskej únie o digitálnych trhoch (DMA). Komisia firme vyčíta zvýhodňovanie vlastných služieb vo výsledkoch vyhľadávania Google Search.
Kritizuje tiež obmedzenia pre vývojárov aplikácií, ktorí podľa nej nemohli voľne smerovať spotrebiteľov k alternatívnym nákupným kanálom mimo obchodu Google Play. Za tieto porušenia uložila spoločnosti dve pokuty vo výške 460 a 430 miliónov eur, informuje TASR.
Rozhodnutie prichádza v citlivom období pre transatlantické vzťahy, keď EÚ rokuje so Spojenými štátmi o obchodných otázkach a budúcom nastavení ciel. Washington už v minulosti kritizoval únijnú reguláciu digitálnych platforiem. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa dlhodobo tvrdí, že pravidlá, ako je DMA či nariadenie o digitálnych službách (DSA), môžu nepriaznivo zasahovať do podnikania amerických technologických spoločností.
Zvýhodňovali vlastné služby
Podľa DMA nesmú veľké digitálne platformy označované ako „strážcovia prístupu“ uprednostňovať vlastné služby pred službami tretích strán a musia zabezpečiť transparentné, spravodlivé a nediskriminačné podmienky.
Komisia uviedla, že Google vo vyhľadávači Google Search zvýhodňuje vlastné služby, napríklad v oblasti nakupovania, hotelov, dopravy či športových výsledkov. Služby spoločnosti sa podľa EK zobrazujú vo výsledkoch vyhľadávania výraznejšie, napríklad na vyšších pozíciách alebo s využitím rozšírených vizuálnych prvkov a filtrov.
Druhé rozhodnutie sa týka pravidiel obchodu Google Play. Podľa DMA musia mať vývojári aplikácií možnosť bezplatne informovať používateľov o alternatívnych, často lacnejších ponukách a umožniť im nákup prostredníctvom iných kanálov, napríklad vlastných webových stránok či alternatívnych obchodov s aplikáciami.
EK dospela k záveru, že Google tieto povinnosti nesplnil. Spoločnosť podľa nej bránila vývojárom slobodne komunikovať ponuky, propagovať ich a uzatvárať zmluvy so zákazníkmi prostredníctvom distribučných kanálov podľa vlastného výberu. Komisia zároveň uviedla, že poplatky účtované Googlom za tieto možnosti, ako aj obdobie ich účtovania prekračovali rámec povolený pravidlami DMA.
Komisia nariadila Googlu ukončiť porušovanie pravidiel. Spoločnosť má na splnenie rozhodnutí 60 dní, inak jej tiež hrozia pravidelné sankčné platby až do výšky piatich percent jej celosvetového obratu. Google sa proti rozhodnutiam môže odvolať.
Problémy aj vo Švajčiarsku
Google má pritom problémy aj vo Švajčiarsku. Švajčiarske orgány na ochranu hospodárskej súťaže 14. júla oznámili, že začali predbežné vyšetrovanie spoločnosti Google v súvislosti s jej rozhodnutím nastaviť svoj vyhľadávač ako predvolenú voľbu na telefónoch s operačným systémom Android vo Švajčiarsku bez toho, aby používateľom ponúkla možnosť výberu. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.
Švajčiarska komisia pre hospodársku súťaž v utorok uviedla, že spoločnosť Google nedávno vo Švajčiarsku pre nové zariadenia s operačným systémom Android zrušila funkciu, ktorá používateľom umožňovala vybrať si preferovaný predvolený vyhľadávač. Švajčiarskym používateľom sa teraz automaticky priraďuje vyhľadávač Google, hoci v Európskej únii je táto funkcia naďalej k dispozícii.
„Jeho odstránenie by mohlo znevýhodniť vyhľadávače konkurujúce spoločnosti Google pri nastavovaní zariadení používateľmi, čím by sa ešte viac posilnili prekážky ich vstupu na trh,“ uviedla komisia. Predbežné vyšetrovanie určí, či existujú náznaky, že postupy spoločnosti Google predstavujú nezákonné obmedzenie hospodárskej súťaže.
Najvyšší súd EÚ zároveň začiatkom júla potvrdil rekordnú pokutu vo výške 4,1 miliardy eur (4,7 miliardy dolárov), ktorú Európska komisia udelila spoločnosti Google za protisúťažné praktiky súvisiace s jej operačným systémom Android. Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) zamietol odvolanie amerického technologického giganta, ktorý sa snažil zvrátiť sankciu uloženú ešte v roku 2018.
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